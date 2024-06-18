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    Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Полет Чкалова через Северный полюс стал лучшей PR-акцией СССР до Гагарина

    18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Женский фронт спасает жизни и души

    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

    7 комментариев
    18 июня 2024, 13:50 • Новости дня

    Эксперт спрогнозировал рост числа отзывов подписей под коммюнике конференции по Украине

    Политолог Скачко: Вслед за Руандой отозвать свои подписи под коммюнике саммита по Украине могут другие страны

    Эксперт спрогнозировал рост числа отзывов подписей под коммюнике конференции по Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Саммит по Украине оказался обманом для многих стран, поэтому представители Руанды, прибыв домой, решили отказаться от поддержки итогового документа конференции. Более того, государств, которые могут отозвать свое согласие, может стать еще больше, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Руанда отозвала подпись под итоговым документом конференции по Украине в Швейцарии.

    «Смена позиции по поддержке коммюнике швейцарской конференции – это проявление геополитической смелости Руанды. Сам саммит стал большим обманом для большинства стран. Участников приглашали, чтобы якобы обсудить проблемы мира, а на деле некоторых даже автоматически включили в подписанты сомнительной декларации», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Естественно, что такое положение дел не устроило ряд участников. Вероятно, представители Руанды приехали к себе домой и поняли, что новый многополярный мир для них важнее. Таким образом, страна решила вернуться к статус-кво, который был до саммита. Либо они сделали выбор в пользу поддержки России и Китая в построении многополярности», – подчеркивает собеседник.

    «Но это в любом случае еще один показатель того, что не весь мир с Украиной. Зеленский с помощью саммита хотел подтвердить собственную легитимность и продемонстрировать сплоченность других стран в борьбе с Россией. Однако эти цели не были достигнуты. Многие государства Глобального Юга не захотели вступать в конфронтацию с нами, поэтому создать с их помощью рычаг давления на Москву не удалось», – отмечает он.

    «Подпись Руанды может оказаться не последней исчезнувшей из коммюнике. Тем более мы знаем, как ранее по ошибке в списке подписантов оказались Ирак и Иордания. Ускориться процесс может в случае, если организаторы саммита попытаются использовать его итоги для усиления давления на Россию. Тогда отказаться от поддержки могут ряд стран Латинской Америки и Африки, а также Сербия, Венгрия и Турция», – заключил Скачко.

    Ранее Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине. Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии, обновленные 17 июня. Также из списка подписантов стран исчезли Ирак и Иордания. Всего из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.

    В частности, страны БРИКС, присутствующие на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, не стали подписывать совместное коммюнике по итогам переговоров.

    Ирак и Иордания, в свою очередь, были добавлены в список по ошибке из-за «проблемы координации», сообщил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива. Якобы они не заявляли об отказе заранее, поэтому были добавлены в перечень поддержавших автоматически.

    Представители некоторых государств отказались поддерживать итоговый документ конференции по Украине в Швейцарии, так как у них не было полномочий «принимать такие решения». Во всяком случае именно так заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква попытался объяснить, почему ряд стран не поставили свою подпись под коммюнике.

    Совместная декларация после «мирного саммита» в Швейцарии была составлена наспех и неряшливо, заявил постоянный представитель России при Международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он отметил, что это заметно по некоторым неточным формулировкам.

    Конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта обернулась полным фиаско, поскольку подобные «сходки» не могут служить основой для устойчивого мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит по Украине со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

    В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с дружественными странами, подписавшими итоговый документ «форума мира» на конференции по Украине в Швейцарии.

    Напомним, в коммюнике участники конференции призвали к обмену и освобождению всех военнопленных. Также там содержится призыв к возвращению на Украину «всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей». Помимо этого, страны считают, что контроль над Запорожской АЭС надо вернуть Киеву. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции мировых СМИ на конференцию в Швейцарии.

    18 июня 2024, 06:58 • Новости дня
    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине
    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине, свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии, обновленные 17 июня.

    Ранее из списка поддержавших заявление стран исчезли Ирак и Иордания, отмечает РИА «Новости».

    Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке. В ней приняли участие 91 страна и восемь организаций. Россию на саммит не приглашали.

    Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, обмену и освобождению всех военнопленных.

    Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта обернулась полным фиаско, поскольку подобные «сходки» не могут служить основой для устойчивого мира.

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    17 июня 2024, 19:10 • Новости дня
    Сборная Румынии разгромила команду Украины в матче ЧЕ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская футбольная сборная проиграла в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с разгромным счетом румынской команде.

    Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Румынии, голы забили Николае Станчу (29-я минута), Рэзван Марин (53) и Денис Дрэгуш (57), передает РИА «Новости».

    Следующий матч сборной Украины пройдет 21 июня, команда сыграет против Словакии.

    ЧЕ проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

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    18 июня 2024, 08:11 • Новости дня
    СМИ: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после «Крокуса»

    Hurriyet: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после трагедии в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Спецслужбы Турции предотвратили теракт в Москве, передав информацию о подготовке нового теракта российским коллегам, сообщает проправительственная газета Hurriyet.

    По данным обозревателя газеты Ханде Фырата, после первого нападения на концертный зал террористическая группировка планировала второй теракт, злоумышленники собирались напасть на переполненный торговый центр, однако турецкая разведка предотвратила второй крупный теракт, передает ТАСС.

    Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России).

    Также газета отмечает, что турецкие спецслужбы отслеживали деятельность ячейки «Вилаят Хорасан», причастной к теракту в Стамбуле.

    Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.

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    17 июня 2024, 20:27 • Новости дня
    Немецкий Rheinmetall решил производить на Украине гибрид танка и ПВО

    Rheinmetall захотел производить гибриды танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на Украине

    Немецкий Rheinmetall решил производить на Украине гибрид танка и ПВО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен начать производство гибридов танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на территории Украины, пишет газета Bild am Sonntag.

    По словам представителя Rheinmetall, концерн располагает большим количеством танков Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger с 35-мм пушкой, пишет Bild am Sonntag, предает РИА «Новости».

    Сейчас завод, расположенный в западной части Украины, преимущественно занимается починкой поврежденных во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder. В ближайшее время он займется ремонтом танков Leopard 2 и других бронемашин, переданных Киеву.

    На прошлой неделе «Укроборонпром» и Rheinmetall заявили о запуске цеха по ремонту бронетехники.

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    18 июня 2024, 07:38 • Новости дня
    Подполье сообщило о прибытии в порт Одессы 60 французских наемников

    Tекст: Александра Юдина

    В порт Одессы на трех катерах прибыли около 60 вооруженных наемников, говорящих на французском языке, сообщили в российском подполье.

    Отмечается, что прибывшие вооружены, экипированы, они общались между собой на французском языке, передает РИА «Новости».

    Известно, что после прибытия наемники рассредоточились по городу, они стремятся не выходить из мест проживания и всячески избегать контактов с местным населением.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России.

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    17 июня 2024, 14:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы НАТО по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности

    Эксперт Анпилогов: НАТО не может угрожать России конвенциональным оружием, поэтому пугает Москву ядерными силами

    Эксперт объяснил планы НАТО по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности
    @ Xander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Если НАТО примет решение по приведению ядерных сил альянса в боеготовность, это станет тревожным сигналом для Москвы. Запад больше не может угрожать России конвенциональным вооружением, поэтому перешел к ядерным вооружениям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в НАТО начали консультации по приведению ядерного оружия в боеготовность.

    «Только незначительная часть носителей ядерного оружия находится на постоянном дежурстве. В первую очередь это стратегические силы. В российской доктрине они должны обеспечить ответно-встречный удар. У стран НАТО, таких как США, Великобритания и Франция, целью боеголовок является превентивная атака», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Соответственно приведение в боевую готовность ядерного оружия стран НАТО будет означать, что, во-первых, расширится арсенал стратегических сил, стоящих на дежурстве. Во-вторых, это приведет к снятию с консервации тактических боеприпасов, например, американских авиационных бомб В61-12. В Европе они хранятся на территории Германии, Бельгии, Нидерландов. Имеются они и на территории Турции. По разным данным, общее количество оценивается в 300-600 единиц», – отметил он.

    «На практике авиабомбы перенесут с мест хранения на базы самолетов-носителей. Офицерам, скорее всего, выдадут коды для использования таких боеголовок. В последствии страны НАТО могут начать учебные пуски и тренировочные полеты с тактическим ядерным оружием на борту», – подчеркнул собеседник.

    «Такое решение альянса и сопутствующее ему заявление Столтенберга может быть обусловлено российскими учениями нестратегических ядерных сил, а также посещением нашими кораблями Кубы. Западу надо поиграть мускулами, но силами конвенционального оружия сделать это уже сложно. Кроме того, таким образом блок может проверить готовность собственных стратегических и тактических ядерных сил», – акцентирует эксперт.

    «Для России подобное решение альянса станет тревожным событием. Во-первых, сам объем ядерного оружия НАТО, приведенный в боеготовность, может быть весьма значительным. Во-вторых, самолеты, которые являются носителями таких боеголовок на радаре не отличаются от обычных. Это ставит вопрос о необходимости уничтожения любой такой машины при обнаружении», – поясняет он.

    «Кроме того, возможным ответом на действия НАТО может стать боевое дежурство российской стратегической авиации, например, в Северном море. Такая практика уже была реализована в СССР. Это заставляло Запад дважды подумать перед тем, как угрожать нам своим арсеналом», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса проводят консультации по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Однако он не стал раскрывать «оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить».

    Как заверил генсек, блок стремится к тому, чтобы «в мире не было ядерного оружия». Однако до тех пор, пока оно существует, НАТО будет «ядерным альянсом». Столтенберг счел «опасным» мир, в котором «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».

    Кроме того, он подчеркнул, что сейчас «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а региональные союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО».

    Напомним, ранее администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией. Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США избрать более ориентированный на конкуренцию подход.

    Позднее президент Штатов Джо Байден подписал обновленные указания по условиям использования данного вида вооружений, которые «учитывают реалии новой ядерной эры». По словам представителей Белого дома, в документах подчеркивается необходимость учитывать «рост и разнообразие арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, Китая и Северной Кореи одновременно».

    В конце мая президент России Владимир Путин отметил, что Москва не видит стремления стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений. «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим», – заметил глава государства.

    Кроме того, первый замдиректора и руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что НАТО увеличивает количество мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае боевой конфронтации с Москвой, включая ядерные удары.

    В России, в свою очередь, объявлен второй этап учений нестратегических ядерных сил. Во время их проведения будут отрабатываться вопросы совместной подготовки частей ВС России и Белоруссии к возможности боевого применения этого типа оружия.

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    17 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США Беннетт счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер армии США Скотт Беннетт назвал блефом возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами.

    В комментарии RT Беннетт заявил, что у Украины нет пилотов для F-16, потому что даже «у шимпанзе лучше получается», чем у украинских летчиков справляться с такими самолетами.

    В случае передачи F-16 Украине, что Беннет считает блефом, пилотами будут британцы, немцы, французы или американцы, но это означало бы войну с НАТО.

    Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    18 июня 2024, 11:22 • Новости дня
    МИД Китая назвал НАТО «рудиментом»

    В МИД Китая назвали НАТО «рудиментом» из-за клеветнических нападок

    МИД Китая назвал НАТО «рудиментом»
    @ Johannes Neudecker/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс стал «рудиментом холодной войны», который должен переосмыслить собственное существование, а не критиковать Китай за позицию по украинскому конфликту, отметил спикер МИД Китая Линь Цзянь.

    По его словам, Китай придерживается объективной позиции и отмечает, что конструктивная роль Китая снискала широкое признание мирового сообщества, передает ТАСС.

    Также дипломат подчеркнул, что НАТО является «рудиментом холодной войны», который должен переосмыслить собственное существование, а не совершать клеветнические нападки на Китай.

    Линь Цзянь отметил, что КНР «всегда придерживалась принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности».

    Ранее власти Пекина обратились к Вашингтону с просьбой прекратить распространять ложную информацию о других странах.

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    18 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира

    Медведев: Россия продолжит наступать в зоне СВО, если Киев не захочет принять предложения Путина

    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия России в зоне специальной военной операции продолжатся, если Киев не попытается установить мир, дальше будет только хуже для киевских властей, потому что граница санитарного пояса может установиться не в их пользу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, у Киева еще есть время для принятия предложения президента России Владимира Путина, но если они этого не сделают, что, скорее всего, события будут развиваться не в пользу киевского режима, где закончится санитарная зона, пока сказать трудно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в Верховной раде нет «здравомыслящих сил», которые способны поддержать предложения России, потому что «там все развивается по утвержденному Вашингтоном сценарию», передает ТАСС.

    Ранее Медведев предрек катастрофическое развитие событий для киевского режима.

    Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

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    17 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    На Украине призывник ограбил человека, чтобы избежать мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Одессе 18-летний молодой человек ограбил местную жительницу, чтобы не попасть под призыв в армию из-за судимости, сообщили в местном управлении полиции.

    Подозреваемый на улице вырвал у женщины кошелек с деньгами, документами, наушниками и смартфоном, он заявил, что выбросил украденное, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Он заявил правоохранителям, что ему не нужны были вещи, а судимость за уголовное преступление, с помощью которой он может избежать мобилизации. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    Ранее украинские пограничники обстреляли четверых уклонистов от армии, пытавшихся бежать в Венгрию.

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    18 июня 2024, 09:38 • Новости дня
    FT: Рютте пообещал пойти на уступки Орбану по Украине ради поста генсека НАТО

    Financial Times: Рютте пообещал пойти на уступки Орбану по Украине ради поста генсека НАТО

    FT: Рютте пообещал пойти на уступки Орбану по Украине ради поста генсека НАТО
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал венгерскому коллеге Виктору Орбану не препятствовать отказу Будапешта от оказания Киеву военной помощи, если Венгрия согласится с его кандидатурой на пост генсека альянса, сообщила британская газета Financial Times.

    По данным издания, Рютте и Орбан провели переговоры 17 июня в Брюсселе, в ходе которых премьер Нидерландов пообещал своему венгерскому коллеге, что если Рютте будет назначен генсеком альянса, Венгрия сможет отказаться от участия в направленной на поддержку Украины деятельности НАТО, передает ТАСС.

    Ранее Венгрия отказалась поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО. До этого Рютте заявлял о желании «поставить Венгрию на колени».

    Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает 1 октября.

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    18 июня 2024, 10:03 • Новости дня
    Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине

    Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение высказал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов, поскольку Трамп подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского, передает РИА «Новости».

    К своему посту Филиппо прикрепил видео выступления Трампа перед сторонниками, в котором он назвал Владимира Зеленского «величайшим торговцем», пообещав разобраться с выплатами Украине в случае победы на предстоящих выборах.

    Филиппо заявил, что согласен с Трампом, и предложил «прекратить этот цирк» и перестать давать деньги Украине.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще.

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    18 июня 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские хакеры слили в Сеть данные операторов украинских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Личные данные свыше 1,2 тыс операторов украинских дронов, среди которых оказались судимые за насилие над детьми, опубликовали в Сети российские хакеры группы RaHDit.

    Хакеры опубликовали данные всего штата 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который по версии СК России причастен к атакам на аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях, передает РИА «Новости».

    Кроме того, хакеры установили, что некоторые украинские операторы беспилотников судимы за педофилию, есть также среди них любители БДСМ и обмена женами, а также кришнаиты-националисты.

    Ранее СК объявил в международный розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка. По версии следствия, он является организатором налетов украинских БПЛА на военные аэродромы России.

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    17 июня 2024, 14:37 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Полтаве

    РБК-Украина: В Полтаве прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в понедельник в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина.

    Как сообщает издание, в Полтаве слышны взрывы, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о взрывах пока не поступало.

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога.

    Напомним, в воскресенье взрывы прогремели в районе Полтавы.

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    18 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Певицу Адель обвинили в поддержке спецоперации из-за платья от Юдашкина

    Британскую певицу Адель обвинили в поддержке спецоперации из-за платья от Юдашкина

    Tекст: Вера Басилая

    Пользователи соцсети Instagram (признана экстремистской и запрещена в России) гневно раскритиковали британскую певицу Адель (Адель Лори Блу Эдкинс) из-за платья от Дома моды Валентина Юдашкина, которое она надела на выступление в Лас-Вегасе.

    Некоторые подписчики Адель в соцсети вспомнили, что именно Юдашкин разрабатывал дизайн формы ВС России, передает канал «360».

    Одна из пользователей спросила Адель, понимает ли певица, «что она поддерживает», надевая платье от российского дизайнера. Также певице задали вопрос – спонсирует ли она «войну на Украине», некоторые высказывания были написаны на украинском языке, передает РИА «Новости».

    Несколько пользователей похвалили платье Адель, не упоминая о России.

    Ранее в пресс-службе Дома моды сообщили РИА «Новости», что сшили платье для британской певицы Адель.

    Между тем британского певца Рода Стюарта освистали на концерте за портрет украинского президента Владимира Зеленского.

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