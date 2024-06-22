На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?0 комментариев
В нескольких городах России провели акцию «Свеча памяти»
Так, в Луганске активисты движения «Волонтеры Победы» зажгли свечи которые сформировали образ Родины-матери, знаменитой скульптуры в Волгограде.
По словам волонтера движения Алины Захаровой, акция устроена совместно с администрацией города. Кроме того, свечами была выложена надпись «22.06.1941. Луганск помнит». Мероприятие посетили активисты «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты». Участники мероприятия также принесли к месту гвоздики.
Акцию провели и в Петербурге, где в ночь на 22 июня волонтеры составили композицию из свечей на Дворцовой площади. Огненная картина посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Композицию составят звезда, число «80» и изображение Петропавловской крепости, пишут «Известия».
На Сахалине акцию «Свеча памяти» начали минутой молчания и также лампадами выставили слово «помним» наших дедов и прадедов.
В Ржевском филиале Музея Победы Тверской области помимо акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби и к 83-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, провели три больших концерта военных песен.
Также в рамках акции «Свеча памяти» частицу огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставили на мемориальные комплексы «Саур-Могила» и «Острая могила» в Донецкой и Луганской народных республиках.
На кургане «Саур-Могила» собрались волонтеры и местные жители. У мемориального комплекса также состоялись памятный митинг и минута молчания, прозвучали музыкальные композиции о войне и были возложены цветы.