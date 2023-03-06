В России оценили тайные поставки оружия из Болгарии на Украину

Сенатор Долгов: Власти Болгарии побоялись рассказать своему народу о поставках оружия на Украину

София передавала оружие Киеву через третьи страны, чтобы скрыть это от дружественно настроенного к России болгарского народа и избежать внутренних конфликтов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее издание Еuractiv раскрыло тайную схему военных поставок Болгарии на Украину за последние два года.

«Власти Болгарии, изначально занимающие прозападные и проамериканские позиции, намеренно выбрали опосредованную схему поставки оружия на Украину. Тем самым они утаили этот факт от собственного народа, чтобы не нагнетать давление внутри страны. Ведь значительная часть болгар с теплом относится к России», – заявил сенатор Константин Долгов.

«Руководство Болгарии еще с начала СВО заявило о своих прозападных ценностных ориентациях в противовес своему народу, который в большинстве своем выступает за нормальные и добрые отношения между нашими странами», – добавил сенатор.

При этом для России здесь важны не столько объемы поставок техники и боеприпасов на Украину, сколько сам факт таких поставок. «Тем самым политики в Софии пытаются выслуживаться перед Вашингтоном», – добавляет сенатор.

В понедельник издание Euractiv Bulgaria опубликовало собственное расследование о том, что руководство страны последние два года отправило оружие на Украину на миллиарды долларов в рамках иностранных программ через Великобританию, США и Польшу.

Обозреватели издания выяснили, что непрямая продажа оружия началась еще до начала военной спецоперации России. «Только в прошлом году Болгария косвенно экспортировала на Украину оружия на сумму не менее 1 млрд долларов», – говорится в материале издания.

Рекордный болгарский экспорт оружия подтвердили работники крупных государственных оружейных заводов в Сопоте, Карлово и Казанлыке, экс-директор госкомпании «Кинтекс», через которую проходит экспорт оружия из страны и другие источники.

В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил Болгарию в списке стран, которым по указке США приходится содержать киевский режим. Напомним, что президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio выступил против поставок оружия Украине, заявив, что это то же самое, что гасить огонь бензином.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной 2022 года.

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