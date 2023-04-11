Пушилин рассказал о ходе боевых действий в Донбассе

Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске, Авдеевке, на угледарском и марьинском направлениях

В западной части Артемовска идут ожесточенные бои, продолжается окружение Авдеевки, есть улучшение позиций российских подразделений на угледарском и марьинском направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин сообщил, что у вооруженных сил Украины в Артемовске «нет никакого выбора, кроме как идти вперед или же сдаваться в плен». По его словам, отступить они не могут, так как «там работают заградотряды», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Он заявил, что ВСУ получили приказ «не отступать». Как заявил Пушилин, сдавшиеся в плен солдаты ВСУ «прекрасно понимают, что это единственный шанс для них выжить», передает РИА «Новости».

Пушилин также подтвердил, что все административные здания Артемовска находятся под контролем российских подразделений.

По словам врио главы ДНР, ощутимое продвижение российских сил фиксируется в районе Авдеевки, «достаточно успешно, высокой ценой продолжается охват самой Авдеевки». Пути снабжения ВСУ попали «под более плотный огневой контроль».

На марьинском направлении «ситуация развивается более динамично», есть «серьезные улучшения позиций». На угледарском направлении улучшение позиций Пушилин оценил как небольшое. На горловском направлении продвижение подразделений «для нас в поле зрения, и там тоже мы фиксируем определенные успехи».

Нет информации о том, что у украинских подразделений появляется западная техника «в количествах», способных «переломить ход событий», сказал он. Пушилин добавил, что были единичные проявления, но «пару месяцев назад».

Напомним, Пушилин заявил, что российские силы уверенно освобождают Артемовск. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска.