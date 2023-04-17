США начали переброску боевой техники через Эстонию на учения в Финляндии

США перебрасывают на этой неделе боевую технику через Эстонию для проведения учений Arrow 23 совместно с Финляндией, новым членом НАТО, сообщило посольство США в Таллине.

«Батальон 2-й бронетанковой бригады Армии США проведет операции по переброске танков Abrams и боевых машин Bradley, которые в настоящее время находятся в Литве, через Эстонию в Хельсинки для проведения в Финляндии учений Arrow 23 передает ТАСС.

По словам командира батальона Джея Айрленда, быстрая переброска боевой техники демонстрирует приверженность правительства США защите союзников по НАТО.

Ранее подразделение морских пехотинцев армии США прибыло в Эстонию для участия в предстоящих учениях «Весенний шторм» и совместных тренировках.