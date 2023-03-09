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Следствие назвало число готовивших теракт в Приднестровье
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Теракт в Приднестровье готовили шесть человек, сообщает телеканал «Первый Приднестровский» со ссылкой на следствие.
Отмечается, что пятеро из шести подозреваемых являются гражданами Украины. О гражданстве еще одного подозреваемого не говорится, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Приднестровье удалось предотвратить теракт, готовившийся против должностных лиц региона. Организаторы действовали по указанию Службы безопасности Украины. Позже Следственный комитет сообщил о задержании двоих человек.
Теракт планировали совершить на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Для этого был подготовлен автомобиль, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.
Чехия собралась ввести на Украину военную полицию
ЧТК: Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину
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Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину для расследования совершенных в этой стране военных преступлений, сообщило информационное агентство ЧТК.
По имеющимся у ЧТК данным, на Украину могут быть направлены до 15 экспертов военной полиции Чехии, которые станут частью группы специалистов Международного уголовного суда в Гааге и смогут также выполнять связанные с расследованием военных преступлений на Украине задачи в Нидерландах, передает ТАСС.
Как утверждается, служащие чешской военной полиции по согласованию с Международным уголовным судом в Гааге будут выезжать на Украину и в Нидерланды сроком от месяца до полутора месяцев. Их мандат, который предстоит утвердить парламенту республики, рассчитан до конца 2024 года. Предусмотрены бюджетные расходы в размере 29,6 млн крон (примерно 1,3 млн долларов).
Кроме того, правительство Чехии одобрило направление до 20 служащих армейского спецназа в Нигер, где они должны быть задействованы советниками и инструкторами.
Напомним, в конце февраля премьер-министр Венгрии Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину.
Вооруженные силы России нанесли «массированный удар возмездия» за теракт в Брянской области
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Российские военные провели массированный удар возмездия по объектам украинской военной инфраструктуры в ответ на террористические атаки Киева в Брянской области, сообщило Минобороны.
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного оружия, в том числе применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Повреждения получили ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, предприятия ОПК и обеспечивающие их объекты энергетики. Все назначенные цели поражены, подчеркнули в министерстве.
Уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок поставляемого Западом оружия, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что происшествие в Брянской области было однозначно квалифицировано как теракт. Он отмечал, что применение натовского оружия в ходе нападения на регион говорит о вовлеченности НАТО в конфликт.
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Экс-разведчик из США заявил о начале финальной стадии конфликта на Украине
Экс-разведчик из США Риттер предсказал «разбор на части» ВСУ российскими военными
Противостояние на Украине подошло к финальному этапу, в дальнейшем российские военные «разберут на части» логистику ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Российская стратегия заключается в том, чтобы «стереть в порошок» ВСУ, и для этого нужно уничтожить логистические поставки украинской армии, заявил Риттер в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».
У киевского режима подходят к концу боеприпасы, танки и все другое, поэтому президент Украины Владимир Зеленский просит Запад о новых поставках.
Также Риттер призвал прислушаться к заявлению российского президента Владимира Путина о том, что нужно отодвинуть от границ страны ВСУ на расстояние выстрела дальнобойных ракет.
Британский полковник Кроуфорд объяснил стратегическое значение Крыма для Украины
Украинская сторона должна ставить своей задачей «захват Крымского полуострова и выход к Керченскому проливу», заявил подполковник армии Британии Стюарт Кроуфорд.
Крым является «стратегическим призом», ключевой позицией, потому как контроль над полуостровом дает контроль над Черным морем, заявил Кроуфорд в материале для Express, передает РИА «Новости».
Также это дает возможность контролировать вход в Азовское море через Керченский пролив. Именно Крым должен стать конечной целью Киева в конфликте.
Ранее полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Киев изучает возможность блокады Крыма с целью его истощения. Для этого нужно разрушить Крымский мост.
Разведка США заявила о «наращивании помощи» Китая России в контексте СВО
Москва и Пекин усилили сотрудничество во всех секторах, КНР «помогает России в контексте СВО на Украине», заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.
Вашингтон не считает, что Москва и Пекин станут такими же союзниками, какие есть у стран в НАТО, но наращивание взаимодействия фиксируется во всех секторах, заявила Хейнс, передает ТАСС.
Она добавила, что Китай якобы оказывает помощь «России в контексте конфликта». При этом Китай якобы не стремится «делать это так же публично», как в другой ситуации, поскольку учитывает риски для репутации.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что Пекин изучает возможность передачи Москве беспилотников и артиллерийских систем для нужд СВО.
На Западе признали потери ВСУ по всей линии фронта
Financial Times: На Западе признали, что ВСУ несут потери по всей линии фронта
Украинские войска несут потери, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.
По его словам, Украина теряет людей по всей линии фронта, ситуация ухудшается с каждым днем, ВС России атакуют со всех сторон, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона за февраль потеряла более 11 тыс. человек.
ВВС Украины заявили о безрезультатных попытках сбить российские ракеты «Кинжал»
ВВС Украины заявили о безрезультатных попытках сбить гиперзвуковые российские ракеты
Украинские средства противовоздушной обороны не смогли сбить ни одну гиперзвуковую российскую ракету, сообщил спикер украинских ВВС Юрий Игнат.
Он заявил, что объекты в разных регионах Украины были атакованы ракетами «Кинжал», которые стали проблемой для сил ПВО, передает «Российская газета».
«Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», – сказал Игнат.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Стало известно о нападении на украинских беженцев в немецкой Саксонии
MDR: Беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений в Германии
Беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии, сообщили СМИ.
Как рассказала одна из собеседниц портала MDR, пожилой мужчина начал кричать на нее на парковке из-за «дорогой машины» с требованием отправить деньги на Украину и уехать.
По данным портала, машинам с украинскими номерами также прокалывали шины, передает RT.
Ранее в немецком Веймаре работники благотворительных кухонь рассказали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами и хамят из-за «пятнышка на яблоке».
Глава правящей партии Грузии Кобахизде сравнил происходящее в стране с событиями на Украине
Майдан, сменивший власть на Украине, привел страну к потере Крыма и большей части Донбасса, заявил председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе, заметив, что грузинские радикалы «добиваются аналогичных результатов».
В результате майдана на украинской территории сейчас идут боевые действия, страна потеряла множество территорий, цитирует Кобахидзе NewsGeorgia.
Он добавил, что грузинские радикалы добиваются аналогичных результатов в Грузии.
Политик, комментируя сравнение событий в стране сейчас с украинскими событиями 2013-2014 годов, указал, что сейчас в Грузии в тюрьме сидит экс-президент Михаил Саакашвили, это «грузинский Янукович».
Ранее МВД Грузии сообщило о задержании 66 человек на акциях протеста оппозиции против называемого «пророссийским» проекта закона об иностранных агентах.
Во второй половине дня среды в Грузии возобновились акции против закона об иноагентах.
Предотвращено покушение на главу Приднестровья Красносельского
Спецслужбы ПМР сорвали подготовленное СБУ покушение на главу Приднестровья Красносельского
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Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) предотвратило покушение на главу региона Вадима Красносельского.
Подготовка к покушению квалифицирована как теракт. Подозреваемые задержаны и дают признательные показания, передает РИА «Новости».
По данным министерства госбезопасности ПМР, покушение на Красносельского готовилось по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).
Сам теракт должен был произойти в центре Тирасполя, заявил прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий, злоумышленники рассчитывали на многочисленные жертвы и устранение первых лиц ПМР.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».
Напомним, до этого неоднократно сообщалось о стягивании к границам Приднестровья личного состава и техники ВСУ, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как будут развиваться события в Приднестровье.
Власти Приднестровья намерены потребовать от Киева разъяснений по готовившемуся теракту в Тирасполе
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Приднестровье намерено обратиться к Украине за информацией касательно предотвращенного в ПМР теракта, сообщил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».
Также власти ПМР обратятся к участникам международного формата переговорного процесса про приднестровскому конфликту, формата «5+2», с призывом не допустить эскалацию напряженности и обеспечить все необходимое для гарантии безопасности и мира. Министр подчеркнул, что Украина является одним из участников переговорного процесса.
Кроме того, ПМР может обратиться в Совет Безопасности ООН для привлечения внимания к готовившемуся покушению на главу Приднестровья в Тирасполе, передает РИА «Новости».
По словам Игнатьева, материально-технические средства для совершения теракта были изготовлены на Украине или были с ней связаны. При этом речь идет не только о взрывчатке, но и о поражающих элементах. Министр также рассказал о признательных показаниях одного из непосредственных исполнителей.
Министр указал, что сейчас активно разыскиваются другие участники готовившегося покушения. По его словам, картина уже более или менее ясна для правоохранителей.
Сейчас глава ПМР Вадим Красносельский находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности.
Власти Приднестровья прорабатывают различные варианты ответа в случае нападения Украины на ПМР.
Напомним, в Приднестровье предотвращено покушение на главу ПМР Вадима Красносельского. Подозреваемые задержаны, по данным прокуратуры, они планировали теракт в центре Тирасполя.
Авиация ВКС России в воздушном бою сбила украинский самолет МиГ-29
Истребительной авиацией ВКС возле Вольнянска Запорожской области в воздушном бою сбит МиГ-29 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Новогродовка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за сутки перехвачены шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожены пять украинских беспилотников возле Никольского, Благодатного ДНР, Кременной ЛНР, Берестового Харьковской области и Червоного Маяка Херсонской области, сообщил Конашенков.
Всего с начала СВО уничтожены 399 самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотников, 410 ЗРК, 8241 танк и другие бронемашины, 1055 боевых машин РСЗО, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Задержаны подозреваемые в покушении на должностных лиц Приднестровья
В ПМР задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на должностных лиц Приднестровья
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В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) задержаны двое подозреваемых в попытке убийства должностных лиц ПМР, сообщили в республиканском следственном комитете.
Подозреваемые действовали на территории Приднестровья в группе с неустановленными лицами под контролем и указаниями украинских спецслужб, заявили в СК ПМР, передает РИА «Новости».
Они намеревались убить должностных лиц из числа государственной власти республики. Теракт должен был произойти на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Для этого нападавшие подготовили машину с приднестровской регистрацией, ее начинили взрывчаткой и поражающими элементами. В ходе оперативных мероприятий машину изъяли и обезвредили.
Назначены экспертизы, одного из подозреваемых заключили под стражу.
Сейчас уже есть достаточная доказательная база для предъявления обвинения по статьям: шпионаж, государственная измена, приготовление к теракту, приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом, организованной группой, и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Ранее приднестровское министерство госбезопасности заявило о сорванном покушении на главу Приднестровья Вадима Красносельского. Сами власти ПМР намерены обратиться к киевскому режиму по информации о предотвращенном в республике теракте.
Названы последствия покушения СБУ на главу Приднестровья
Экс-депутат Щерба: Киев пытается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в ПМР
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За попыткой покушения на главу Приднестровья Вадима Красносельского стоит украинская партия войны. Это очередная попытка Киева дестабилизировать ситуацию на территории союзников России, сказал газете ВЗГЛЯД бывший председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба. О попытке покушения на Красносельского стало известно в четверг.
«В Киеве сформировалась партия войны, которая наделяет «удельных князьков» серьезными полномочиями в плане принятия решений. Граничащее с Украиной Приднестровье неизбежно становится частью злонамеренных планов украинских полевых командиров, возомнивших себя начальством», – считает бывший председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба.
Приднестровье постарается выйти из сложившейся ситуации дипломатическим путем, полагает он. Более того, в республике осознают всю тяжесть исторического момента, поэтому готовы «наращивать внутреннюю бдительность и в зародыше пресекать подобные поползновения на безопасность государства».
«Противостоять внешнему агрессору для нас – задача невероятно трудная. Поэтому миролюбивое стремление разрешить текущую проблему является естественным, – пояснил собеседник. – Разумеется, активность Украины настораживает Тирасполь. Нельзя исключать возможности полномасштабного столкновения, потому что горячих голов в Киеве хоть отбавляй».
На территории Приднестровья располагается российский контингент миротворцев, поэтому президент Украины Владимир Зеленский «может быть заинтересован в развязывании «маленькой победоносной войны» против РФ на этом участке». «Мы не оставляем без внимания недавние теракты в Белоруссии и Брянской области. Украина желает дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах России и ее союзников», – добавляет бывший председатель Верховного совета ПМР.
Щерба назвал очевидным тренд на «вынос» военных действий за пределы зоны СВО силами Украины, но ситуацию сдерживает то, что «теракты не получают одобрения на Западе». «В Вашингтоне еще остались здравомыслящие люди, которые понимают, что действия Киева грозят превращением конфликта в глобальное противостояние великих держав», – указал собеседник, добавив, что «расширение театра военных действий не будет выгодно никому».
В четверг министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики предотвратило покушение на главу региона Вадима Красносельского. Подозреваемые были задержаны по горячим следам и дают признательные показания.
По данным ведомства, теракт готовился по указке Службы безопасности Украины (СБУ). Покушение должно было произойти в центре Тирасполя. Злоумышленники рассчитывали на многочисленные жертвы и устранение первых лиц ПМР.
Позже власти республики заявили о намерении обратиться к Украине для получения информации о готовившемся теракте. В этом процессе будут задействованы участники международного формата переговорного процесса по приднестровскому урегулированию «5+2». Как заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, Тирасполь рассчитывает призвать мировую общественность к обеспечению необходимых гарантий безопасности.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Приднестровье готовится к возможной атаке ВСУ. Журналист Сергей Миркин дал собственную оценку того, как будет развиваться ситуация в регионе.
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Польский ФК «Шленск» наказали за призывы болельщиков не помогать Украине
Польский ФК «Шленск» наказали штрафом за призывы болельщиков не помогать Украине
Футбольный клуб «Шленск» из польского Вроцлава оштрафовали за баннер болельщиков с надписью «Эта не наша война» на одном из матчей.
Клубу придется выплатить 15 тыс. злотых (3,4 тыс. долларов или 258 тыс. рублей) за происшествие с баннером, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sportowe Fakty.
Напомним, болельщики «Шленска» в ходе игры с командой «Лех» вывесили транспарант с надписью «Это не наша война». Баннер сняли через 10 минут после вмешательства стюардов. В клубе заявили, что мнение фанатов «не является позицией клуба».