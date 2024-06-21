Сбер прекратил прием заявок на сделки по ипотеке с господдержкой

Сбер прекратил прием заявок и запись на сделки по ипотеке с господдержкой

Tекст: Вера Басилая

Уточняется, что по кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме, в случае если заявка одобрена, есть запись на сделку, но договор не подписан, кредиты будут выдаваться до 24 июня, передает ТАСС.

В банке пояснили, что из-за аномально высокого спроса на фоне перетока клиентов из других банков выделенный лимит на программу «Господдержка», которая официально закрывается 1 июля, будет досрочно исчерпан, поэтому прием заявок и запись на сделку закрывается 21 июня.

Кроме того, по программе для IT-специалистов «Сбер» продолжает прием заявок, но возобновит выдачи только при выделении нового лимита. По кредитным договорам, подписанным до 21 июня, деньги будут получены клиентами в полном объеме.

Газета ВЗГЛЯД писала о возможном повышении в июле ключевой ставки и удорожании кредитов.