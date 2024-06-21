Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край
Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека, повреждены здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре, сообщил оперативный штаб региона.
Четыре человека пострадали в результате падения обломков БПЛА самолетного типа, сообщил оперативный штаб в Telegram.
БПЛА атаковали Темрюкский район, Ейский и Северский районы. В Темрюкском районе обломки упали на гостиницу в населенном пункте Волна, постояльцы эвакуированы. Кроме того, сообщается, что в поселке Афипском сбиты вражеские БПЛА.
Напомним, накануне мирная жительница погибла в Славянске-на-Кубани в результате падения украинского беспилотника на частный дом.