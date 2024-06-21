И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
«Аэрофлот» озвучил новые зарплаты пилотов
В среднем зарплата пилотов «Аэрофлота» с октября вырастет на 30%, сообщили в авиакомпании.
Расчетная зарплата пилотов «Аэрофлота» за месяц при налете 70 часов на широкофюзеляжных самолетах для командиров воздушных судов (КВС) составит 624 тыс. рублей. Зарплата второго пилота составит 407 тыс. рублей, на узкофюзеляжных – 543 тыс. рублей и 283 тыс. рублей соответственно, пишет «Интерфакс».
При выполнении полетов в общей сложности 85 часов зарплата КВС достигнет 820 тыс. рублей, для вторых пилотов 530 тыс. рублей.
Ранее «Аэрофлот» решил ввести оплату покупки билетов по биометрии.