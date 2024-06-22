В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ гадают, где такой знак может проявиться и что он означает.

«По традиции ожидают удара на Сумском направлении или же нового участка фронта на севере Харьковской области», – подчеркивает Рожин.





В мае на технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, похожий на «руну Гунгира», которая, согласно скандинавской мифологии, обладает «поражающим» свойством.