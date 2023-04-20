Губернаторы рассказали о ходе ремонта дорог в регионах

В России рассказали о ходе ремонта дорог в регионах

Развитие и ремонт дорожной сети продолжается, так как является одним из важных направлений работы федерального центра, согласно поручению российского лидера Владимира Путина, который распорядился привести в порядок не менее 85% региональных дорог.

Так, по словам врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, планируется выделить дополнительные средства на ремонт дорожного полотна из областного дорожного фонда, отдавая приоритет дорогам, по которым чаще всего ездят люди.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин проинспектировал дороги Смоленска, обязав подрядчиков срочно убрать выбоины по гарантии. Дополнительно в программу ремонта на 2023 год включили площадь Победы. Также в этом году в план ремонта внесен мост через реку Гжать в Гагарине, при этом по поручению губернатора жителей своевременно проинформируют об удобных путях объезда.

Губернатор Алтайского Края Виктор Томенко запланировал направить около 5 млрд рублей на обновление 450 км дорог края, в том числе в Барнауле, Бийске, Новоалтайске. Приоритет отдается наиболее востребованным дорогам, а также тем, которые находятся рядом со школами, детскими садами, больницами и другими социально значимыми объектами.

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, во время которой обсудил развитие инфраструктуры, включая автодороги федерального значения «Лена», «Вилюй» и «Колыма». Рассмотрены вопросы строительства мостовых переходов, в том числе окончание проектирования Ленского моста.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе построят и отремонтируют 11 мостов и путепроводов в Кемерове, Новокузнецке и на различных областных трассах, а также 120 км дорог. Продолжается строительство нового автомобильного моста через Томь в обход Кемерова.

Кроме того, в новых регионах России, по данным заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, с 2022 года отремонтировано более 830 км автомобильных дорог.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о подготовке к асфальтированию нового Зейского моста, осенью здесь планируется запустить тестовое движение. Идет подготовка к строительству путепровода над Транссибом в пгт Серышево, заключен контракт с подрядчиком.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский доложил, что держит на контроле исполнение обращений жителей по ямочному ремонту дорог – заявки оперативно отрабатываются. Также в этом году будут полностью отремонтированы проспекты Ленина и Шереметевский, продолжится реконструкция Лежневской улицы. Дополнительно отремонтируют аварийные участки еще на пяти улицах.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на месте строительства четвертого моста через Обь, обсуждая создание оптимальной схемы временного движения на время возведения развязок, по итогу он поручил завершить подготовительные работы до конца апреля.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что в этом году одним из ключевых направлений работы будет ремонт автомобильных дорог местного значения, на который направят 1,9 млрд рублей. Для удобства жителей подготовлена информация в виде схематичных карт ремонтных работ по каждому из муниципалитетов.

Общая протяженность обновленных дорог составит около 200 километров, но за счет экономии средств планируется добавить новые участки. Ремонт пройдет в Орле и округе, Мценске, Ливнах. Работы разного масштаба запланированы во всех районах области.Напомним, Путин назвал 2022 год рекордным по объемам строительства региональных и местных дорог. На региональных и местных дорогах в прошлом году было проложено порядка 165 млн кв. метров асфальта.