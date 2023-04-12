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Адвокат: Граждане смогут урегулировать споры с военкоматами в досудебном порядке
Адвокат Гуревич: Новый закон разрешает урегулировать споры с военкоматами в досудебном порядке
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Изменения в законе о воинском учете позволят решать возникшие споры в досудебном порядке. Это ускорит процедуру, а также снизит нагрузку на систему правосудия, сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя детали обновленного закона о системе воинского учета.
«Закон о совершенствовании системы воинского учета призван создать условия для того, чтобы граждане могли самостоятельно защитить собственные права и законные интересы. Среди прочего, он ускорит процедуру обжалования решений комиссариатов», – сказала адвокат Сталина Гуревич.
«Также появится процедура полноценного досудебного разрешения спора. Это снизит нагрузку на систему правосудия. Раньше гражданам, в случае неправомерных действий военкоматов, нужно было сначала обращаться в органы государственной власти в соответствии с федеральным законом об обращениях граждан. Механизм достаточно сложный и долгий. Затем, если вопрос не решался, приходилось идти в суд. Это еще больше затягивало процесс и зачастую требовало еще и дополнительных расходов», – отметила она.
«Досудебного рассмотрения, вводимого новым законом, зачастую достаточно для решения таких ситуаций и вынесения решения. Это серьезно ускоряет процесс. Решения будут выноситься в течение пяти дней. Вместе с тем закон, конечно, не исключает и судебного рассмотрения в случае необходимости. Но все же вариантов разрешения сложной ситуации становится больше, причем они проще и понятнее гражданам», – заключила Гуревич.
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Инфографика
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Накануне Госдума приняла закон о совершенствовании системы воинского учета. Он предполагает создание единого реестра военнослужащих, содержащего в себе личные данные граждан, подлежащих учету. Кроме того, в реестре будут указаны сведения об их документах, в том числе паспорте, СНИЛС и ИНН, место жительства и место пребывания, наличие иностранного гражданства или вида на жительство иностранного государства, сведения о месте работы; о дипломе и образовании; о состоянии здоровья.
Новая редакция закона позволит проводить многие действия дистанционно, например постановку и снятие с учета, внесение изменений в личные данные. Так, при наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах.
Уточняется, что подобная норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ. При этом военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата через личный кабинет реестра или портал «Госуслуги». Напомним, тем, кто не явился в военкомат по повестке, будет запрещен выезд за пределы страны.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что после принятия нового закона меняется для призывников и военнообязанных, а также какие меры предусмотрены новым законом для уклонистов.
Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
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Немецкие пользователи Twitter (заблокирован в России) обратились за помощью к России после новых требований замглавы МИД Украины Андрея Мельника о поставках украинской армии больше военной техники.
«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», – отметил другой пользователь.
«Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», – написал еще один читатель.
«Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» – поинтересовался комментатор.
«После того как вы нас оскорбили, а не поблагодарили за помощь, вам следует отказать в любой поддержке», – заключил еще один пользователь.
Ранее украинский дипломат написал, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал увеличить поставки танков.
В январе замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия передает Киеву мало танков Leopard 2, Берлин мог бы передать в десять раз больше машин, чем обещанные 14.
Польша получила истребители F-22 Raptor от США
Польша сообщила о получении истребителей F-22 Raptor от США
Польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor, заявил вице-премьер и глава минобороны страны Мариуш Блащак.
Новейшие F-22 Raptor приземлились в Польше, заявил Блащак в своем Twitter, передает РИА «Новости».
По его словам, польские летчики теперь будут взаимодействовать «с одними из самых современных в мире самолетов», это нужно для поддержки восточного фланга НАТО.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США решили увеличить количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
Ранее в апреле Польша сама передала украинским военным четыре истребителя МиГ-29.
Названы ограничения для неявившихся в военкомат по повестке
Реестр воинского учета будет содержать данные об ограничениях для не явившихся по повестке
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Единый реестр сведений о военнообязанных будет содержать данные об ограничениях, которые могут быть введены в отношении граждан, не явившихся в военный комиссариат по повестке.
В реестре будет отображаться информация о мерах, «направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». В число ограничений входят запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, прав на транспорт и недвижимость, а также выдачу кредитов, передает ТАСС со ссылкой на поправки, касающиеся введения реестра военнообязанных.
Ограничения в возможности брать потребительский кредит, регистрировать недвижимость и транспортные средства будут прописаны в законах «О потребительском кредите (займе)», «О государственной регистрации недвижимости» и «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».
Кроме того, тем, кто не явился в военкомат по повестке, планируется запретить выезд за пределы страны.
Как пояснили в Госдуме, в соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг. При этом в нижней палате парламента заверили, что новой волны мобилизации в России не планируется.
Обозначены сроки запуска реестра военнообязанных в России
Минцифры: Реестр военнообязанных в России в полном объеме запустят в период осеннего призыва
Запуск реестра военнообязанных россиян в полном объеме будет возможен не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу, заявил в одном из Telegram-чатов IT-отрасли глава Минцифры Максут Шадаев.
По его словам, точные сроки запуска реестра будут известны только после принятия закона, передает РИА «Новости».
При этом Шадаев отметил, что проверить, имеет ли россиянин право на отсрочку от призыва, человек сможет на «Госуслугах».
«В личном кабинете на «Госуслугах» пользователь сможет проверить, в каком военкомате стоит на учете и есть ли у него право на отсрочку. Если вдруг есть неточности, он всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок», – подчеркнул он.
Глава Минцифры добавил, что само уведомление о том, что выписана повестка, также придет в личный кабинет на «Госуслугах» в том случае, если пользователь не отключит эту функцию самостоятельно.
«Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда», – заключил Шадаев.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Российский военный рассказал об особенностях танковых дуэлей в зоне СВО
Боец российских штурмовых формирований рассказал об особенностях танковых дуэлей в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военный рассказал, что прямые танковые столкновения сейчас маловероятны. По его словам, связано это с развитием технологий, теперь огромную роль играют беспилотные летательные аппараты, лазерное наведение, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Оркестр Вагнера | Wagner».
Боец отметил, что вести прямой танковый бой глупо, сейчас в основном сражения ведутся из укрытий, либо накатом.
Он добавил также, что преимущества поставленных Украине западных танков сильно разрекламированы. Так, танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий, сказал военнослужащий, отметив, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о создании групп борьбы с западными танками.
Газета ВЗГЛЯД писала, как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы.
Клинцевич: Уклонистов от военной службы привлекут к ответственности как алиментщиков
Экс-сенатор Клинцевич: Цифровизация воинского учета развеет миф о том, что «служат только дураки»
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В России давно назрела необходимость цифровизации базы воинского учета. Это поможет призывникам отстаивать свои права, а военкоматам не ошибаться при рассылке повесток, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Франц Клинцевич. Ранее Госдума в третьем – окончательном – чтении приняла закон о совершенствовании воинского учета. Им также вводятся ограничения для людей, уклоняющихся от призыва.
«Создание единого реестра военнослужащих исправит не просто недостатки, а некоторые провалы системы воинского учета. Например, ранее бывали случаи, когда повестки присылались многодетным отцам или людям с ограниченными возможностями. Теперь таких ошибок удастся избежать», – считает Франц Клинцевич, лидер Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор.
«Поправки позволят гражданину почти сразу узнавать об ошибке и своевременно уточнять необходимые данные. Важно, что сделать это можно без ненужных разбирательств и штрафов. Впрочем, это также накладывает ответственность на призывника. В частности, за игнорирование повестки предусмотрены различные меры: запрет на выезд за границу, отказ в регистрации ИП, ограничение на управление авто. Примерно те же ограничения применяются к так называемым алиментщикам», – указал спикер.
«В целом эти изменения давно напрашивались. Необходимо было перевести в электронный вид и обобщить информационную базу воинского учета. Тем более у нас есть такой успешный кейс, как цифровизация госуслуг. Кроме того, у закона есть и сверхзадача: укоренить в российском обществе тезис о том, что воинская служба – это обязанность граждан, а также развеять миф о том, что «служат только дураки», – добавил Клинцевич.
Во вторник Госдума приняла закон о создании единого реестра военнослужащих, позволяющий военкоматам рассылать призывникам повестки в электронном виде – через портал «Госуслуги» или МФЦ, сообщает «Дума ТВ». Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». При этом не ставятся жесткие сроки, когда человек должен прийти в военкомат. Главное, чтоб он это сделал в ходе призывной кампании.
Теперь многие операции можно будет проводить дистанционно – постановку и снятие с учета, внесение изменений в личные данные. При этом медкомиссия и профотбор будут проходить очно. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что новые правила касаются не только срочников, но и всех военнообязанных, находящихся в запасе. На мобилизованных новые нормы не распространяются.
Также руководители госорганов и организаций должны будут оповещать своих сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. Стоит также отметить, что военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата через личный кабинет реестра или портал «Госуслуги» в течение пяти дней, сообщает РИА «Новости».
В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ
Washington Post: Намеченное на весну наступление Киева отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов
Контрнаступление вооруженных сил Украины, намеченное на весну, решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования, сообщают американские СМИ.
Как напоминает Washington Post, весеннее наступление ВСУ позиционировалось как «решающая возможность для Украины вернуть себе территорию», однако операцию пришлось отложить, передает РИА «Новости».
Неблагоприятные погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, как пишет WP, усилили опасения создания «тупиковой ситуации».
Кроме того, ситуацию осложнила утечка в Сеть секретных данных Пентагона, в которых среди прочего есть сведения о состоянии украинских войск и их возможностях.
По мнению издания, все это заставило украинских командующих изменить свои планы.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Он заверил, что Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе.
При этом американские власти в начале апреля заявляли, что ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели.
В России вскрыли планы США разработать универсальное генно-инженерное биооружие
Доклад: США разрабатывают универсальное генно-инженерное биооружие, способное поражать людей, животных и сельхозкультуры
Американские власти намереваются разработать универсальное генно-инженерное оружие, способное поражать людей, животных и сельскохозяйственные культуры, говорится в докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Применение такого вида оружия предполагает нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба, передает РИА «Новости» содержание доклада.
Применения такого оружия может привести к «чрезвычайным по своим последствиям эпидемиям», которые могут быть сопоставимы с «ядерной зимой», предостерегают авторы доклада.
В документе также сказано, что обладание США таким высокоэффективным биологическим оружием, по мнению американских военнослужащих, формирует реальные предпосылки для изменения характера современных вооруженных конфликтов.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России исследует 240 патогенов опасных болезней, которые обнаружили в четырех лабораториях Украины.
Адвокат Аграновский: Воинский учет становится удобнее и понятнее для граждан
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Изменения законодательства о воинском учете направлены на совершенствование и цифровизацию этой системы, а также приведение ее в соответствие с современными реалиями. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя принятый Госдумой закон о совершенствовании системы воинского учета.
«Закон действительно призван свести к минимуму контакты с военкоматами, учитывая опыт прошлого года. Кроме того, сама система воинского учета станет проще и понятнее для граждан. Главная цель закона – приведение этой системы в соответствие с современными технологическими реалиями», – сказал Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры».
«Сегодня государство пытается вывести отношения между призывниками и военкоматами на качественно новый уровень. В правовом смысле это достаточно похоже на извещения о штрафах или налоговых задолженностях. Ни то, ни другое у россиян никакого ужаса не вызывает, все стало привычным», – отметил он.
«Поэтому я убежден, что в вопросе организации призыва это тоже станет большим удобством. Законопослушному гражданину нечего бояться и не от чего прятаться. Кроме того, любой гражданин безусловно заинтересован как можно быстрее узнавать о всех вопросах государства к нему и с максимальным удобством их решать», – рассуждает собеседник.
«Важно и то, что увязка военкоматов с госуслугами сделает проще и доступнее процесс обновления данных о военнообязанных гражданах. В большинстве случаев для этого не потребуется личное посещение комиссариата или даже в принципе участие гражданина», – полагает юрист.
«Так, во время частичной мобилизации мы часто слышали о вручении повесток, например, гражданам с инвалидностью. Это было следствием того, что базы военкоматов не обновлялись. Благодаря нововведениям, этот процесс можно будет отладить, причем преимущественно в дистанционном режиме», – отметил он.
Ранее Госдума приняла закон о совершенствовании системы воинского учета. Он предполагает создание единого реестра военнослужащих, содержащего в себе личные данные граждан, подлежащих учету. Кроме того, в реестре будут указаны сведения об их документах, в том числе паспорте, СНИЛС и ИНН, место жительства и место пребывания, наличие иностранного гражданства или вида на жительство иностранного государства, сведения о месте работы; о дипломе и образовании; о состоянии здоровья.
Новая редакция закона позволит проводить многие действия дистанционно, например постановку и снятие с учета, внесение изменений в личные данные. Так, при наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах.
Уточняется, что подобная норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ. При этом военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата через личный кабинет реестра или портал «Госуслуги».
Напомним, тем, кто не явился в военкомат по повестке, будет запрещен выезд за пределы страны.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя поправки в закон о воинском учете, заявил об отсутствии планов проведения второй волны частичной мобилизации. Он добавил, что в Кремле нет ощущений, что оперативное обсуждение нового проекта закона на фоне СВО может вызвать панику и волну эмиграции.
Сербия опровергла сообщения о продаже оружия России или Украине
Вучевич: Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни России, ни Украине
Власти Сербии не продавали и не намерены продавать оружие ни России, ни Украине, заявил министр обороны республики Милош Вучевич.
Вучевич заявил, что эта ложь опровергалась Сербией уже более десяти раз, и выразил готовность сделать это вновь, передает ТАСС.
Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, заверил он. Кроме того, оружие из Сербии не будет поставляться государствам вблизи зоны этого конфликта, добавил министр.
В конце марта Сербия сообщила, что отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Премьер-министр республики Ана Брнабич пообещала помочь Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
В утечке разведки США обнаружили данные о спецназе НАТО на Украине
BBC: В попавших в Сеть секретных документах разведки США есть сведения о спецназе НАТО на Украине
В секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине, пишут британские СМИ.
В документе разведки США от 23 марта с маркировкой «совершенно секретно» сказано, что Британия направила на Украину 50 спецназовцев, еще 17 спецназовцев отправились из Латвии, 15 – из Франции, 14 – из США и один из Нидерландов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Би-би-си.
Про тот же документ пишет газета The Guardian. По данным издания, названный численный состав – это, возможно, «командование сил специального назначения НАТО».
Документ, ставший достоянием общественности, не раскрывает местонахождения и задач сил спецназначения.
В минобороны Британии комментировать утечку отказались. Власти других названных стран на представленную информацию никак не отреагировали.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
В биолабораториях Украины обнаружили патогены холеры и сибирской язвы
Минобороны: Россия исследует обнаруженные в четырех биолабораториях Украины патогены холеры и сибирской язвы
Минобороны России исследует 240 патогенов опасных болезней, которые обнаружили в четырех лабораториях Украины, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Кириллов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что большая часть болезнетворных субстанций касается сибиреязвенной болезни и холеры, передает РИА «Новости».
У России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний, сообщил он, добавив, что Минобороны сотрудничает с Минздравом и Роспотребнадзором в этом направлении.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине пришла к однозначному выводу, что биологические программы США предназначены для использования в том числе в военных целях.
Си Цзиньпин поручил усилить подготовку к реальным боевым действиям
CCTV: Си Цзиньпин указал на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Заявление прозвучало в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК.
«Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).
Кроме того, Си Цзиньпин заявил о важности углубления исследований в сфере военного дела, а также обновления тактики и методов обучения.
Также китайский лидер подчеркнул необходимость решительно защищать территориальный суверенитет, морские права и интересы страны, передает РИА «Новости».
Ранее в Китае заявили о необходимости преподать Западу урок уважения.
Мантуров: Все ресурсы ОПК направлены на кратно выросший оборонзаказ
Все возможные ресурсы российских оборонных предприятий направлены на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа, сообщил вице-премьер Денис Мантуров.
Мантуров в ходе правительственного часа, не приводя цифр «по понятным причинам, сообщил, что «гособоронзаказ вырос кратно». По его словам, чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, предприятия задействовали все возможные ресурсы, передает РИА «Новости».
Вице-премьер подчеркнул, что российская оборонка, а также гражданские предприятия, привлеченные к выполнению ГОЗ, расширили мощности и сформировали запасы по сырью, материалам и комплектующим.
По его словам, усилиями промышленности, Минобороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента выпуск приоритетной продукции в кратчайшие сроки удалось увеличить в разы. Причем это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО, подчеркнул он.
Мантуров отметил, что удалось наладить постоянный контакт между выездными бригадами предприятий ОПК и генконструкторов с военными подразделениями. В результате появилась возможность улучшать характеристики вооружений, внося коррективы в перспективные разработки.
Как сообщил вице-премьер, за 2022 год освоен выпуск более 1 тыс. продуктов электроники. Долю отечественной продукции на внутреннем рынке в нынешнем году планируется удвоить, сказал он. «Ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%», – добавил вице-премьер.
Также Мантуров сообщил, что около 150 грузовых судов планируется построить в России до 2027 года в рамках проекта льготного лизинга. Речь идет о танкерах и зерновозах, контейнеровозах, баржах, буксирах, сухогрузах, в том числе арктического класса. Это будет способствовать переориентации экспортных потоков через акватории Азовского, Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей, объяснил он.
Ранее президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД потребовал жестко пресекать использование незаконных теневых схем и хищение бюджета.
В Кремле оценили перспективы зерновой сделки
Представитель Кремля Песков охарактеризовал перспективы по зерновой сделке как «не такие уж хорошие»
В данный момент часть договора по зерновой сделке не работает, перспективы не такие уж хорошие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, вторая половина сделки все еще не работает, условия не выполняются – в этой связи перспективы сделки «не такие уж хорошие», передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что для нормальной работы договоренности сделка должна «стоять на двух ногах».
Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что сделка в отношении России вообще не выполняется.