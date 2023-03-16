Федерация фехтования Германии объявила об отмене этапа Кубка мира из-за допуска россиян

Федерация фехтования Германии (DFB) объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов.

Как заявила президент DFB Клаудия Бокель, решение Конгресса FIE снова разрешить участие России и Белоруссии вызвало бурные дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами, передает РИА «Новости».

По ее словам, для президиума DFB немыслимо принять такое решение.

10 марта стало известно, что Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил допустить к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов, но не под своими флагами, а под эгидой организации.