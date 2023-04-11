Япония включила формулировку об «оккупации» Курил в «Синюю книгу по дипломатии»

Япония включила фразу об «оккупации» Курил в «Синюю книгу по дипломатии» второй год подряд

В Японии второй раз в течение двух лет внедрили формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (как называют в Японии южные Курилы) в «Синей книге по дипломатии» за этот год, следует из документа.

Согласно предоставленным в документе данным, вопрос Южных Курил является самым продолжительным нерешенным вопросом в японо-российских отношениях. В книге подчеркнуто, что северные территории – острова, над которыми Япония имеет суверенитет, однако в настоящее время территория якобы «незаконно оккупирована Россией», передает РИА «Новости».

Кроме того, в «Синей книге» отмечено намерение Токио придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией в дальнейшем, после того, как разрешится территориальная проблема.

«Отношения Японии и России осложнены. И хотя в настоящее время не та ситуация, когда можно говорить о прогнозах по переговорам о мирном договоре, мы намерены продолжать», – заявлено при этом в документе.

Помимо прочего, в документе обозначена надежда на скорое возобновление безвизовых поездок бывших жителей Курильских островов. Ранее японское правительствовернуло понятие «незаконной оккупации» относительно южной части российских Курильских островов. Такая формулировка появилась в итоговом заявлении участников «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».