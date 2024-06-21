Три человека пострадали в результате удара ВСУ по многоэтажке в Первомайске

Опубликованы документы о помилованном отцом фон дер Ляйен нацисте

Tекст: Дарья Григоренко

Документы выложены на портале История.рф. Их вместе с группой ученых отыскал и перевел на русский язык эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО), руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев, передает РИА «Новости».

Из документов следует, что 1 февраля 1980 года земельный суд города Штаде (ФРГ) приговорил Шарфеттера к 18 пожизненным срокам за 18 убийств, совершенных в концлагере на оккупированной территории СССР. Потом десять лет спустя, в феврале 1990 года, глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт, отец Урсулы фон дер Ляйен, помиловал его ввиду преклонного возраста и ухудшения здоровья. Освободился Шарфеттер 30 марта 1990-го, а скончался в 1998 году в возрасте 90 лет.

Шарфеттер, родившийся в Данциге в 1908 году, в феврале 1931 года вступил в НСДАП, а в СС – в ноябре 1933 года. Он совершал расправы в концлагере в Эреде на оккупированной территории Эстонии в 1943-1944 годах. Утверждается, что он избивал женщин резиновыми дубинками, стрелял в узников, а также забивал их киркой, из-за чего получил прозвище Kirkenik («человек с киркой»).