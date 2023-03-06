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В России оценили тайные поставки оружия из Болгарии на Украину
Сенатор Долгов: Власти Болгарии побоялись рассказать своему народу о поставках оружия на Украину
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София передавала оружие Киеву через третьи страны, чтобы скрыть это от дружественно настроенного к России болгарского народа и избежать внутренних конфликтов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее издание Еuractiv раскрыло тайную схему военных поставок Болгарии на Украину за последние два года.
«Власти Болгарии, изначально занимающие прозападные и проамериканские позиции, намеренно выбрали опосредованную схему поставки оружия на Украину. Тем самым они утаили этот факт от собственного народа, чтобы не нагнетать давление внутри страны. Ведь значительная часть болгар с теплом относится к России», – заявил сенатор Константин Долгов.
«Руководство Болгарии еще с начала СВО заявило о своих прозападных ценностных ориентациях в противовес своему народу, который в большинстве своем выступает за нормальные и добрые отношения между нашими странами», – добавил сенатор.
При этом для России здесь важны не столько объемы поставок техники и боеприпасов на Украину, сколько сам факт таких поставок. «Тем самым политики в Софии пытаются выслуживаться перед Вашингтоном», – добавляет сенатор.
В понедельник издание Euractiv Bulgaria опубликовало собственное расследование о том, что руководство страны последние два года отправило оружие на Украину на миллиарды долларов в рамках иностранных программ через Великобританию, США и Польшу.
Обозреватели издания выяснили, что непрямая продажа оружия началась еще до начала военной спецоперации России. «Только в прошлом году Болгария косвенно экспортировала на Украину оружия на сумму не менее 1 млрд долларов», – говорится в материале издания.
Рекордный болгарский экспорт оружия подтвердили работники крупных государственных оружейных заводов в Сопоте, Карлово и Казанлыке, экс-директор госкомпании «Кинтекс», через которую проходит экспорт оружия из страны и другие источники.
В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил Болгарию в списке стран, которым по указке США приходится содержать киевский режим. Напомним, что президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio выступил против поставок оружия Украине, заявив, что это то же самое, что гасить огонь бензином.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной 2022 года.
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Шольц назвал условие для гарантий безопасности Украины
Шольц заявил о готовности Запада предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN выразил уверенность, что Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта.
При этом он отметил, что время для этого еще не пришло, передает ТАСС.
Кроме того, Шольц рассказал, что оборонное производство в Германии будет постоянно расти. Он считает, что постоянное производство увеличит мощности ФРГ и усилит безопасность.
Шольц добавил, что в 2023 году правительство Германии «заключит все необходимые соглашения с оборонной промышленностью о том, что та будет предоставлять» властям.
Также в интервью канцлер высказал мнение, что поставки вооружений Китаем в Россию повлекли бы за собой последствия для Пекина.
«Но мы сейчас на том этапе, когда мы ясно даем понять, что этого не должно произойти. И я настроен сравнительно оптимистично относительно того, что наш запрос будет успешным в данном случае. Но нам нужно наблюдать и быть очень, очень осторожными», – добавил он.
Также Шольц заявил, что Запад не будет принимать решения об условиях мира на Украине, в том числе за счет территориальных уступок Киева, вместо украинцев, так он ответил на вопрос о том, возможны ли переговоры по урегулированию конфликта на условиях отказа Украины от Крыма и части Донбасса.
Напомним, в ЕС пригрозили Китаю санкциями за возможные поставки оружия России.
Ранее СМИ сообщали, что вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
До этого президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что НАТО следует пообещать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.
Стало известно о потерях ВСУ в Артемовске
Pais: Киев понес огромные потери в Артемовске, где разместил лучшие подразделения
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ВСУ понесли большие потери в Артемовске, где Киев разместил несколько своих лучших подразделений, ситуация в городе для украинских войск тяжелая, сообщили СМИ.
Как пишет испанская газета Pais, Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад. По сообщению издания, ВСУ взорвали два моста, соединяющих единственный контролируемый Киевом подъезд к городу. На месте мостов возвели понтонную переправу, по которой из Артемовска пытались выехать местные жители, передает РИА «Новости».
Издание рассказало также о прибытии в Артемовск подкрепления, которому удалось зайти в город только со второй попытки, поскольку их транспортное средство вышло из строя.
Также Pais со ссылкой на полученное из Артемовска текстовое сообщение подчеркивает, что ситуация в городе «тяжелая».
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений. О приказе покинуть Артемовск заявили экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также командир украинских войск с позывным «Мадьяр».
Напомним, в ЧВК «Вагнер» рассказали, что российские войска контролируют 40% Артемовска, город находится в оперативном окружении, а ВСУ выводят боеспособные подразделения на второй рубеж обороны по линии Константиновка – Краматорск – Славянск.
WSJ: Украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений
Часть наиболее подготовленных подразделений украинских войск разгромлены в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в последние месяцы, сообщила газета Wall Street Journal.
Отмечается, что бригады в районе города различаются по уровню подготовки и не всегда могут должным образом взаимодействовать друг с другом. Один из украинских командиров рассказал, что его позиции были захвачены из-за того, что ближайший батальон был создан из добровольцев и покинул свой район без предупреждения, передает РИА «Новости».
Напомним, второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время, заявил обозреватель New York Times Марк Сантора.
В Германии заявили о разногласиях между Зеленским и Залужным по Артемовску
Bild: Между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным возникли разногласия по ситуации вокруг Артемовска
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У президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принципиально разные взгляды на ситуацию вокруг Артемовска (украинское название Бахмут) и дальнейший план действий, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой источники.
По данным издания, Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об оставлении города, передает РИА «Новости».
Между тем украинское руководство считает правильным решение продолжать удерживать Артемовск. Неназванный украинский военный аналитик заявил Bild, что в ВСУ, скорее всего, разделяют позицию Залужного.
Аналитик отметил, что большинство военных ВСУ в Артемовске не понимают, почему город продолжают удерживать и какова стратегия.
Солдаты ВСУ считают, что отступить надо было еще давно. «Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа», – сообщили изданию в украинской армии.
Ранее обозреватели The New York Times сообщили, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
Bloomberg: Ссора Германии и Польши грозит подорвать поставки оружия Киеву
Поставкам оружия на Украину может угрожать напряжение в отношениях между Германией и Польшей, сообщило агентство Bloomberg.
Как напоминает издание, Варшава постоянно обвиняла Берлин в задержке отправки танков ВСУ. При этом, когда канцлер Германии Олаф Шольц одобрил поставку «Леопардов», Польша сама с трудом выполнила обязательство, передает РИА «Новости».
Также Варшава уже более года требует от Берлина выплатить 1,3 трлн долларов репараций, напомнили в статье.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что не проходит и недели, чтобы Варшава не нагрубила Берлину. То один польский министр заявит, что ФРГ «сама виновата» в украинском конфликте, потому что «годами укрепляла силу» России. То другой попеняет за медлительность в поставке Киеву «Леопардов». Третий напомнит, что Польша по-прежнему ждет репараций за преступления Гитлера.
Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России
Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России из-за рекламы с флагом Франции и буквой V
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал французский модный дом Louis Vuitton за рекламный ролик с флагом Франции и буквой V, в котором он усмотрел использование «российской» символики.
Подоляк счел, что «элитный дом моды» ориентирован на «русских нуворишей» и решил публично поиграть с «символами агрессии», передает ТАСС.
Ранее проукраинские пользователи Instagram* (принадлежат корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской) раскритиковали бренд Louis Vuitton за символ компании V и французский флаг.
Напомним, после выхода рекламы Dior с березами в соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни обвинили бренд в поддержке России, в частности спецоперации, другие – порадовались, что отмены русской культуры не произошло.
NR: Запад готовит раздел Украины надвое
Страны Запада во главе с США планируют закончить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части, заявил обозреватель National Review Ноа Ротман.
Ротман считает, что ВСУ не смогут выйти на границы 1991 года. Кроме того, контрнаступление и захват Донбасса и Крыма обойдутся Западу слишком дорого, поскольку потребуют огромного количества боеприпасов, техники, передает РИА «Новости».
Россия со своей стороны, пишет автор, не собирется уступать, в такой ситуации наиболее реалистичным выглядит сценарий раздробления Украины по итогам дипломатических переговоров.
Ранее сообщалось, что невнятная политика президента США Джо Байдена касательно Украины и неудачи ВСУ на поле боя приведут к тому, что Запад откажется от военной помощи киевскому режиму.
NYT: Киев готовится к сдаче Артемовска
The New York Times: Киевские власти готовят украинцев к сдаче Артемовска
Украинские чиновники готовят общественность к возможности сдачи Артемовска (Бахмут) из-за наступления российских войск, пишут обозреватели The New York Times.
По мнению обозревателей издания Мэтью Мпоука Бигга, Вивека Шанкара и Эндрю Крамера, не стоит воспринимать всерьез заявления официального Киева о намерении удержать Артемовск. Журналисты заявили, что в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности сдачи города, потому что вокруг него «сжимается кольцо» передает РИА «Новости».
Их позицию разделил австралийский военный аналитик Мик Райан сообщил, что «российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Артемовске и вокруг него.
В статье также приводится мнение специалистов Института изучения войны, американского аналитического центра, считающих, что киевские войска оставят свои позиции и отступят.
Ранее командир штурмового отряда заявил, что российские войска контролируют 40% Артемовска, город находится в оперативном окружении,
Газета Wall Street Journal сообщила, что украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений.
В ДНР сообщили, что зачистка железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась.
О приказе покинуть Артемовск заявили экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также командир украинских войск с позывным «Мадьяр».
В ДНР назвали число оставшихся в Артемовске солдат ВСУ
Советник Пушилина Гагин: В Артемовске осталось около 10 тыс. украинских военных
В находящемся в оперативном окружении Артемовске остается порядка 10 тыс. украинских военных, заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
По его словам, в Артемовске остается около 10 тыс. солдат ВСУ, некоторые части пытаются покидать город, но российская артиллерия старается их достать, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что ВС России контролируют все подъезды к городу, и не исключил, что будут предприниматься как попытки прорыва в Артемовск, так и оттуда, чтобы попасть в Часов Яр.
По его словам, в районе сформировался подобный Дебальцевскому новый котел.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
ПВО сбила три ракеты ВСУ над Белгородской областью
Гладков: ПВО сбила три ракеты ВСУ в Новом Осколе, пострадал мужчина
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракеты в Новом Осколе Белгородской области, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали Новый Оскол. Система ПВО сбила три ракеты, осколочные ранения получил один человек.
Губернатор заявил, что также повреждены фасады и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа Белгородской области.
Ранее в Белгородской области мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела Шебекино, после того, как снаряд попал в детский магазин.
Гарнизон ВСУ в Артемовске оценили в 12 тыс. человек
Командир российского штурмового отряда сообщил об оперативном окружении Артемовска с гарнизоном ВСУ в 12 тыс.человек
Российские войска контролируют 40% Артемовска (Бахмут), город находится в оперативном окружении, а ВСУ выводят боеспособные подразделения на второй рубеж обороны по линии Константиновка – Краматорск – Славянск, заявили в ЧВК «Вагнер».
Один из командиров ЧВК «Вагнер» герой России «Лотос» рассказал военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу, что группировка ВСУ в Артемовске находится в оперативном окружении, все дороги – под огневым контролем.
По его словам, основная линия снабжения ВСУ проходит через населенный пункт Хромово, его необходимо взять, а также перерезать полевые дороги до Ивановского. «Лотос» отметил, что российские войска контролируют 40% города, а ВСУ спешно выводят боеспособные подразделения, чтобы занять второй рубеж обороны по линии Константиновка – Краматорск – Славянск.
«В Бахмуте остаются подразделения теробороны и, по нашим сведениям, «Грузинский легион». Общая численность – до 12 тыс. человек. Противник постоянно подвозит резервы для удержания коридора из Артемовска, чтобы мы не смогли замкнуть свои клещи», – сообщил «Лотос».
Он также заявил, что украинцы подорвали дамбу Северного ставка, огнем артиллерии пробили брешь Берховского водохранилища, что привело к подтоплениям района Берховки, южной части Парасковиевки и южной части Красной горы. По словам бойца, таким образом ВСУ пытаются сбить темпы наступления российских войск, не дают возможность быстро переправиться и зайти в центральную часть Бахмута.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений.
В ДНР сообщили, что зачистка железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась.
О приказе покинуть Артемовск заявили экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также командир украинских войск с позывным «Мадьяр».
Телеведущий Соловьев сообщил, что попал под обстрел в ДНР
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что попал под обстрел во время поездки ДНР.
По его словам, он ехал к «тихоокеанским морпехам 155-й гвардейской бригады морской пехоты, они штурмуют Угледар», когда произошла утечка информации о том, что он должен быть именно в этом подразделении, передает РИА «Новости».
«И за нами стали охотиться, во время нашей беседы с морпехами начались «прилеты», они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало», – заявил Соловьев.
Телеведущий отметил, что обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее сообщалось, что глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло с журналистом ТАСС и съемочной группой Первого канала попали под обстрел ВСУ на территории Запорожской области.
Экс-советник Пентагона рассказал, чем закончится конфликт на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США забудут про Украину сразу после поражения ВСУ
Сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Эксперт считает, что Киев не сможет победить на поле боя, и никак не сможет повлиять на исход войны или что-то изменить. Макгрегор напомнил, как поступили США после Вьетнама: сбросили оставшееся оборудование в Южно-Китайское море, уплыли прочь и никто больше об этом не вспоминал, передает РИА «Новости».
По его словам, США «всегда уезжают домой, если дела складываются не в их пользу». Также он напомнил историю военных кампаний в Ираке и Афганистане, отметив, что американцы просто быстро переключатся с темы Украины на другой новостной сюжет.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад осознал невозможность поражения России на Украине.
Воздушную тревогу объявили в Киеве
Воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на понедельник, взрывы слышны в Киевской области и пригороде Днепропетровска, сообщили украинские СМИ.
Воздушную тревогу объявили в Киеве, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, передает RT.
Между тем, украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области, а также в пригороде Днепропетровска, передает РИА «Новости».
Ранее воздушную тревогу объявили в нескольких районах Украины, в том числе в Киевской области.
Друг погибшего в теракте под Брянском рассказал подробности трагедии
Друг убитого террористами водителя под Брянском рассказал подробности трагедии
Несмотря на дистанционное обучение детей в приграничных селах возили в школу в соседнее село из-за плохого интернете и отсутствия возможности купить компьютер, рассказал друг погибшего водителя Сергей Бондаренко.
Бондаренко рассказал, что его близкий друг Голованов, который погиб во время нападения боевиков под Брянском, возил местных детей в соседнее село до школьного автобуса. По его словам, в приграничных с Украиной населенных пунктах введено дистанционное обучение, но не каждая семья в поселке может позволить себе купить компьютер, кроме того, в селе плохой интернет, передает РИА «Новости».
Голованов возил детей до школьного автобуса в Новом Ропске, где закрыта школа, оттуда учеников доставляли в село Сачковичи.
Ранее племянник убитого украинскими диверсантами водителя Леонида Голованова Игорь рассказал, что дядя сам вызвался подвозить детей до школы, потому что «автобусы отказались» из-за неспокойной обстановки.
Между тем, власти сообщили о завершении восстановительных работ в Брянской области после теракта.