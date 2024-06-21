Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в саммите по Украине
Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине
Представители России смогут участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы, выразил мнение глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, в ходе переговоров по Черноморской зерновой инициативе Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией, такой формат подходит и к вопросу нового саммита по Украине, передает РИА «Новости».
Кулеба также добавил, что Киев настроен на проведение следующего саммита мира в одной из стран Глобального юга – не только Саудовская Аравия.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.