И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Цена нефти Brent на ICE превысила 86 долларов за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE в четверг впервые с 30 апреля преодолели отметку в 86 долларов за баррель, сообщает Reuters.
По данным биржи на 17.35 мск, цена Brent выросла на 0,54%, достигнув 86,18 доллара за баррель. К 17.46 мск рост замедлился, и фьючерсы торговались на уровне 86,15 доллара (+0,51%), передает ТАСС.
Одновременно фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе подорожали на 0,67%, до 81,69 доллара за баррель.
Аналитики связывают рост цен с сокращением запасов нефти у США, а также с восстановлением спроса на нефть в Китае.