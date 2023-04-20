В НАТО заявили о решении рассмотреть в июле гарантии безопасности для Украины

Генсек НАТО Столтенберг: Альянс рассмотрит гарантии безопасности для Украины на саммите в Вильнюсе в июле

Одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе в июле станут гарантии безопасности Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего первого визита на Украину в четверг.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии в Вильнюсе поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности для Украины, это будет в числе приоритетов повестки дня, передает ТАСС.

При этом Столтенберг подчеркнул, что в данный момент главной целью НАТО должно быть обеспечение победы для Украины. По его словам, это является единственным путем к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины.

Ранее о прибытии Столтенберга в Киев сообщили украинские СМИ, опубликовавшие фото генсека НАТО в окружении украинских военных.

В прошлом году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.

