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    Продвижение российской армии лишает Украину последних денег
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    22 июня 2024, 12:48 • Новости дня

    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби – годовщину начала Великой Отечественной войны.

    Глава государства под звуки траурного марша подошел к венку, склонив голову, за ним последовали ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил, командующие подразделениями российской армии, передает ТАСС.

    Президент поправил на венке выполненные в цветах российского триколора ленты, на которых выведена надпись «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

    После этого Путин почтил память советских воинов, отдавших жизнь за свою Родину, минутой молчания.

    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    20 июня 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад планирует повесить на украинского лидера Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его, это может произойти в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

    «На Западе не хотят его (Зеленского) сейчас менять – время не подошло. Это, мне кажется, очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее в российской разведке назвали «преемника» Зеленского.

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    20 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Опубликован текст договора России и КНДР

    ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

    Опубликован текст договора России и КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР носит бессрочный характер и предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения, говорится в тексте документа.

    Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.

    В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

    Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.

    Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

    Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.

    Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

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    20 июня 2024, 19:41 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России

    Путин: Стратегическое поражение означает прекращение государственности России

    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ.

    Как указал российский лидер, для России стратегическое поражение означает прекращение ее государственности. «Это означает конец тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», – добавил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны.

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    19 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия признательна за взвешенную позицию по Украине и видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

    В статье указывается, что РФ признательна «вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования, все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений».

    «Мы высоко ценим то, что у наших стран совпадающие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки. Мы тесно взаимодействуем на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций. У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе», – говорится в статье, сообщается на сайте Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ ведет работу над созданием центра ядерных технологий на вьетнамской территории.

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    20 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирные переговоры с Украиной невозможны, пока Киев связывает их начало с выводом российских войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин допустил изменение предложений России по Украине.

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    21 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus

    Песков назвал прикладным подарком привезенный Путиным второй Aurus Ким Чен Ыну

    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подаренный президентом России Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй Aurus отличается от предыдущего, это вполне прикладной, хороший подарок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что одна подаренная Путиным машина на удлиненной базе, а второй автомобиль Aurus – на короткой базе. По его словам, уже долгие годы корейцам приходится не по своей вине жить в определенном режиме, поэтому такой подарок имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, передает ТАСС.

    Кроме того, для межгосударственных отношений, для соседей это не дорогой подарок, добавил Песков.

    Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз. После переговоров в резиденции Кымсусан Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на Aurus.

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    20 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин: У России нет цели подходить к Харькову

    Путин: Попытки выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки со стороны Украины любой ценой «выдавить» российскую армию из Харьковской области будут стоить Киеву очень дорого, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, завершая государственный визит во Вьетнам.

    «На самом деле, вот эта команда [действовать на поле боя] «любой ценой» – я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю, – если она не основана на реалиях, то [это] будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Российский лидер также добавил, что у России нет цели подходить к Харькову. «Это такое, так сказать, тактическое направление. А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», – уточнил он.

    Ранее Путин сообщил, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам.

    Напомним, в мае Путин заявлял, что пока планов брать Харьков нет, но отмечал, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

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    20 июня 2024, 06:28 • Новости дня
    Bloomberg указало на игнорирование Вьетнамом критики со стороны США

    Bloomberg заявило об игнорировании Вьетнамом критики со стороны США в связи с визитом Путина

    Bloomberg указало на игнорирование Вьетнамом критики со стороны США
    @ kremlin.ru/МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вьетнам принимает с визитом президента России Владимира Путина, игнорируя критику со стороны США, пишет Bloomberg.

    Как указывает Bloomberg, Вьетнам стремится к укреплению отношений с Россией, рассчитывает на «стратегическую защиту» и помощь по ряду направлений, включая энергетику и вооружения, передает РИА «Новости».

    На фоне «негативной реакции» США, посольство которых в Ханое выступило с критикой действий властей Вьетнама, «Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиною в десятки лет». Bloomberg отметило, что Вьетнам, как и целый ряд других государств региона, занял нейтральную позицию в отношении российской специальной военной операции на Украине.

    Напомним, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где проведет переговоры с руководством страны.


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    20 июня 2024, 00:18 • Новости дня
    Названы темы ожидаемых переговоров Путина и Эрдогана в Астане

    Haberturk сообщила о планах Эрдогана встретиться на полях саммита ШОС в Астане с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщили источники.

    По информации Haberturk, на встрече планируется обсудить российскую специальную военную операцию на Украине, «расширение функций черноморской зерновой инициативы», АЭС «Аккую», газовый центр и ситуацию с курдами в Сирии, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит ШОС состоится 3–4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане,.


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    19 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин анонсировал планы «Новатэк» осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме
    Путин анонсировал планы «Новатэк» осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках развития партнерства России и Вьетнама в энергетической сфере компания «Новатэк» планирует осуществлять СПГ-проекты на вьетнамской территории, об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

    «Стратегически важной отраслью двусторонней кооперации остается энергетическая сфера. Высокую эффективность демонстрирует совместное предприятие «Вьетсовпетро», которое на протяжении более четырех десятилетий осваивает месторождения вьетнамского континентального шельфа. Объем нефти, добытой им за все годы, превысил 250 млн тонн», – приводится материал на сайте Кремля.

    Также в Ненецком автономном округе России успешно действует совместная компания «Русвьетпетро», созданная в 2008 году. Компания работает в условиях Крайнего Севера и извлекла из недр уже более 35 млн тонн нефти.

    «В свою очередь, Газпром ведет добычу газа во Вьетнаме, а другая крупная российская компания – «Новатэк» – намерена осуществлять СПГ-проекты на вьетнамской территории», – написал в статье Путин.

    Кроме того, в статье для издания Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме.

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    20 июня 2024, 17:30 • Новости дня
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК опубликовало совместное фото президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

    На фото они вместе в салоне Aurus. При этом президент России находится за рулем.

    Напомним, после того как Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в резиденции Кымсусан, они по очереди прокатили друг друга на «Аурусе». Сперва машину вел президент России, а Ким Чен Ын занимал переднее пассажирское сиденье, затем лидеры поменялись местами.

    Путин подарил Ким Чен Ыну машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    19 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пхеньян продолжают укреплять отношения, несмотря на сложную ситуацию в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в честь своего визита в Северную Корею.

    «В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем укреплять узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Говоря об отношениях между Россией и Северной Кореей, Путин вспомнил пословицу: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». «Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами», – сказал он.

    Ранее западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР.

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    20 июня 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России нарастить поставки СПГ во Вьетнам
    Путин заявил о готовности России нарастить поставки СПГ во Вьетнам
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российские компании готовы сотрудничать с Вьетнамом в проектах, связанных с использованием сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с лидером Вьетнама То Ламом.

    По словам президента, компании из России могут выступить в качестве соинвесторов и поставщиков для масштабных проектов, связанных с СПГ, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что энергетика является стратегическим направлением сотрудничества между двумя странами. В качестве примера он привел предприятие «Вьетсовпетро», которое за десятилетия работы во Вьетнаме добыло около 250 млн тонн нефти. Еще одним примером президент назвал корпорацию «Петровьетнам», которая с 2008 года осуществляет проекты в Ненецком автономном округе в России, в сложных условиях Крайнего Севера, и уже извлекла около 35 млн тонн нефти, сказал он. Также президент отметил, что действует российско-вьетнамское предприятие по производству газомоторного топлива во Вьетнаме.

    Как сообщалось ранее, президент Путин сообщил о строительстве во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий при содействии России.


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    20 июня 2024, 10:46 • Новости дня
    Россия и Вьетнам договорились не вступать во вредящие суверенитету друг друга союзы
    Россия и Вьетнам договорились не вступать во вредящие суверенитету друг друга союзы
    @ Гавриил Григоров/РИА Новост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Вьетнам решили не заключать договоры с третьими странами, которые могли бы нанести вред независимости и суверенитету, заявил президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам после переговоров с лидером России Владимиром Путиным.

    По его словам, стороны не будут вступать в союзы с третьими странами или в договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету, а также территориальной связи друг с другом, и не будут выступать против третьих сторон, передает ТАСС.

    Президент добавил, что всегда будет «вносить вклад в мир, в отношения в регионе, в мире».

    То Лам заявил, что Россия и Вьетнам также договорились, что будут вместе искать пути преодоления трудностей, вызванных международной обстановкой.

    Ранее То Лам заявил об успешных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

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