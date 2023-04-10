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Стало известно, что бойцов ВС России кормит повар из ресторана со звездами Michelin
Проработавший в ресторане со звездами Michelin повар рассказал, чем кормит бойцов ВС России в Херсонской области
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Проработавший в ресторане – обладателе звезд Michelin повар с позывным «Шеф» рассказал, чем кормит российских военных на одной из передовых позиций в Херсонской области.
По его словам, из любых продуктов можно приготовить что-то «эдакое», нужны только желание и капля фантазии – к примеру, в ближайшее время для российских бойцов «Шеф» планирует приготовить лазанью, передает РИА «Новости».
Повар рассказал, что полтора года проработал в Дании в Копенгагене, в ресторане с тремя мишленовскими звездами, однако именно сейчас он чувствует себя на своем месте.
«Здесь приходилось учиться заново готовить, потому что на гражданке у меня было оборудование Electrolux, а здесь у меня КП-130 (кухня полевая)», – резюмировал он, добавив, что в зоне спецоперации чувствует себя нужным.
Ранее российское Минобороны показало быт артиллеристов, призванных в рамках частичной мобилизации, в зоне проведения спецоперации на Украине.
Украинский журналист Гордон объяснил, почему его сыновья не пошли воевать
Украинский журналист Гордон заявил, что его сыновья не пошли воевать, потому что не родились на Украине
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) ответил на вопрос, почему его трое сыновей не воюют.
По его словам, старший сын очень тяжело болен, «жить с таким заболеванием тяжело». Другие два сына рождены не на Украине и живут в Америке, оба учились в Англии, передает RT.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России и созданию экстремистской организации.
Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления
Украина подготовила около 200 тыс. человек для контрнаступления, такими данными на встрече «Кибер Фронт Z» поделился основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Он уточнил, что по некоторым источникам численность личного состава достигает и 400 тыс. Пригожин отметил, что это нельзя недооценивать, передает РИА «Новости».
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале.
NYT: США ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
New York Times: В Вашингтоне ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
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Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства, пишет The New York Times.
Такие данные Белый дом предоставлял Киеву на протяжении всего конфликта. Развединформация в режиме реального времени позволяла украинцам атаковать российских военных, убивать высокопоставленных военных и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
Кроме того, авторы материала подчеркнули, что в связи с обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Позднее Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск.
СМИ: Киев отправил в Артемовск элитные войска
NYT: Киев бросил под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывал при контрнаступлении
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Власти Украины были вынуждены перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении, и это привело к «стратегическим издержкам» для Киева, сообщили СМИ.
Как утверждает газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США по Украине, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил направить под Артемовск на две недели элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска, угрожавшие путям снабжения, передает РИА «Новости».
Газета отмечает, что в итоге Киев направил в Артемовск элитные подразделения, которым «удалось оттеснить российские силы достаточно далеко от дорог, что позволило обеспечить пополнение запасов солдат в городе и эвакуацию раненых», но привело к стратегическим издержкам для Украины, стремившейся сохранить своих наиболее подготовленных военнослужащих для контрнаступления.
Ранее боец российских штурмовых формирований рассказал, что помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники.
ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении
Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении
Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении.
Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России.
Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований.
Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника.
Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений.
Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ.
Украинский дипломат заявил об «ужасных» потерях ВСУ в ходе СВО
Посол Украины в Британии Пристайко: Украинские вооруженные силы несут в ходе СВО «ужасные» потери
Киев до завершения военных действий не раскрывает данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ), однако это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
Дипломат заявил в интервью таблоиду Daily Express, что после завершения военных действий Киев признает потери, которые пока не раскрываются. При этом он выразил уверенность, что это будет ужасное число, передает РИА «Новости».
По словам Пристайко, Киев готов продолжать конфликт «до последнего» украинца. Комментируя сообщения о подготовке бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тыс. солдат, он заявил, что Киев мобилизовал 1 млн человек.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО, а мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения.
Захарова отметила примечательный факт в реакции Запада на убийство Татарского
Захарова заявила, что западные страны так и не осудили убийство Владлена Татарского
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За шесть дней, которые прошли с убийства российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), никто из западных «радетелей» за свободу СМИ не выступил с осуждением теракта и даже не выразил сочувствия пострадавшим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале указала, что морально деградировавшая подозреваемая вызывает у Запада куда большее сочувствие, там из нее пытаются лепить образ жертвы.
Также она отметила, что Запад предпочитает не замечать закрытия российских СМИ в Европе, указав, что патологическое лицемерие стало традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. По ее словам, это особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ.
«Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества. Сначала сознательное молчание по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, следующий шаг – оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов. Судя по всему, на этом они не остановятся», – добавила Захарова.
Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший во время взрыва в кафе Петербурга, в субботу был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями.
Напомним, Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) погиб 2 апреля во время творческого вечера в кафе Петербурга. Взрыв произошел после того, как Татарскому подарили статуэтку со вмонтированной бомбой. Позже была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.
Экс-разведчик США назвал примерное число погибших украинских военных
Экс-разведчик США Риттер: Потери Украины среди военных превысили 300 тыс. погибшими
Потери среди украинских военных могут превышать 300 тыс. человек погибшими, Украина намеренно занижает данные, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.
Риттер считает, что Украина пытается занизить потери из-за того, что военная система там коррумпирована, передает ТАСС.
Экс-разведчик заявил, что на встрече с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что 257 тыс. человек погибли. Еще около 83 тыс. военнослужащих пропали, из которых, возможно, 60 тысяч также погибли.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали более 40 человек и погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарья Трепова сотрудничает со следствием, отрабатываются все версии, сообщили в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что все показания Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами, также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы теракта, передает ТАСС.
Ранее суд арестовал Трепову на два месяца. СК предъявил обвинение Треповой по статье «Террористический акт».
До этого СМИ сообщали, что Трепова якобы признавалась в получении статуэтки с бомбой в Москве от таксиста.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев сообщил об уничтожении снайперами разведгруппы ВСУ
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Снайперской парой подразделения спецназа на южно-донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что «пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Кроме того, российские ЗРК «Стрела-10» сбили беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины «Фурия» и «Валькирия», передает РИА «Новости».
На запорожском направлении автоматические звукометрические комплексы позволили установить местоположение украинской гаубицы в районе Гуляйполя, а также минометного расчета у Новоданиловки, которые после этого были уничтожены российскими артиллеристами.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на червонодибровском участке были выявлены командно-наблюдательные пункты ВСУ. Также удалось вскрыть перемещение личного состава полка Нацгвардии Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла по ним удар, «противник понес потери в живой силе и технике», передает ТАСС.
На краснолиманском направлении российские беспилотники обнаружили огневые позиции сосредоточения техники и живой силы противника, после чего артиллерия «Центра» уничтожила цели. Кроме того, российская ПВО поразила беспилотники «Фурия» ВСУ.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных.
Эксперты объяснили рост рейтинга Путина в США
Эксперты рассказали, кто из американцев поддерживает Путина в США
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40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина. Это касается в том числе профессуры и топ-менеджеров, но они боятся публичных заявлений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Малек Дудаков и Борис Межуев. Ранее рейтинги президента России в США побили исторические рекорды. На этом фоне Bank of America угодил в «антиукраинский» скандал из-за высказываний спикеров на конференции по геополитике.
«Рост рейтинга Путина, обозначенный в опросе YouGov, укладывается в данные других социологов. Судя по всему, этот показатель постоянно колеблется в районе 15–20% независимо от СВО и других факторов. Сторонники Путина – это выходцы из России и СССР, а также часть американцев, которые смотрят пророссийские каналы вроде RT», – пояснил американист Малек Дудаков.
«На мой взгляд, рейтинг Путина никак не связан с проседанием популярности Байдена. Потому что даже до всех событий на Украине глава Белого дома не нравился сторонникам президента России. Эти категории никак не соприкасаются. Основным бенефициаром ухудшения рейтинга Байдена является, очевидно, его будущий оппонент от Демократической партии на выборах», – заметил эксперт.
«Тут стоит добавить, что скандал на онлайн-конференции Bank of America только подтвердил тезис о том, что далеко не все в США поддерживают Украину. И среди топ-менеджмента корпораций, очевидно, такие люди тоже есть. Любая их публичная антиукраинская риторика воспринимается в штыки, они рискуют потерей работы и разорением бизнеса. Классическая cancel culture», – указал собеседник.
«Если посмотреть результаты любой социологии, то видно, что военную помощь Украине поддерживают чуть больше 50% граждан США. А тех, кто выступает против этого, уже больше 40%. Конечно, далеко не все из них напрямую являются сторонниками Путина, но частично эти группы совпадают», – пояснил он.
«Рост рейтинга Путина в США связан с уголовным преследованием Трампа. Экс-президент США – главный внутренний диссидент страны, который постоянно говорит, что сможет способствовать решению украинского вопроса. Эта риторика становится актуальной на фоне усталости и отчуждения американской общественности от поддержки Украины. Также Путина поддерживают консерваторы и сторонники традиционных ценностей», – считает политолог Борис Межуев.
Ранее стало известно, что рейтинг президента России Владимира Путина в США достиг самого высокого уровня с 2020 года. По данным соцопроса YouGov, этот показатель составляет 21%. В 2021 году популярность Путина колебалась на уровне 15%, а после того, как Россия начала спецоперацию, она составила 17%, сообщает Newsweek.
Также в пятницу стало известно, что замалчивание альтернативных точек зрения в США привело к скандалу на онлайн-конференции по геополитике Bank of America. Банк прервал мероприятие после якобы «пророссийских» заявлений ряда участников о СВО, сообщает New York Post.
Так, глава отдела международных отношений BofA Securities Даниэль Шихан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мастером манипулирования» и объектом «серьезных опасений» для властей США.
Другой спикер, профессор Университета Род-Айленда Николай Петро назвал Украину «проигравшей при любом сценарии», указав на экономический и демографический кризис в стране. Он также утверждал, что администрация Байдена выиграет от войны, а не от прекращения огня.
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Times рассказала о провале попытки элитных украинских войск захватить ЗАЭС
Times рассказала о неудачной попытке элитных украинских подразделений высадиться на берег Днепра для захвата ЗАЭС
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В октябре свыше 600 военных из элитных подразделений вооруженных сил Украины попытались высадиться на левый берег реки Днепр, чтобы захватить Запорожскую АЭС, операция завершилась неудачей, пишет Times.
По информации Times, которая ссылается на представителей украинских спецслужб, в том числе военной разведки и ВМС, было задействовано свыше 30 лодок. Украинские военные были вооружены крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и ПТРК. При этом ВСУ не ожидали жесткого сопротивления, полагая, что войска России не смогут использовать артиллерию, передает ТАСС.
Однако выяснилось, что войска России «построили очень густую оборону», «все заминировали» и даже «подогнали танки и артиллерию», когда ВСУ приблизились. Украинских военных «начали обстреливать прямо по воде», а ВСУ попытались нанести удар из РСЗО HIMARS.
Источники в американской оборонной среде подтвердили, что украинскому спецназу передали «оперативные сведения», хотя за «выбор, расстановку приоритетов и конечные решения» отвечает Киев.
В результате украинские силы не смогли высадиться на левом берегу Днепра, до берега добралась только небольшая группа. На окраине Энергодара три часа продолжалась перестрелка, пишет Times. Издание указывает, что попытки силового захвата ЗАЭС остаются предметом дискуссий среди украинских чиновников.
Напомним, Минобороны рассказало подробности уничтожения украинского десанта, который пытался захватить ЗАЭС 19 октября. Киев официально ранее не признавал факт атаки на АЭС.
Блинкен выступил против перемирия между Россией и Украиной
Блинкен исключил возможность переговоров о перемирии между Россией и Украиной в настоящее время
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что целью переговоров между Москвой и Киевом должен быть «справедливый и прочный мир», а сейчас такой возможности нет.
Блинкен полагает, что Москва «должна дойти до того момента», когда окажется «готовой» начать «конструктивные переговоры». Он заявил, что с пониманием относится к людям, которым «идея прекращения огня» кажется «заманчивой». Однако, по его словам, мир «не будет справедливым и прочным», если приведет к «фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории». Блинкен опасается, что Россия в случае перемирия сможет «перегруппировать войска и снова атаковать», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление госсекретаря США о недопустимости немедленного перемирия на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
Летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область
Летчики Западного военного округа на бомбардировщике Су-34 поразили мост в Черниговской области, как сообщил военкор Евгений Поддубный, этот мост использовался украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) для атак российского региона.
В своем Telegram-канале Поддубный рассказал, что поражен мост через реку Судость в Черниговской области. По его словам, ДРГ использовала мост для атак на жителей Брянской области.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия за прошедшие сутки уничтожила более 420 украинских военных.
Российские военные сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Кременной
Российские военные заявили о взятии украинского опорного пункта под Кременной
Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе, единственный выживший украинский солдат сдался в плен, сообщил боец ВС России с позывным «Зенит».
Боец рассказал, что опорный пункт ВСУ обнаружили с коптера, по его координатам ударила артиллерия, после чего была поставлена задача пункт взять, передает РИА «Новости».
По его словам, группу захвата прикрывали снайперы, которые отработали наблюдателей. Одного военного ВСУ ликвидировали, когда подошли вплотную к опорнику, а единственный оставшийся в живых на опорном пункте украинский солдат, сдался в плен.
Ранее военкоры показали работу миномета «Василек» в районе Кременной.