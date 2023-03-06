В обществе «Знание» рассказали о просветительском марафоне «Международный женский день»

Общество «Знание» проведет просветительский марафон «Международный женский день»

Российское общество «Знание» 8 марта проведет просветительский марафон «Международный женский день», на одной сцене соберутся известные женщины страны, которые в формате мастер-классов, открытых диалогов и интервью расскажут о своих историях успеха, ответят на самые актуальные и волнующие вопросы аудитории, порассуждают о перспективах развития своих профессиональных сфер и женском лидерстве.

Участниками мероприятия станут женщины-лидеры, добившиеся высоких достижений в своем деле, руководители различных организаций, представители бизнес- и научного сообщества, общественных организаций, известные спортсменки, предприниматели, государственные деятели и деятели искусства, говорится на сайте общества.

О пути к олимпийскому золоту расскажут российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы Алла Шишкина и российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Влада Чигирева.

Научное сообщество представят Анна Кудрявцева, российский ученый, кандидат биологических наук, лауреат Премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, и Дарья Огаркова, биолог, популяризатор науки, преподаватель Школы развития «Маяк», и другие научные деятели.

О роли женщин в постиндустриальном будущем поговорят президент компании InfoWatch, глава ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская, старший инвестиционный директор АФК «Система» Оксана Косаченко, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа» Любовь Маляревская и заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», руководитель проекта «Мастерская новых медиа», победитель конкурса «Лидеры России» Юлия Аблец.

На форуме также выступят женщины, которые успешно построили карьеру в традиционно мужских профессиях: пилот Гран-при Российской Дрифт Серии Екатерина Набойченко, судья ММА Елена Клявлина и другие.

Одним из интерактивных форматов марафона станет викторина о жизни и профессиональной деятельности великих женщин, а также распространенных стереотипах, связанных с дамами. В викторине смогут принять участие зрители.

Марафон пройдет в региональных студиях Общества «Знание» в Москве, Владивостоке, Архангельске, Туле, Екатеринбурге, Курске, Саранске, Вологде, Сочи и Казани. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте Общества «Знание» и в социальной сети «ВКонтакте».