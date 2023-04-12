Адвокат: Граждане смогут урегулировать споры с военкоматами в досудебном порядке

Адвокат Гуревич: Новый закон разрешает урегулировать споры с военкоматами в досудебном порядке

Изменения в законе о воинском учете позволят решать возникшие споры в досудебном порядке. Это ускорит процедуру, а также снизит нагрузку на систему правосудия, сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя детали обновленного закона о системе воинского учета.

«Закон о совершенствовании системы воинского учета призван создать условия для того, чтобы граждане могли самостоятельно защитить собственные права и законные интересы. Среди прочего, он ускорит процедуру обжалования решений комиссариатов», – сказала адвокат Сталина Гуревич.

«Также появится процедура полноценного досудебного разрешения спора. Это снизит нагрузку на систему правосудия. Раньше гражданам, в случае неправомерных действий военкоматов, нужно было сначала обращаться в органы государственной власти в соответствии с федеральным законом об обращениях граждан. Механизм достаточно сложный и долгий. Затем, если вопрос не решался, приходилось идти в суд. Это еще больше затягивало процесс и зачастую требовало еще и дополнительных расходов», – отметила она.

«Досудебного рассмотрения, вводимого новым законом, зачастую достаточно для решения таких ситуаций и вынесения решения. Это серьезно ускоряет процесс. Решения будут выноситься в течение пяти дней. Вместе с тем закон, конечно, не исключает и судебного рассмотрения в случае необходимости. Но все же вариантов разрешения сложной ситуации становится больше, причем они проще и понятнее гражданам», – заключила Гуревич.

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Накануне Госдума приняла закон о совершенствовании системы воинского учета. Он предполагает создание единого реестра военнослужащих, содержащего в себе личные данные граждан, подлежащих учету. Кроме того, в реестре будут указаны сведения об их документах, в том числе паспорте, СНИЛС и ИНН, место жительства и место пребывания, наличие иностранного гражданства или вида на жительство иностранного государства, сведения о месте работы; о дипломе и образовании; о состоянии здоровья.

Новая редакция закона позволит проводить многие действия дистанционно, например постановку и снятие с учета, внесение изменений в личные данные. Так, при наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах.

Уточняется, что подобная норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ. При этом военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата через личный кабинет реестра или портал «Госуслуги». Напомним, тем, кто не явился в военкомат по повестке, будет запрещен выезд за пределы страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что после принятия нового закона меняется для призывников и военнообязанных, а также какие меры предусмотрены новым законом для уклонистов.