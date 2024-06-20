Российские компании возвращаются на Родину

Тимофей Бордачёв
Россия в Корее совершила дипломатический прорыв
Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.
Андрей Полонский
Америка продолжает кормить своих демонов
Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.
Владимир Шаповалов
Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев
На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.