  • Новость часаПутин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
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    Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Америка продолжает кормить своих демонов

    Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.

    5 комментариев
    20 июня 2024, 19:36 • Новости дня

    Путин допустил изменение предложений России по Украине

    Путин допустил изменение предложений России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложения России по урегулированию украинского конфликта могут измениться, на это будет влиять ситуация на земле, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия (урегулирования конфликта на Украине) в зависимости от ситуации на земле», – сказал глава государства журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине.

    20 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в силовых структурах.

    Бомба была использована для удара по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    В марте в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    Коментарии (42)
    19 июня 2024, 22:13 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников подстанция «Луч» в Энергодаре уничтожена. Электроснабжение города восстановлено, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    Подстанция «Луч» – ключевой объект инфраструктуры, «обеспечивающий Энергодар и близлежащие населенные пункты» электроэнергией. Яшина пояснила, что Энергодар «запитали с ЗАЭС», передает ТАСС.

    Украинский обстрел города прекратился. Яшина сообщила, что территория ЗАЭС в результате обстрела не пострадала, «ситуация на станции находится в штатном режиме». Яшина пояснила, что обстрел велся вооруженными силами Украины по периметру города, передает РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что в результате украинских атак никто не пострадал.

    Напомним, в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию. ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии.

    Коментарии (19)
    20 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    ВС России нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки в ответ на попытки киевского режима нанести урон объектам энергетики в России ударили по объектам энергетики Украины, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали объекты украинской энергетики, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Отмечается, что цели удара достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Напомним, ВСУ нанесли удар дронами по Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, загорелись два резервуара.

    Также на нефтебазе в Адыгее начался пожар после атаки украинского беспилотника.

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    20 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Опубликован текст договора России и КНДР

    ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

    Опубликован текст договора России и КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР носит бессрочный характер и предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения, говорится в тексте документа.

    Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.

    В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

    Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.

    Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

    Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.

    Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

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    19 июня 2024, 21:53 • Новости дня
    ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара из артиллерии

    ВСУ после атаки на Энергодар дронами начали интенсивный обстрел из артиллерии

    ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара из артиллерии
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Он уточнил, что обстрел ведется с применением артиллерии натовского калибра, передает ТАСС.

    Напомним, в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию.

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    20 июня 2024, 12:10 • Новости дня
    В Киеве устроили погром на могилах украинских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на четверг в украинской столице разгромили несколько могил украинских военнослужащих, в их числе – могилы Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи) и Андрей Пильщиков (Джус).

    Акт вандализма совершили на Аскольдовой могиле в центре города, на могилах разбили лампадки, сломали таблички с именами военных, разорвали и разрисовали флаги, передает «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

    В числе оскверненных могил также есть могила Павла Петриченко.

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    20 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    WP: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине

    Washington Post: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине

    WP: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен требует бороться с коррупцией в Киеве, пишет The Washington Post.

    Издание подчеркивает, что встреча Зеленского и Блинкена была напряженной, украинский политик выразил признательность за военную помощь США, однако был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией, передает РИА «Новости».

    Ранее The New York Times писала, что власти Украины ограничивают свободу слова и оказывают давление на журналистов, когда те освещают темы, которые, по их мнению, могут навредить нацбезопасности страны.

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    20 июня 2024, 06:28 • Новости дня
    Bloomberg указало на игнорирование Вьетнамом критики со стороны США

    Bloomberg заявило об игнорировании Вьетнамом критики со стороны США в связи с визитом Путина

    Bloomberg указало на игнорирование Вьетнамом критики со стороны США
    @ kremlin.ru/МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вьетнам принимает с визитом президента России Владимира Путина, игнорируя критику со стороны США, пишет Bloomberg.

    Как указывает Bloomberg, Вьетнам стремится к укреплению отношений с Россией, рассчитывает на «стратегическую защиту» и помощь по ряду направлений, включая энергетику и вооружения, передает РИА «Новости».

    На фоне «негативной реакции» США, посольство которых в Ханое выступило с критикой действий властей Вьетнама, «Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиною в десятки лет». Bloomberg отметило, что Вьетнам, как и целый ряд других государств региона, занял нейтральную позицию в отношении российской специальной военной операции на Украине.

    Напомним, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где проведет переговоры с руководством страны.


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    20 июня 2024, 00:18 • Новости дня
    Названы темы ожидаемых переговоров Путина и Эрдогана в Астане

    Haberturk сообщила о планах Эрдогана встретиться на полях саммита ШОС в Астане с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщили источники.

    По информации Haberturk, на встрече планируется обсудить российскую специальную военную операцию на Украине, «расширение функций черноморской зерновой инициативы», АЭС «Аккую», газовый центр и ситуацию с курдами в Сирии, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит ШОС состоится 3–4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане,.


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    20 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ задержала в ДНР подозреваемого в разжигании ненависти к русским в соцсетях

    Tекст: Александра Юдина

    Житель Горловки в ДНР задержан по подозрению в публичном разжигании ненависти к русским людям в социальных сетях, сообщили в УФСБ по региону.

    Известно, что задержанный публиковал в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, передает ТАСС.

    Ранее были раскрыты детали работы украинских кол-центров против россиян.

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    20 июня 2024, 07:53 • Новости дня
    В Турции потребовали объяснений от Швейцарии из-за участия Варфоломея в саммите

    В Турции потребовали объяснений от Швейцарии из-за участия Варфоломея в саммите по Украине

    В Турции потребовали объяснений от Швейцарии из-за участия Варфоломея в саммите
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Турция выразила протест Швейцарии и Украине в связи с участием Константинопольского патриарха Варфоломея в конференции по Украине, проходившей в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, заявил спикер МИД Турции Онджю Кечели.

    По его словам, Варфоломей был представлен на мероприятии в качестве государственного лица, что не соответствует его статусу, турецкие власти требуют объяснений от организаторов, передает РИА «Новости».

    Также Кечели добавил, что Анкара не признает титулование Варфоломея как «патриарха Вселенского», и считает его исключительно главой греко-православной общины Турции.

    Напомним, 19 мая 2024 года в монастыре Валукли в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители украинских раскольников.

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    20 июня 2024, 10:23 • Новости дня
    В российской разведке назвали «преемника» Зеленского

    СВР: США готовятся заменить Зеленского на Залужного после победы России в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Запад готовится сменить президента Украины Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщили в СВР.

    По данным российской разведки, США заменят Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Наиболее подходящий кандидат, по версии Вашингтона, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, передает РИА «Новости».

    В СВР считают, что «осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России» Белый дом, не задумываясь, выбросит Зеленского на свалку истории, передает ТАСС.

    Легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки, Запад полностью устраивает такая ситуация, но как только Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные ВСУ окажутся в безвыходной ситуации, им легко пожертвуют, следует из сообщения СВР.

    В разведке подчеркнули, что Зеленский «утратил всякую самостоятельность» и «находится на коротком поводке в руках западных кураторов», не сможет избежать ответственности за развязывание «широкомасштабной войны» в Европе.

    Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным.

    Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями.

    Коментарии (4)
    20 июня 2024, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР

    Эксперт Анпилогов: Россия и КНДР получат обоюдную выгоду от сотрудничества в космосе и по мирному атому

    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Режим санкций против КНДР не останавливает развитие ее космической программы и разработку ядерного оружия. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут работать над вовлечением Пхеньяна в международное сотрудничество по данным направлениям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Россия и КНДР договорились поощрять сотрудничество в исследованиях космоса и сфере мирного атома.

    «Намерения Москвы и Пхеньяна развивать сотрудничество в сферах космических исследований и мирного атома можно только приветствовать. Фактически это признание существующего статуса КНДР», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил, что Северная Корея входит в «ядерный клуб». «Важно отметить, что Пхеньян создал не только плутониевую бомбу, но уже и термоядерные заряды, а это крайне высокий уровень владения данными технологиями», – акцентировал собеседник.

    Однако КНДР до сих пор сталкивается с рядом энергетических проблем, добавил Анпилогов. «Несмотря на развитую военную промышленность, страна до сих пор опирается в основном на тепловую генерацию, то есть на угольные станции, что плохо воздействует на окружающую среду. Регулярно происходят выбросы германия, тяжелых металлов. Такое положение дел вызывает кислотные дожди, которые уменьшают количество урожая», – пояснил спикер.

    Он убежден: доступ к мирному атому способен решить массу проблем республики. «Более того, как показывает практика, страны, которые имеют АЭС на своей территории, гораздо более ответственно подходят к вопросам ядерного сдерживания и нераспространения ЯО, поскольку понимают – эти станции могут стать в том числе целью для удара противника», – уточнил эксперт.

    Относительно космической программы Анпилогов напомнил об удачном запуске КНДР разведывательного спутника в конце 2023 года. Причем ракета-носитель также была собственной разработкой Северной Кореи. По мнению собеседника, это служит свидетельством высокого уровня владения Пхеньяном ракетными технологиями, которые жизненно необходимы для создания космической программы.

    Он не исключает, что в ближайшее время Россия и Китай будут настаивать на пересмотре режима санкций против Пхеньяна. «Очевидно, что рестрикции абсолютно не останавливают КНДР в плане разработки ни ядерного оружия, ни ракетных технологий. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут продвигать варианты вовлечения страны в международное сотрудничество в сферах мирного атома и космоса с целью конверсии северокорейских военных технологий в мирное русло», – считает Анпилогов.

    В то же время подобное сотрудничество – это дорога с двусторонним движением, отметил собеседник. По его мнению, утверждение о том, что Россия будет исключительно передавать какие-либо технологии Пхеньяну, неверно. «Совместная работа в таких сферах позволяет стране, которая находится на более высоком уровне развития атомных, космических и иных исследований, получить доступ к альтернативным экспериментальным площадкам», – подчеркнул эксперт.

    В качестве примера Анпилогов привел Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН). «Каждая страна-участница этой организации является достаточно мощным научно-технологическим центром. Но только за счет объединения усилий они смогли развивать и строить такие огромные мегапроекты, как большой адронный коллайдер. Поэтому сотрудничество России с КНДР, с Китаем и с другими странами в рамках проекта многополярного мира способно по-настоящему полно раскрыть наш потенциал», – заключил спикер.

    Ранее был опубликован текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В нем стороны обязались поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса.

    Договор носит бессрочный характер. Однако Москва и Пхеньян оставляют за собой право приостановить его действие. Для этого необходимо проинформировать второго участника документа в письменном виде. Через год после получения уведомления действие соглашения будет считаться прекращенным.

    Напомним, еще в 2023 году, во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, он совместно с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный. Уже тогда обсуждалась возможность отправки представителя Северной Кореи в космос. Интересно, что Пхеньян прилагает немалые усилия к работе по данному направлению.

    Так, лишь в течение прошлого года КНДР совершила несколько запусков ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Манриген-1». Несмотря на то что первые две попытки закончились неудачей, в ноябре Северной Корее удалось вывести аппарат на орбиту Земли.

    В свою очередь, сотрудничество в сфере мирного атома между Москвой и Пхеньяном имеет глубокие исторические корни. В 1980-х годах СССР планировал построить в КНДР АЭС, оснащенную четырьмя реакторами ВВЭР-440. Однако в 1990 году данное направление взаимодействия было свернуто, напоминает ТАСС.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги визита Владимира Путина в Северную Корею, а также разбиралась в перспективах военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

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    20 июня 2024, 17:30 • Новости дня
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК опубликовало совместное фото президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

    На фото они вместе в салоне Aurus. При этом президент России находится за рулем.

    Напомним, после того как Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в резиденции Кымсусан, они по очереди прокатили друг друга на «Аурусе». Сперва машину вел президент России, а Ким Чен Ын занимал переднее пассажирское сиденье, затем лидеры поменялись местами.

    Путин подарил Ким Чен Ыну машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и чайный сервиз.

    Коментарии (2)
    20 июня 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России нарастить поставки СПГ во Вьетнам
    Путин заявил о готовности России нарастить поставки СПГ во Вьетнам
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российские компании готовы сотрудничать с Вьетнамом в проектах, связанных с использованием сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с лидером Вьетнама То Ламом.

    По словам президента, компании из России могут выступить в качестве соинвесторов и поставщиков для масштабных проектов, связанных с СПГ, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что энергетика является стратегическим направлением сотрудничества между двумя странами. В качестве примера он привел предприятие «Вьетсовпетро», которое за десятилетия работы во Вьетнаме добыло около 250 млн тонн нефти. Еще одним примером президент назвал корпорацию «Петровьетнам», которая с 2008 года осуществляет проекты в Ненецком автономном округе в России, в сложных условиях Крайнего Севера, и уже извлекла около 35 млн тонн нефти, сказал он. Также президент отметил, что действует российско-вьетнамское предприятие по производству газомоторного топлива во Вьетнаме.

    Как сообщалось ранее, президент Путин сообщил о строительстве во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий при содействии России.


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      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

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    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

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      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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