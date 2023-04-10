Германия решила запретить выдавать визы российским спортсменам

Глава МВД ФРГ пригрозила отказом в выдаче германских виз спортсменам из России

Глава МВД Германии Нэнси Фезер, курирующая в стране вопросы спорта, пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их до соревнований.

По ее словам, страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, могут через визовые отделы влиять на то, будут ли россияне действительно участвовать, и если международные соревнования организовываются в Германии, то МВД ФРГ будет действовать соответствующим образом, передает ТАСС.

В то же время Фезер выступила против бойкота немецкими спортсменами соревнований с участием россиян.

Ранее Федерация фехтования Германии объявила об отмене этапа Кубка мира из-за допуска россиян.