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Путин назвал 2022 год рекордным по объемам строительства региональных и местных дорог
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На региональных и местных дорогах в этом году было проложено порядка 165 млн кв. метров асфальта, что стало рекордом, заявил президент Владимир Путин на церемонии ввода в строй новых и отремонтированных участков дорог, которая проходит по видеосвязи.
Он добавил, что в 2022 году был выдержан высокий темп работ и реализованы намеченные планы. Этот год станет рекордным по объемам укладки асфальта, сообщили на сайте Кремля.
Капитальный ремонт был завершен на некоторых участках трасс, в частности, во Владимирской, Московской, Воронежской, Свердловской областях и в Северной Осетии.
По словам Путина, важно, чтобы было продолжено развитие перспективных международных транспортных коридоров. Так, в составе коридора «Запад – Восток» в эксплуатацию будет введено три новых участка трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург: два – в Свердловской области, и один – во Владимирской.
Кроме того, запускаются также транспортные объекты в рамках коридора «Север – Юг», в том числе реконструированный отрезок автострады М-4 «Дон» в Воронежской области. Это позволило сделать скоростной трассу от Москвы до Ростовской области и к Черному и Азовскому морям.
В Северной Осетии открывается новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Владикавказ и тоннель к рекреационному комплексу «Мамисон», что должно улучшить туризм в регионе.
Кадыров пообещал наступление тяжелого периода для ВСУ
Российская армия постепенно двигает перед собой линию фронта, для украинских войск наступил самый тяжелый период, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По всей линии фронта прошла перегруппировка войск, имеющиеся силы переведены на более удачные позиции, налажено тыловое обеспечение армии, ВС России сейчас находятся в более выигрышной позиции, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что прогнозы по ведению боевых действий «весьма и весьма благоприятные», линия фронта постепенно продвигается вперед, и ВС России выполняют задачу по денацификации Украины.
По его мнению, «для украинских националистов наступил самый тяжелый период».
Ранее он сообщал, что чеченские подразделения в ходе СВО регулярно пользуются беспилотниками, обучение бойцов может проводиться также прямо в зоне операции.
В Австрии предрекли утрату доверия политикам ЕС из-за слов Меркель
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: Слова экс-канцлера ФРГ Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие политикам ЕС
Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
Бывший вице-канцлер Австрии отметил, что признание Меркель о принятии Минских соглашений для предоставления времени Украине на подготовку к военному развитию событий пугает. Он выразил уверенность, что таким образом Европа уничтожает любое основание для доверия словам собственных политиков, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Стала известна причина признания судом Макаревича иностранным агентом
Решение Замоскворецкого суда: Музыкант Макаревич признан иноагентом из-за отождествления России с нацистской Германией
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Причиной признания основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича иноагентом стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию, говорится в решении Замоскворецкого суда.
В решении суда сообщается, что 2 сентября 2022 года в Минюст России из Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ поступили материалы политической направленности, участие в распространении которых принимал Макаревич; полицейскими были зафиксированы факты осуществления истцом политической деятельности на территории России в интересах иностранного источника, передает ТАСС.
В документе отмечается, что большая часть публикуемых Макаревичем материалов непосредственно связана с тематикой специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, в которых он систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти России и их представителями решениях, в том числе обвиняя в совершении военных преступлений, а также отождествляя Российскую Федерацию и нацистскую Германию.
Кроме этого в решении суда сказано, что Макаревич в разное время давал интервью такими СМИ, как телеканал «Настоящее время**», «Радио Свободная Европа** / Радио Свобода (РСЕ/РС)», Meduza**, телеканал «Дождь» (все признаны в России иноагентами), в которых негативно высказывался о СВО на Украине. Также там отмечается, что Макаревич дал интервью ведущему Дмитрию Гордону (признан экстремистом и объявлен в розыск), в котором открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции.
Также суд пришел к выводу, что Макаревич распространял материалы СМИ, признанных ранее иноагентами, через свой Telegram-канал, страницу в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и ряд других соцсетей. На основании этого Замоскворецкий суд принял решение признать законным включение Макаревича в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Напомним, 2 сентября Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. 25 ноября Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с Макаревича.
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила критикам
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак: Хотелось бы, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом
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Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила на гневные сообщения соотечественников, выразив надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом.
Лорак ответила в личном блоге на критику в свой адрес со стороны украинцев из-за выступлений в России, заверив, что при каждом вдохе и выдохе испытывает глубокую боль и скорбь по отношению к семьям, которые сейчас страдают. При этом она выразила надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом, сообщило сетевое издание «СтарХит».
Как отмечается в публикации, россияне подбадривают Ани Лорак, а украинцы тем временем пишут ей гневные сообщения и угрожают. При этом артистка не вступает в словесную перепалку, а лишь призывает подписчиков к благоразумию, говорится в статье.
После начала специальной военной операции Лорак «ушла в затишье»: почти полгода она хранила молчание и не вела соцсети. На днях певица вернулась из Испании в Россию, где посетила съемки новогоднего концерта, сообщает издание.
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
В Запорожской области назвали рекордными темпы уничтожения украинских РСЗО
Рогов: В Запорожской области уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня
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Российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, за последние дни уничтожено порядка полутора десятков MLRS, MARS-II, HIMARS, а также РЛС, нанесены удары по складам вооружений, передает РИА «Новости». По словам Рогова, это рекордные показатели по уничтожению украинских РСЗО с начала СВО.
Он подчеркнул, что российские военные перехватывают инициативу на Запорожском направлении, что связано с упреждающими ударами по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 156 районах. Возле населенного пункта Гуляйполе Запорожской области взорван склад боеприпасов 102-й бригады терробороны ВСУ.
США собрались пересмотреть уровень военного присутствия на Украине
Представитель Пентагона: Соединенные Штаты продолжат пересмотр американского военного присутствия на Украине
Соединенные Штаты продолжат пересматривать уровень американского военного присутствия на Украине, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
Высокопоставленный представитель Пентагона на фоне публикаций о возможных планах Вашингтона нарастить численность войск на Украине сообщил, что США продолжат пересматривать уровень присутствия в этой стране, передает РИА «Новости».
Представитель Пентагона не уточнил, означает ли это, что США в будущем могут нарастить или, наоборот, сократить численность своего контингента на Украине.
Ранее в понедельник президент США Джо Байден выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не отправляют американские войска на Украину.
МВД ЛНР: Российские войска ведут бои в центре Марьинки
Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Марьинка в ДНР оказалась в плотном кольце ВС России
Марьинка в Донецкой народной республике оказалась в плотном окружении российских военных, в центре города идут бои, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в бою противник все еще оказывает сопротивление, однако город в плотном кольце ВС России.
Киселев также сообщил, что российские военные взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой шло снабжение ВСУ.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.
СМИ: ЕС планирует ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторе России
Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций решил ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторах
Ограничения в горнодобывающем и банковском секторах могут войти в пакет санкций Евросоюза против России.
В рамках санкций предполагается введение запрета на инвестиции в горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 169 российский компаний. Кроме того, предполагается, что активы Московского кредитного банка и Дальневосточного банка будут заморожены, передает ТАСС со ссылкой на портал «Еврообсервер».
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций к встрече глав МИД в Брюсселе.
Зеленский назвал условия наступления мира на Украине
Президент Украины Зеленский в обращении к G7 назвал условия для наступления мира
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Президент Украины Зеленский в качестве необходимых условий для наступления мира в регионе в обращении к G7 назвал предоставление Киеву современного оружия, оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной сферах, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира».
Зеленский заявил в обращении к G7, что поддержка Украины в следующем году должна быть продолжена. В частности, он призвал сделать следующие «давно ожидаемые» шаги, которые, по его словам, якобы ускорят наступление мира, передает РИА «Новости».
Во-первых, он призвал предоставить Украине современные танки, артиллерию, снаряды и более дальнобойные ракеты. Во-вторых – оказать Киеву в следующем году поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности, обеспечить надежную защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом он назвал выполнение предложенной им ранее «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».
В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 заявил, что никакого «Минска–3» больше не будет. После этого в Кремле заявили о продолжении спецоперации на фоне отказа Украины от переговоров.
Стало известно о задержании на границе России более 400 украинских националистов
НАК: На госгранице России задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников
При попытке пересечения госграницы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год, передает РИА «Новости».
Как сообщил информационный центр НАК, при попытке пересечения государственной границы были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников, 1026 причастных к террористической деятельности лиц не были допущены на территорию Российской Федерации.
Ранее ФСБ задержала при въезде в Крым мариупольца – участника незаконного вооруженного формирования Украины, воевавшего в городе против ВС России. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год, передает РИА «Новости».
Как сообщил информационный центр НАК, при попытке пересечения государственной границы были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников, 1026 причастных к террористической деятельности лиц не были допущены на территорию Российской Федерации.
ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области
Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ города Клинцы
Украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы Брянского региона, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он отметил, что на территорию промзоны города попали обломки ракеты, которую сбила российская система ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. В данный момент оперативные службы работают на месте происшествия.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Старшеклассник совратил третьеклассника в туалете петербургской школы
СК по Петербургу возбудил уголовное дело по факту инцидента в Кировском районе города: по версии следствия, старшеклассник совершил насилие над младшим школьником в туалете образовательного учреждения.
С заявлением о совращении сына в полицию обратилась 30-летняя жительница Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).
Девятилетний сын рассказал ей о произошедшем в школе 24 ноября. Со слов ребенка, старшеклассник завел его в туалет и показал, «как делать оральные ласки».
Накануне вечером на проспекте Декабристов был задержан 15-летний учащийся той же школы. СК возбудил дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России
Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России
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Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.
«Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
«Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.
«То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.
«При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.
«В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.
«С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.
Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.
Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.
В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.
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Журова: Призыв США допустить к участию в ОИ-2024 россиян может содержать изуверские условия
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Половина российской олимпийской сборной рискует не пройти квалификацию на Игры-2024. А второй предстоит решить – а стоит ли выступать в Париже под нейтральным флагом и выполнять прочие условия США, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя сообщение Олимпийского комитета США о том, что россиян следует допустить на Олимпиаду-2024 в Париже.
Глава Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс заявила, что россияне должны принять участие в Олимпийских играх 2024 в Париже. Она подчеркнула, что недопуск спортсменов из России в соревнованиях «отбрасывает их назад». Тем не менее она категорически против того, чтобы россияне вернулись под национальным флагом.
«Причины такого решения могут быть разные. Как совершенно искренние и позитивные, например, чтобы это были полноценные честные соревнования с полным представительством, что, в общем-то, должно быть, особенно на Олимпийских играх, так и негативные с какими-либо условиями», – говорит Журова.
Однако, продолжает депутат, если причины такого решения позитивные, то россияне в ряде видов спорта, к примеру, в игровых, просто не пройдут квалификационные отборы, даже если России вернут флаг и разрешат выступать на ОИ. И это примерно половина всех зимних олимпийских дисциплин. Причина – в правилах квалификации, согласно которым часть стран ее уже прошла. А занимать место страны, которая уже отобралась, даже если она слабее России, несправедливо, считает Журова.
«Россиянам же дополнительную квоту никто точно не введет, потому что есть определенные нормы, по которым проходит отбор. Да, наверное, это не имеет отношения ко многим индивидуальным видам спорта. Но к игровым – да, многие окажутся в такой неприятной ситуации», – говорит собеседница.
Негативная причина такого решения США, по мнению эксперта, заключается в том, что страна намерена предъявить России ряд условий, при которых будет разрешено участие российских спортсменов на ОИ-2024. «Если они специально изуверски озвучивают, что хотят видеть русских, но только если мы должны будем встать на колено перед афроамериканцами, принять ЛГБТ, разрешить трансгендеров, извиниться перед Украиной, не признать успехи спецоперации, отдать Крым и дальше по списку, то, конечно, даже если нам флаг предложат, мы не пойдем на такие вещи», – полагает Журова.
Более того, она напоминает, что такая ситуация неоднократно происходила со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), когда спортсменов из России допускали на соревнования, но страна была обязана выполнить ряд неприятных для нее условий.
Если же у США добрые намерения и они данным высказыванием действительно хотят честной конкуренции, то это большой вопрос, должна ли Россия соглашаться, считает депутат. «У нас есть патриотические люди, которые скажут, что категорически нет – или с флагом, или никак. И может получиться так, что полкоманды на Олимпиаду не поедет, потому что прислушается к мнению людей, которые сердцем болеют за то, что наша команда не должна выступать без флага. Эти спортсмены просто не станут проходить отбор в нейтральном статусе», – заключила собеседница.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в Олимпиаде в Париже, которая пройдет с 26 июня по 11 августа 2024 года, должны участвовать представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии конфликта.
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ВКС перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
ВКС России перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
Над Баренцевым морем пролетел норвежский самолет-разведчик Р-3С Orion, его сопроводил МиГ-31 ВКС России, сообщили в российском Национальном центре управления обороной (НЦУО).
Цель зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства, она двигалась к госгранице России над нейтральными водами Баренцева моря, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра.
Для определения цели в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота.
Экипаж истребителя установил цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion Норвегии и сопроводил его над акваторией моря. Нарушения границы не допущено.