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    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

    5 комментариев
    22 июня 2024, 11:11 • Видео

    Бунт Словакии против Запада

    В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

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    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

    Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности

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    Байден спишет свои ошибки на Зеленского

    Западные страны могут заменить Владимира Зеленского в первой половине 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин. По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, в теории замена Зеленского могла бы сыграть на руку всем сторонам конфликта, включая Россию и США, и открыть путь к полноценному переговорному процессу по Украине. Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Продвижение российской армии лишает Украину последних денег

    Украинцев уже в ближайшее время ожидает повышение налогов, причем, как заявляется, «радикальное». Казалось бы, киевский режим исправно финансируют западные союзники. Но именно сейчас внезапно выяснилось, что денег не хватает, а виновата во всем российская армия и ее успехи в ходе спецоперации. Что же произошло? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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