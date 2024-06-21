Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.

Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

Рубль неожиданно резко укрепляется после санкций Валютный рынок России переживает определенный «санкционный шок». Только вместо ослабления рубль показывает неожиданное укрепление. Ситуация начала напоминать 2022 год, когда рубль сильно укрепился после начала СВО на Украине. Вот только в планах экономического блока страны на этот год такого не было. Почему рубль стал так быстро укрепляться? Подробности Перейти в раздел

Путин разрушил планы США вовлечь Вьетнам в противостояние с Россией и Китаем Президент Владимир Путин продолжает менять геополитический расклад сил в Азии. Во время визита в Ханой российский лидер и президент Вьетнама То Лам договорились не заключать соглашений с третьими странами, которые могут угрожать безопасности друг друга. Вопреки критике США, Москва и Ханой договорились развивать военное сотрудничество. Что означают эти решения для региона? И почему Вашингтон так ревностно относится к сближению России и Вьетнама? Подробности Перейти в раздел

Битва дронов спустилась с неба на землю Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности Перейти в раздел

США заставляют Южную Корею вооружать Украину Южная Корея готова рассмотреть вопрос о поставках летального оружия на Украину. Так Сеул отреагировал на заключенный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. До последнего Сеул ограничивался гуманитарной помощью Киеву и избегал прямых поставок. Какое решение примет республика и к каким последствиям оно может привести? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел