  • Новость часаВторая серия взрывов раздалась в Харькове
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США заставляют Южную Корею вооружать Украину
    Путин: Запад поменяет Зеленского в следующем году
    «Лаборатория Касперского» раскритиковала США за «теоретические опасения»
    Минтруд объяснил правила индексации пенсий в 2025 году
    Российская система ПВО сбила за ночь 114 беспилотников ВСУ
    Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР
    Госдеп заявил, что Украина «станет членом НАТО»
    США начали модернизацию ядерного оружия в пяти странах Европы
    Экс-глава Кировской области Белых вышел на свободу
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Америка продолжает кормить своих демонов

    Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.

    8 комментариев
    21 июня 2024, 09:14 • Видео

    Конфликт Китая и НАТО

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

    Главное
    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского
    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»
    Кулеба придумал формат участия России в саммите по Украине
    Воздушный шар влетел в Польшу из Калининградской области
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    В Москве начался суд над бывшим руководством ГУМВД по Петербургу
    Во время урагана в Москве погибли два человека, 35 пострадали

    Рубль неожиданно резко укрепляется после санкций

    Валютный рынок России переживает определенный «санкционный шок». Только вместо ослабления рубль показывает неожиданное укрепление. Ситуация начала напоминать 2022 год, когда рубль сильно укрепился после начала СВО на Украине. Вот только в планах экономического блока страны на этот год такого не было. Почему рубль стал так быстро укрепляться? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин разрушил планы США вовлечь Вьетнам в противостояние с Россией и Китаем

    Президент Владимир Путин продолжает менять геополитический расклад сил в Азии. Во время визита в Ханой российский лидер и президент Вьетнама То Лам договорились не заключать соглашений с третьими странами, которые могут угрожать безопасности друг друга. Вопреки критике США, Москва и Ханой договорились развивать военное сотрудничество. Что означают эти решения для региона? И почему Вашингтон так ревностно относится к сближению России и Вьетнама? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    США заставляют Южную Корею вооружать Украину

    Южная Корея готова рассмотреть вопрос о поставках летального оружия на Украину. Так Сеул отреагировал на заключенный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. До последнего Сеул ограничивался гуманитарной помощью Киеву и избегал прямых поставок. Какое решение примет республика и к каким последствиям оно может привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

    • Визит Путина в КНДР: главное

      В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР, который вызвал истерику у западных стран, было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Что это означает в контексте конфликта на Украине? Чего испугался Запад?

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............