ВСУ бросили тела погибших военнослужащих в Артемовске

Актер Козловский опроверг наличие второго гражданства

Актер Данила Козловский опроверг сообщения о своем побеге из России и наличии гражданства США

Актер Данила Козловский сообщил, что у него нет второго гражданства, а в США он не сбегал, а навещал там свою маленькую дочь, и будет работать в России, пока есть возможность.

Данила Козловский отреагировал на обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина в Генпрокуратуру с требованием проверить артиста на дискредитацию ВС России.

По его словам, он решил прояснить ситуацию, после того как его чуть ли не все Telegram-каналы и СМИ обвинили в «предательстве Родины», «подхватив фантазии» Бородина.

Козловский написал в своем Telegram-канале, что никуда не уезжал из «своей страны», и иных заработков, кроме как в России, у него нет, средства от его участия в благотворительных спектаклях идут в фонд на лечение детей. Он добавил, что продолжит и дальше работать в России, «пока это возможно».

«Каждый месяц на протяжении последнего года (а до этого еще лет 15) я выхожу на сцену Петербуржского Малого драматического театра», – заявил он, отметив, что эту информацию легко проверить.

Артист пояснил, что в США у него живет ребенок, в жизни которого он хочет участвовать как любящий отец. «То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России», – написал артист.

Также он заявил, что никогда не имел никакого второго гражданства, тем более США.

Козловский заявил, что не призывал к митингам и не выкрикивал лозунгов. «В интервью Шихман эти слова были сказаны (!!!) на съемочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами массовых сцен, на сцене пикета, когда я объяснял им их актерскую задачу», – написал артист, добавив, что интервью вышло два года назад.

В конце поста артист заявил, что подготовил вместе с адвокатами «заявления в компетентные органы с просьбой о проверке действий Виталия Бородина и его ФПБК, поскольку считает, что «замалчивать подобные лживые и подлые обвинения считает во всех смыслах неправильно».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.