СМИ: Запад не перехватывал указывающие на Россию или Украину разговоры по «Северным потокам»

Взгляд
8 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
Разделы

Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Какие ответы на санкции Запада еще остались у России

Если российских дипломатов не пускают в ООН, может быть, стоит задуматься о создании иных международных организаций? REUTERS
США и коллективный Запад по сути уперлись в тупик санкционной политики – почти не осталось того, на что еще можно было бы ввести антироссийские ограничения. Может возникнуть впечатление, что варианты ответов России тоже уже исчерпаны. Однако на самом деле это не так – есть целый набор мер, которые Россия может применить против Запада. Подробности...
Перейти в раздел…

Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

Мирное население Артемовска ждет прихода России REUTERS/Oleksandr Ratushniak
«Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Каково их положение сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в Артемовске, несмотря на опасность для своей жизни?  Подробности...
Перейти в раздел…

Польша начинает железнодорожное вторжение на Украину

Прокладка на Украине новых железнодорожных веток с европейской шириной колеи ставит перед Россией новые вызовы uz.gov.ua
Польские амбиции в отношении Украины вышли на новый уровень. Теперь Варшава хочет связать себя с Западной Украиной и Киевом ж/д колеей европейского формата, а в перспективе – выйти к портам в Одессе. Для чего это необходимо самой Польше, насколько подобные идеи реализуемы и как на них следует реагировать России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Глобальное удобство ведет к глобальному контролю

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем – и довольно скоро – оказаться в мире, где отказ от чипа будет означать очень серьезное сокращение социальных возможностей, а его установка – открытость такому уровню контроля, который и не мечтался тираниям прошлого. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Где найти настоящие символы Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Желто-голубой флаг сам по себе прекрасен. Но те люди, которые уже девять лет управляют этой страной, сами его осквернили. Не нужно жечь, не нужно топтать – сами всё сделали. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Западные санкции поменяли свою цель

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Под санкционные ограничения попадет все больше потребительских товаров. И в этом просматривается новый важный тренд санкционной политики Запада. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Миссия Урсулы фон дер Ляйен

Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

Почему ВСУ не уходят из Артемовска

Перейти в раздел…

МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
Подробности...

В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
Подробности...

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Times: Запад знает украинского спонсора подрыва «Северных потоков»
    Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина о будущем Украины Эксперт указал на несостоятельность американской версии терактов на «Северных потоках» Российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска В Запорожской области назвали три фактора, которые подтолкнут Киев к наступлению
    В ДНР объяснили связь между боями у Авдеевки и обстрелами Донецка Лукьянов: Грузия идеальный объект воспитания со стороны прогрессивного человечества США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть Кадыров прокомментировал кражу скакуна в Чехии
    Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест Власти Казахстане определили справедливую для республики цену нефти Нидерландская Gasunie полностью списала долю в «Северном потоке» На Украине захотели легализовать однополые «партнерства» военных

    Главная тема


    Эксперты назвали список возможных ответов России на санкционные ограничения

    «вольные энтузиасты»


    Эксперт указал на несостоятельность американской версии терактов на «Северных потоках»

    привычные дела


    В Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией

    сравнение магазинов


    Британскую журналистку удивила жизнь в России после года санкций

    Видео

    европейская колея


    Польша начинает железнодорожное вторжение на Украину

    «Просто гнида»


    Зеленский нарушил пакт о ненападении с Белоруссией

    женский праздник


    Украинская русофобия споткнулась о праздник 8 Марта

    житница Европы


    Зерновой крах выносит приговор всей экономике Украины

    400 ракет «Томагавк»


    США создают новую угрозу у границ России

    хватит оправдываться


    Евдокия Шереметьева: Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

    поздний реванш


    Тимур Шерзад: Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

    правда и ложь


    Андрей Полонский: Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

    на ваш взгляд


    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    СМИ: Запад не перехватывал указывающие на Россию или Украину разговоры по «Северным потокам»

    Washington Post: Запад не перехватывал указывающие на Россию или Украину разговоры по «Северным потокам»

    8 марта 2023, 12:58

    Текст: Ольга Иванова

    Спецслужбы ЕС и США не перехватывали разговоров официальных лиц из России или Украины, которые могли бы свидетельствовать о причастности двух стран к ЧП на «Северных потоках», пишет газета Washington Post.

    Также газета со ссылкой на источники подчеркивает, что спустя многие недели после взрывов так и не появилось доказательств вины России, сообщает РИА «Новости».

    Отмечается, что все еще нет вещественных доказательств с места взрывов, которые бы конкретно связывали диверсию с какой-либо страной.

    Ранее глава МО ФРГ Борис Писториус не исключил, что подрыв «Северных потоках» осуществили для обвинения Украины и назвал гипотетическими сообщения о причастности к теракту проукраинских организаций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.

    В посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.

    Неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.

    Следствие в ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»
    Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»
    		   
    7 марта 2023, 21:14
    Фото: ABACA/REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину, сообщает газета Die Zeit.

    В публикации говорится о том, что судно было арендовано в Польше, но заказчики диверсии не установлены, передает ТАСС.

    Отмечается, что одна из западных спецслужб еще осенью 2022 года сообщила, что за подрывы «Северного потока» ответственна украинская группировка. На судне, использованном при подрыве газопроводов, были обнаружены следы взрывчатки, а фирма, владевшая судном, принадлежит украинцам.

    Ранее собеседники издания New York Times заявили, что подрыв российских газопроводов могла произвести проукраинская группировка.

    Коментарии (63)
    Песков высказался о дальнейшей судьбе «Северных потоков»
    Песков: Судьбу «Северных потоков» будут решать акционеры Газпрома

    6 марта 2023, 14:03

    Текст: Елизавета Шишкова

    Дальнейшее решение о судьбе газопроводов «Северный поток» будут принимать Газпром и акционеры компании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он указал, что решение должно приниматься коллегиально всеми акционерами, так как «потоки» – международный проект, передает ТАСС.

    Песков также заявил, что рекомендаций Кремля по этому вопросу Газпрому не будет.

    Ранее СМИ сообщили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, так как нет плана их ремонта.

    Коментарии (22)
    NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка
    New York Times заявила о проукраинской группировке, взорвавшей «Северные потоки»
    		   
    7 марта 2023, 19:05
    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.

    Новые разведывательные данные Соединенных Штатов говорят о том, что подрыв обоих газопроводов могли провести члены некоей проукраинской группировки, сказали источники New York Times, передает ТАСС.

    Эта группа работала неофициально и якобы без ведома украинского президента Владимира Зеленского и центральных киевских властей. Однако, как пишет издание, эта тема остается открытой.

    Cогласно разведданным, взрывчатку на «Северных потоках», вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам. 

    Участники диверсии, скорее всего, были гражданами Украины или России. Представители администрации США сообщили, что американцы и британцы в подрыве не участвовали, утверждает газета.

    Также собеседники издания указали, что свидетельств причастности Москвы к подрыву газопроводов у Вашингтона также нет.

    Напомним, американский журналист Сеймур Херш, заявивший о расследовании, указывавшем на вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков», сказал, что с самого начала считал США главным подозреваемым в этом теракте.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что судьбу обоих газопроводов определит Газпром.

    Коментарии (83)
    Политолог: Тему «Северных потоков» начали качать противоборствующие группировки в США
    Американист Дробницкий рассказал, кому в США выгодна публикация New York Times о взрывах на «Северных потоках»
    		   
    7 марта 2023, 21:10
    Фото: Stefan Sauer/dpa/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для Белого дома важно, чтобы в публичном пространстве прозвучала новая версия взрывов на «Северных потоках», которая стала бы ответом на расследование Сеймура Херша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее New York Times сообщила, что теракт на трубопроводе – дело «проукраинской группировки».

    «Попытка NYT свалить взрывы на трубопроводах на какую-то частную инициативу крайне неубедительна. Причем, тут в основе лежит даже не техническая составляющая, а мотивационная. Но для Белого дома главное, чтобы в публичном поле прозвучал ответ Сеймуру Хершу, а убедительный или нет – неважно», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Версия Херша тоже основана на анонимных источниках. И она, на мой взгляд, тоже неполна. Хотя бы потому, что военные пловцы не подчиняются ЦРУ, а про Пентагон в публикации нет ни слова. Виноват якобы Джейк Салливан, но Ллойд Остин не при делах. Так что она по убедительности примерно равна публикации NYT», – пояснил собеседник.

    «Другое дело, что статья NYT призвана не столько подчеркнуть неуправляемость украинской стороны, столько замаскировать неуправляемость США. Взрыв «Северных потоков» стал результатом дрязг в Белом доме. При этом авторы как бы говорят: «Мы не виноваты, это украинцы. Но Зеленский тоже не причем». И так далее», – добавил собеседник.

    «Это похоже на попытку Демпартии США сгладить углы, но у них вряд ли что-то получится. Вот увидите, в ближайшее время выйдет еще несколько статей про «Северные потоки», причем одна интереснее другой. Противоборствующие группировки в США будут качать эту тему», – спрогнозировал аналитик.

    «В целом, кейс «Северных потоков» используют между собой две группы: «аспенская», куда входит Энтони Блинкен; и «группа Клинтонов», куда входят Ульям Бернс и Джейк Салливан. Первая в сотрудничестве с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, скорее всего, и инициировала публикацию NYT», – считает политолог.

    «К тому же, история с терактом может быть использована против Зеленского, когда он станет окончательно негодным для США активом. Поэтому, я думаю, основная информационная борьба вокруг «Северных потоков» еще впереди», – резюмировал собеседник.

    «Для администрации Байдена такая повестка – способ затушевать результаты расследования Херша, обвинившего в терактах США и Норвегию. И для политического класса в Вашингтоне и Брюсселе очевидно выгоднее признать террористами абстрактных «проукраинцев» – чем искать виновных в своих рядах, что грозит сохранению евроатлантического единства», – пишет, в свою очередь, в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.

    Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.

    Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.

    Неназванные официальные лица указали на то, что в атаке на магистрали не принимали участие граждане США и Великобритании. Также они не нашли доказательств причастности России к атакам на газопроводы. Вместе с тем, собеседники NYT указали на «огромные пробелы» в деле о диверсии на «Северных потоках» в американском и европейском разведсообществах, однако новые данные «могут стать первой существенной зацепкой». При этом, как подчеркивает газета, любое предположение о причастности к взрывам Украины, будь то прямое или косвенное, «может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности».

    Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.

    В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (12)
    Журналист Херш пообещал опубликовать новое расследование о диверсии на «Северных потоках»
    Американский журналист Херш пообещал опубликовать новое расследование о диверсии на «Северных потоках»
    		  
    7 марта 2023, 19:55
    Фото: Imago Images/REUTERS
    Текст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист, автор расследования о взрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш заявил, что опубликует новое расследование по газопроводам на следующей неделе.

    Об этом он рассказал «Известиям».

    Между тем Херш рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать статью New York Times о новых разведданных по взрывам.

    Журналист заявил, что не является официальным лицом, а только написал свой материал, поэтому комментировать статью не будет, передает РИА «Новости».

    Херш со смехом отметил, что в своем материале NYT не называет источники публикации.

    Ранее New York Times написала, что подрыв «Северных потоков» могла произвести некая проукраинская группировка.

    Коментарии (7)
    Китайский журналист объяснил поведение США в вопросе «Северных потоков» легендой о драконах

    6 марта 2023, 05:22

    Текст: Вера Басилая

    В администрацию американского президента Джо Байдена вселился дух трусливого чиновника из китайской легенды, сообщил колумнист издания South China Morning Post Чжоу Сяомин, оценивая поведение США после подрыва «Северных потоков».

    Чжоу рассказал легенду о китайском чиновнике Е Гуне, который очень любил драконов и украсил их изображениями жилище. Один из сказочных змеев решил лично навестить Е Гуна и поблагодарить его за почтение, но тот в страхе убежал от него.

    Обозреватель пояснил, что Е Гуну больше нравились изображения драконов, чем сами сказочные существа. Он считает, что поведение администрация Байдена похоже на поведение чиновника из легенды: проявляет интерес к расследованиям, связанными с другими, но никак не с ними, передает РИА «Новости».

    Китайский журналист таким образом решил проиллюстрировать поведение США в вопросе подрыва «Северных потоков»: Вашингтон активно обвинял в произошедшем Москву, но расследование Сеймура Херша раскрыло причастность Белого дома к диверсии.

    Чжоу добавил, что Вашингтону есть что скрывать, раз он препятствует независимым расследованиям подрыва газопроводов.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Он напомнил, что Москва просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен.

    До этого американский журналист Сеймур Херш признался, что с самого начала именно США считал единственными подозреваемыми в теракте на «Северных потоках».

    Коментарии (6)
    В Кремле разъяснили цель публикаций в СМИ США о «Северных потоках»
    Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал публикации о взрывах на «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание
    		   
    8 марта 2023, 07:57
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков выразил уверенность, что это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта таким образом хотят отвлечь внимание, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».

    Песков указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию, что является чудовищным преступлением.

    Ранее в посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.

    Коментарии (10)
    Times: Запад знает украинского спонсора подрыва «Северных потоков»
    Times: Подрыв «Северных потоков» спонсировал украинский бизнесмен
    		   
    8 марта 2023, 12:20
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского «спонсора» диверсий на «Северных потоках», он не связан с правительством президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Times.

    В сообщении издания говорится, что в разведывательных кургах имя предполагаемого украинского частного спонсора подрыва «Северных потоков» циркулируется несколько месяцев. Подчеркивается, что таинственный спонсор не связан с Зеленским, передает РИА «Новости».

    Как предполагает газета, чиновники НАТО таким образом решили защитить Украину от публичного спора с ФРГ.

    The Times со ссылкой на источники пишет, что спустя неделю после теракта на газопроводах разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоит «частное предприятие с Украины».

    Газета пишет: разведчики заявили, что информация о спонсоре и его имя не будет обнародовано. Также было велено уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование уничтожения российско-немецкого трубопровода так медленно продвигается.

    Ранее глава МО ФРГ Писториус не исключил, что подрыв «Северных потоках» осуществили для обвинения Украины и назвал гипотетическими сообщения о причастности к теракту проукраинских организаций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.

    В посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.

    Неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.

    Коментарии (22)
    Пушков назвал статью NYT о подрыве «Северных потоков» дезинформацией
    Сенатор Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» попыткой дезинформации
    		   
    8 марта 2023, 06:48
    Фото: Danish Defense Ministry/
    XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что статья американского издания The New York Times о причастности некоей проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков» является неудачной попыткой дезинформации.

    Пушков отметил в своем Telegram-канале, что разведка Соединенных Штатов пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве «Северного потока» и перенести их на некие невнятные «проукраинские группы», которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию.

    Сенатор назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации и «чушью». Пушков выразил уверенность, что за подрывом стояло высокотехнологичное государство.

    Накануне неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.

    Коментарии (11)
    На Украине сообщили о непричастности к диверсиям на «Северных потоках»
    На Украине заявили о непричастности к диверсиям на «Северных потоках»

    7 марта 2023, 21:34

    Текст: Ольга Иванова

    Украина не причастна к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Также он добавил, что Киев не имеет информации о «проукраинской группировке», сообщает ТАСС.

    Напомним, подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.

    Коментарии (10)
    Нидерландская Gasunie полностью списала долю в «Северном потоке»

    8 марта 2023, 11:42

    Текст: Ольга Иванова

    После ЧП на газопроводе «Северный поток» нидерландская компания Gasunie полностью списала свою долю (9%) в газопроводе, говорится в пресс-релизе компании.

    В сообщении отмечается, что компания в текущем внешнеполитическом контексте не прогнозирует возобновления поставок газа по «Северному потоку» в обозримом будущем, в связи с этим она также не рассчитывает на получение новых дивидендов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до нуля евро на конец 2022 года.

    Ранее неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.

    Коментарии (2)
    США рекомендовали обращаться к ЕС за данными по подрыву «Северных потоков»
    Белый дом рекомендовал обращаться к ЕС за данными по подрыву «Северных потоков»
    		   
    7 марта 2023, 20:32
    Фото: Shawn Thew/CNP/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Администрация США рекомендовала узнавать подробности расследования подрыва газопроводов «Северный поток» у европейских стран после сообщения газеты New York Times о том, что данные диверсии могла устроить украинская группировка.

    Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас расследованием занимаются Германия, Швеция и Дания. Расследование подрыва газопровода «Северный поток – 2» не закрыто, добавил Кирби.

    Он отметил, что не хочет забегать вперед, и попросил обращаться за комментариями к европейским коллегам.

    Ранее собеседники издания New York Times заявили, что подрыв российских газопроводов могла произвести проукраинская группировка. 

    Коментарии (4)
    В посольстве РФ назвали цель версий в СМИ США по «Северным потокам»
    Дипломат Леденев: Утечки в СМИ США от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку
    		   
    8 марта 2023, 07:50
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Утечки в американских СМИ от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле, заявил российский советник-посланник Андрей Леденев.

    Российский дипломат, слова которого приводит посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, прокомментировал материал The New York Times о подрывах на трубопроводах. Он обратил внимание, что публикация NYT мгновенно получила зеленый свет в американском информационном поле, что особенно примечательно с учетом попыток откровенно замолчать резонансный материал Сеймура Херша. Леденев также напомнил о противодействии со стороны администрации США запуску независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    Российский дипломат подчеркнул, что никакой веры в беспристрастность выводов американских разведслужб у России нет и быть не может, а утечки в американские СМИ от анонимных источников является попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении, стремится вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море, перевести подозрения на некие абстрактные лица.

    Ранее сенатор Алексей Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации.

    Коментарии (0)
    Эксперт указал на несостоятельность американской версии терактов на «Северных потоках»
    Эксперт Юшков: США пытаются повернуть историю с терактами на «Северных потоках» в выгодное для себя русло
    		   
    8 марта 2023, 12:42
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Произошедший на газопроводе в Балтийском море теракт – это сложная и трудоемкая операция, которая просто не под силу команде вольных энтузиастов, не имеющих отношения к спецслужбам. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее американская и немецкая пресса сообщили, что теракт на «Северных потоках» – дело «проукраинской группировки».

    «История, которую пытается преподнести всему миру американская, а следом за ней и немецкая пресса, выглядит как абсолютный бред. Получается, нас хотят убедить, что такую серьезную операцию провели некие энтузиасты, у которых вскипел праведный гнев к России», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Якобы они арендовали польскую лодку, которая затем оказалась в немецком порту, сели в нее и отправились закладывать заряды под газопровод. Однако мы прекрасно понимаем, что там было огромное количество подводной взрывчатки с дистанционным управлением, и взорваны одновременно три нити – две «Северного потока», которые взорвались в акватории Швеции и одна «Северного потока – 2», взорванная в территориальных водах Дании. Все это произошло в самом судоходном месте Балтийского моря. И никто не заметил подготовку этих диверсантов к теракту?», – задается вопросом он.

    «Как мне кажется, появление этой версии вызвано тем, что все прекрасно понимают – говорить, что Россия сама взорвала свои газопроводы. Причем именно в европейской акватории, где это гораздо более трудоемко и опасно с точки зрения того, что следы можно легко найти», – полагает эксперт.

    «Соединенным Штатам, и, в частности, администрации Байдена сейчас крайне выгодно спихнуть всю вину за этот инцидент именно на Украину. На Западе сложился некий консенсус о том, что Киев имеет моральное право делать все что угодно и бить по России там, где могут. В том числе расстреливать безоружных военнопленных, вопреки всем международным конвенциям», – указал собеседник.

    «Получается, все сводится к тому, что если обвинить в чем-то Украину, то ни у кого язык не повернется их ругать или как-то наказывать. После произошедшего Германия или любая другая европейская страна перестанут оказывать помощь Киеву? Нет не перестанут. Это абсолютно удобный вариант для США поставить точку в этой истории», – отметил он.

    «Вместе с тем, совершенно очевидно, что шумиха в инфополе вызванная расследованием журналиста Сеймура Херша, и наше желание созвать заседание СБ ООН, вынудили американцев искать информационный выход из ситуации. Оставлять это все без ответа нельзя было, поэтому попытались свернуть всю историю в русло, которое бы устраивало Белый дом», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.

    Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.

    Позднее немецкая газета Die Zeit сообщила, что следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.

    Российский дипломат Андрей Леденев, слова которого приводит посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, обратил внимание, что публикация NYT мгновенно получила зеленый свет в американском информационном поле, что особенно примечательно с учетом попыток откровенно замолчать резонансный материал Сеймура Херша. Леденев также напомнил о противодействии со стороны администрации США запуску независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергетической инфраструктуры.

    В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации.

    Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.

    В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Писториус назвал гипотетическими публикации о вине Украины в теракте на «Северных потоках»
    Глава МО ФРГ не исключил, что подрыв «Северных потоках» осуществили для обвинения Украины

    8 марта 2023, 11:42

    Текст: Вера Басилая

    Сообщения СМИ о причастности проукраинской группировки носят лишь гипотетический характер, операция могла проходить под чужим флагом с целью дальнейшего обвинения Украины, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Министр обороны Германии заявил, что не комментирует расследования, которые имеют гипотетический характер. По его словам, необходимо дождаться подтверждения версии, передает ТАСС.

    Писториус предположил, что подрыв «Северных потоков» мог быть «операцией под чужим флагом, чтобы обвинить проукраинскую группировку.

    «Высока вероятность как одного, так и другого», – добавил министр.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.

    В посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.

    Неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.

    Коментарии (3)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •