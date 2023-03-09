Следствие назвало число готовивших теракт в Приднестровье

Названы последствия покушения СБУ на главу Приднестровья

Экс-депутат Щерба: Киев пытается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в ПМР

За попыткой покушения на главу Приднестровья Вадима Красносельского стоит украинская партия войны. Это очередная попытка Киева дестабилизировать ситуацию на территории союзников России, сказал газете ВЗГЛЯД бывший председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба. О попытке покушения на Красносельского стало известно в четверг.

«В Киеве сформировалась партия войны, которая наделяет «удельных князьков» серьезными полномочиями в плане принятия решений. Граничащее с Украиной Приднестровье неизбежно становится частью злонамеренных планов украинских полевых командиров, возомнивших себя начальством», – считает бывший председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба.

Приднестровье постарается выйти из сложившейся ситуации дипломатическим путем, полагает он. Более того, в республике осознают всю тяжесть исторического момента, поэтому готовы «наращивать внутреннюю бдительность и в зародыше пресекать подобные поползновения на безопасность государства».

«Противостоять внешнему агрессору для нас – задача невероятно трудная. Поэтому миролюбивое стремление разрешить текущую проблему является естественным, – пояснил собеседник. – Разумеется, активность Украины настораживает Тирасполь. Нельзя исключать возможности полномасштабного столкновения, потому что горячих голов в Киеве хоть отбавляй».

На территории Приднестровья располагается российский контингент миротворцев, поэтому президент Украины Владимир Зеленский «может быть заинтересован в развязывании «маленькой победоносной войны» против РФ на этом участке». «Мы не оставляем без внимания недавние теракты в Белоруссии и Брянской области. Украина желает дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах России и ее союзников», – добавляет бывший председатель Верховного совета ПМР.

Щерба назвал очевидным тренд на «вынос» военных действий за пределы зоны СВО силами Украины, но ситуацию сдерживает то, что «теракты не получают одобрения на Западе». «В Вашингтоне еще остались здравомыслящие люди, которые понимают, что действия Киева грозят превращением конфликта в глобальное противостояние великих держав», – указал собеседник, добавив, что «расширение театра военных действий не будет выгодно никому».

В четверг министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики предотвратило покушение на главу региона Вадима Красносельского. Подозреваемые были задержаны по горячим следам и дают признательные показания.

По данным ведомства, теракт готовился по указке Службы безопасности Украины (СБУ). Покушение должно было произойти в центре Тирасполя. Злоумышленники рассчитывали на многочисленные жертвы и устранение первых лиц ПМР.

Позже власти республики заявили о намерении обратиться к Украине для получения информации о готовившемся теракте. В этом процессе будут задействованы участники международного формата переговорного процесса по приднестровскому урегулированию «5+2». Как заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, Тирасполь рассчитывает призвать мировую общественность к обеспечению необходимых гарантий безопасности.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Приднестровье готовится к возможной атаке ВСУ. Журналист Сергей Миркин дал собственную оценку того, как будет развиваться ситуация в регионе.

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