Землетрясение магнитудой пять произошло в Италии

В центральной части Италии сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 15.05 по местному времени, а эпицентр находился в 20 км к северо-западу от столицы Умбрии города Перуджа, где проживает 120 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км, передает РИА «Новости».

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, после мощного землетрясения в Турции в начале февраля общее число жертв превысило 46 тыс. человек.