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Володин: США несут меньшие издержки по расходам на содержание режима Киева, чем Европа
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По расходам на содержание киевского режима США несут издержки значительно меньше, чем страны Европы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, Вашингтон использует другие страны для достижения своих интересов и несет издержки значительно меньше, чем другие, передает РИА «Новости». Володин отметил, что по расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте и вынуждают больше тратить Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Румынию и Кипр
По словам парламентария, Вашингтон заставляет государства Европы финансировать «киевский режим ценой благополучия собственных граждан».
Ранее группа депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратилась к федеральному правительству страны с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи.
В США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова
В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
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Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы, поэтому США не будут приносить извинения, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс после вопроса о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросила американская сторона.
По словам Прайса, это был короткий контакт на полях форума G20 в Индии, а не полноценная двусторонняя встреча. Также Прайс уточнил, что США не будут извиняться за действия в интересах США, передает РИА «Новости».
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби сообщил, что контакт длился 10 минут. Также Прайс добавил, что встреча состоялась по инициативе Бликена, в ближайшее время новых контактов на официальном уровне с Россией не планируется.
Кирби со своей стороны уточнил, что Лавров и Блинкен находились в одной комнате в Нью-Дели, и «госсекретарь Блинкен воспользовался предоставленной ему возможностью», чтобы подойти к главе российского МИД, сообщил ТАСС.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение США по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
«Американскому народу господину Блинкену нужно что-то предъявить, а предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и все. Это все самореклама. Это дешевка, просто непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии», – подчеркнула Захарова. – «Блинкен попросился, чтобы его не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали».
При этом Лавров в ходе краткого разговора с госсекретарем США в свойственной ему манере «отвел эти заходы» американской стороны, добавила Захарова.
Захарова описала инцидент в Белом доме фразой «зомби-апокалипсис»
Дипломат Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о России фразой «зомби-апокалипсис»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер о «Российской народной республике» фразой «зомби-апокалипсис».
Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео, на котором пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».
Официальный представитель МИД России описала инцидент фразой «зомби-апокалипсис».
Между тем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заметил, что, наверное, Карин Жан-Пьер «противник Объединенных Американских Эмиратов и «Британской Конфедерации», отмечает RT.
Накануне американский ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
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Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента России Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.
Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».
Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует»
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях
Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.
Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.
Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи.
Пресс-секретарь администрации Байдена ошиблась в названии России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер на брифинге упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику»
Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».
На следующей неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, решат, как реагировать на вызовы этого «государства», передает RT.
Ранее в пятницу ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
США и Германия договорились вводить неограниченные санкции против России
Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц договорились вводить неограниченные санкции против России
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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о возможности вводить неограниченное количество антироссийских санкций, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Из сообщения пресс-службы следует, что Вашингтон и Берлин решили вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо», передает телеканал 360.
При этом они также подтвердили договоренность «возлагать на Россию ответственность столько, сколько потребуется».
Касательно вопроса оказания военной помощи Украине Байден и Шольц заверили, что продолжат курс «экономической и политической помощи».
Кроме того, в ходе встречи президент США и канцлер Германии обсудили и другие международные вопросы, подчеркнув прочные двусторонние отношения.
Ранее СМИ сообщили, что США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку России в конфликте на Украине.
В США испугались возможностей российского флота
Newsweek: Российские подлодки вызывают опасения Запада из-за их возможности достичь целей в США и Европе
Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе, пишет американский журнал Newsweek.
Издание отмнчает, что последние несколько лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе. Кроме того, российские подлодки могут нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, что вызывает беспокойство у НАТО, передает Ura.ru.
В статье подчеркивается, что российский флот может быть гораздо опаснее, чем боевые действия на Украине.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
Эксперт назвал главное направление санкционного удара США по Китаю
Китаист Маслов: Россия может облегчить Китаю жизнь под санкциями США
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Запад планирует нанести Китаю серьезный ущерб с помощью новых санкций. Однако благодаря сотрудничеству с Россией, Пекин преодолеет образовавшиеся проблемы. К тому же Поднебесная способна ответить США и их союзникам. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил китаист Алексей Маслов. Ранее стало известно о планах Вашингтона ввести ограничения против КНР.
«Санкции со стороны США могут создать Китаю серьезные проблемы. Ограничения, скорее всего, коснутся нескольких направлений. Во-первых, главный удар на себя примет технологическая сфера. Будут наложены запреты на экспорт и импорт в КНР запчастей для создания мобильных телефонов и компьютеров», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова.
«Большое число ИТ-гигантов Поднебесной высоко котируются на биржах США. Чтобы снизить показатели конкурентов, Штаты инициируют новые ограничения на ввоз продуктов таких компаний, как Huawei, ZTE и Lenovо. В целом такая работа ведется Вашингтоном в течение последнего месяца», – отмечает эксперт.
«Во-вторых, пострадает энергетическая сфера. Многие компоненты американского производства используются на китайских электростанциях. Также Соединенные Штаты являются важным поставщиком СПГ в КНР. Однако Пекин понимает сложность ситуации, поэтому уже сейчас работает над диверсификацией закупок», – подчеркивает собеседник.
«В-третьих, Поднебесная – крупный импортер продуктов питания. Большая часть продовольственных закупок Китая приходится именно на США. В-четвертых, большое число студентов из КНР обучаются в лидирующих университетах Великобритании и Соединенных Штатов. В теории, Запад может ограничить поток молодежи из Китая», – акцентирует Маслов.
«Вместе с тем Пекин наращивает сотрудничество с Россией, что облегчит его существование под санкционным давлением. В частности, Москва может нарастить поставки энергоресурсов и еще больше укрепить образовательные связи. Если Штаты запретят преподавателям выезжать в КНР, то мы способны предложить высококвалифицированных специалистов на замену», – рассказывает эксперт.
«Однако Москва не всесильна: в области высоких технологий и биофарма полностью заменить Запад не удастся. В частности, Китай давно сотрудничает со странами ЕС в сфере кибербезопасности. Если ограничения коснутся данного направления, то Поднебесной придется рассчитывать только на усилия собственных инженеров», – рассуждает собеседник.
«Важно понимать, что уже несколько лет Пекин живет под давлением со стороны США. Китай уже приспособился к новой реальности. К тому же КНР занимает существенное место в глобальной экономической системе. Им есть чем ответить. В частности, Поднебесная может наложить ограничения на поставки в страны Запада редкоземельных металлов», – считает эксперт.
«Более того, Пекин ежегодно инвестирует в страны ЕС около 40–50 млрд долларов. И если Китай решится на снижение поставок капитала в Европу, заменить его будет непросто. Однако главным ответом может стать выстраивание собственной макроэкономической структуры», – полагает собеседник.
«КНР может предложить миру альтернативные финансовые и банковские системы. Это станет большим ударом для США. Пекин также способен на более решительную политику «размежевания» Вашингтона и ЕС. Полагаю, что Китай в силах начать общаться с Европой без оглядки на Вашингтон», – резюмирует Маслов.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты неформально уведомляют союзников о возможности введения санкций против Китая. Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что ограничения станут ответным шагом Запада, если КНР окажет военную поддержку России в рамках конфликта на Украине.
Подчеркивается, что США хотят заручиться поддержкой участников G7. В настоящий момент уже планируются консультации по данному вопросу, однако какие именно санкции будут предложены Вашингтоном, до сих пор неизвестно.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Примечательно, что тема санкций в отношении КНР стала использоваться Вашингтоном после публикации Китаем инициативы по мирному урегулированию противостояния Москвы и Киева. Напомним, американист Дмитрий Дробницкий рассказал, почему предложения Пекина не устраивают Соединенные Штаты.
При этом в Америке уже начали прибегать к экономическому давлению в отношении Поднебесной. Так, по словам замминистра торговли США Алан Эстевес, Вашингтон планирует ограничить количество современных полупроводников, выпускаемых южнокорейскими фирмами на территории Китая.
Также американская администрация начала изучать вопрос об отзыве экспортных лицензий, выданных поставщикам Штатов для продаж продукции компании Huawei Technologies Co. Помимо этого, ограничения коснулись разработанного в КНР приложения TikTok, которое, по мнению правительства Штатов, является «угрозой национальной безопасности США».
О санкциях против КНР размышляют не только в Вашингтоне. Так, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на G20 решил «донести» до каждого коллеги, в том числе из Китая, что страны, которые будут оказывать военную помощь России, столкнутся с «последствиями».
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Захарова разоблачила ложь Госдепа о встрече Лаврова с Блинкеном
Захарова: Блинкен на встрече с Лавровым даже не заикался на тему американца Уилана
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым не поднимал тему обмена американца Пола Уилана, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что уточнила у Лаврова, поднимал ли Блинкен накануне на полях встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) в Нью-Дели тему Уилана, и оказалось, что госсекретарь США «на этот счет даже не заикался».
По ее словам, все заявления Госдепа о том, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг американца, это ложь.
«Невероятное поведение американской администрации», – добавила Захарова.
Также Захарова называла самопиаром заявления Блинкена, прозвучавшие после встречи с Лавровым.
Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области
Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон ответственен за теракт под Брянском
США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву.
По словам посла, с каждой новой партией американского оружия киевские преступники, вдохновленные поддержкой США, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области.
«Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже «на руках» США», – приводит ТАСС слова Антонова.
Российский посол подчеркнул, что украинский режим будет использовать террористические методы, целясь из натовских «стволов» в женщин, стариков и детей, поскольку Вашингтон активно этому способствует.
«Россия будет и впредь жесточайшим образом пресекать любые попытки напасть на гражданское население. Нас невозможно запугать», – подчеркнул Антонов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов.
Посол России в США заявил, что поставляемое Украине оружие будет уничтожено.
Напомним, в МИД России заявили, что украинские диверсанты использовали натовское оружие для убийства мирных жителей в Брянской области, возникает вопрос о квалификации стран альянса в качестве соучастников.
Эксперт объяснил желание Венгрии создать аналог НАТО без США
Политолог Ткаченко: Венгрия хочет «сбросить оковы» американского гегемона
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Западные санкции против Москвы негативно сказываются и на венгерской экономике. Антиамериканская риторика стала единственной возможностью для Будапешта повлиять на ситуацию. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Станислав Ткаченко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен создать альянс аналогичный НАТО, но без США.
«Столь резкие заявления Виктора Орбана объясняются его недовольством политикой санкций США и ЕС в отношении России. Рестрикции наносят ущерб экономике Венгрии, что позволяет оппозиции критиковать премьер-министра», – объясняет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Будапешт исторически крайне зависим от Москвы в энергетическом плане. Из-за ограничений российские поставки снижаются, Венгрия ощущает острую нехватку ресурсов. Нанесен удар и сельскому хозяйству, которое также ориентировано на Россию», – подчеркивает эксперт.
«Кроме того, Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому сухопутные маршруты превратились для нее в жизненно важные экономические артерии. Исходя из этого обстоятельства, сформировалась и весомая роль РФ в жизни Будапешта», – уточняет Ткаченко.
«ЕС не может предложить Венгрии приемлемого выхода из ситуации. Сложившаяся система распределения труда в Европейском союзе отводит ей незавидную роль, предоставляя крайне мало экономических возможностей. Фактически страна может потерять промышленный потенциал, что грозит еще большим оттоком населения», – рассуждает эксперт.
«Также важно понимать, что Орбан представляет консервативные силы, которым экстремальный либерализм США и повестка Демократической партии не близки. За последние годы это недовольство усилилось, из-за чего и появилось желание «сбросить оковы» гегемона», – подчеркивает собеседник.
«При этом идеи о создании истинно европейской системы безопасности звучали и ранее. Например, Макрон и Саркози не раз говорили о важности подобной инициативы. В Германии достаточно часто звучат призывы к тому, чтобы ЕС защищал себя самостоятельно без оглядки на Вашингтон. Но реализовать это сейчас просто невозможно», – отмечает политолог.
«Во-первых, страны Евросоюза остаются крайне зависимыми от Соединенных Штатов. Во-вторых, ЕС не располагает существенным запасом ядерного вооружения. Без этого фактора полностью встроиться в систему глобальной безопасности в качестве самостоятельного актора невозможно. В-третьих, организация не имеет необходимых промышленных мощностей для производства военной техники», – заключил Ткаченко.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС должны создать свой собственный оборонный альянс без США. Об этом сообщает издание Die Weltwoche. По его мнению, это необходимо потому, что Вашингтон преследуют личные интересы при решении вопросов международной безопасности.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал, что в критические моменты истории именно Вашингтон определяет судьбу Европы. В условиях, когда инициативу перехватывает США, страны ЕС постепенно «теряют собственную идентичность в эмоциональном и интеллектуальном планах».
Орбан считает, что многие народы мира желают скорейшего окончания текущего кризиса, однако для этого на Западе «не хватает политической воли». Премьер-министр отметил, что Евросоюз утратил способность «объединять мир ради общего дела». При этом он напомнил, что выступал с идеей создания европейского НАТО еще в 2012 году.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Европа в результате конфликта на Украине окончательно утратила независимость, а также экономическую и военную мощь. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.
При этом он неоднократно подчеркивал, что переговоры о мире со стороны России будут вестись не с Украиной, а с Соединенными Штатами.
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СМИ: Блинкен на G20 призвал Лаврова отменить решение о приостановке участия России в ДСНВ
Reuters: Блинкен на G20 призвал Лаврова отменить решение о приостановке участия России в ДСНВ
Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях G20 якобы обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с призывом отменить решение Москвы о приостановке участия в Договоре СНВ-3, сообщает Reuters.
Дипломаты якобы разговаривали менее 10 минут, Блинкен также заявил Лаврову, что Вашингтон готов помогать Киеву «обороняться столько, сколько потребуется», сообщил Reuters, передает ТАСС.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что официальных переговоров не было.
«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», – указала она.
Между тем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что провел разговор с американской делегацией в Женеве по теме ДСНВ. «С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован на тематике ДСНВ и всего того, что происходит вокруг», – уточнил дипломат.
Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон по закрытым каналам обсудили ДСНВ, дальнейшие контакты по этому вопросу не исключены.
Захарова назвала самопиаром заявление Блинкена по беседе с Лавровым
Захарова назвала заявление Блинкена по беседе с Лавровым самопиаром и непрофессиональной дипломатией
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым говорит о самопиаре, дешевке, рекламе и непрофессионализме, ему больше предложить нечего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, Блинкен и Госдеп прекрасно понимают, что ответ России на бездумные действия США не заставляет себя ждать, а американскому народу нужно что-то предъявить.
«Блинкену предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, заявление Блинкена после беседы с Лавровым нацелены лишь на саморекламу, и он использует дешевые, непрофессиональные приемы, чтобы закрыть эту брешь американской дипломатии.
Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с Лавровым на полях министерской «двадцатки» в Индии. В частности, он призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.
Пекин указал на серьезный просчет в стратегии США в Азии
Global Times: Штаты говорят о лидерстве в Азии, игнорируя мнение других стран региона
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Заявление Соединенных Штатов о лидерстве в Азиатском регионе, как минимум, необоснованно, так как они не опираются на мнения других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает Global Times.
Авторы статьи призывают Вашингтон принять тот факт, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не хотят противостояния, такого, как холодная война, и не стремятся участвовать в конфликтах между крупными державами. Более того, желание США стать региональным лидером является выдачей желаемого за действительное, передает РИА «Новости» посыл статьи.
При этом издание напомнило о том, как посол США в Китае Николас Бернс указывал Пекину на необходимость признания лидерства Вашингтона в Азии, назвав такую позицию «крайне американоцентричной», так как Вашингтон учитывает только точку зрения Белого дома и полностью игнорирует мнение других стран АТР.
При этом авторы статьи уверяют, что Штаты ошибаются в своей стратегии, поскольку Китай не только признает американское присутствие, но и стремится «к мирному сосуществованию на основе взаимного уважения». Однако издание подчеркивает, что Пекин при этом «никогда не будет подчиняться чужим указаниям».
Как заверил замдиректора департамента азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюнь, современные США потеряли способность «уверенно вмешиваться в дела любого региона и использовать силу для сохранения мирового лидерства».
Ранее спикер МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтон раскручивает теорию о «ядерной угрозе» со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала, хотя на самом деле главным источником «ядерной угрозы» в мире являются США.
Американский экономист раскритиковал прогнозы Запада по Украине и России
Экономист из США МакМейкен заявил, что все прогнозы Запада по Украине не сбылись
Ни один из прогнозов США по поводу конфликта на Украине так и не стал реальностью, все усилия превратить его в мировую войну обернулись неудачей, заявил экономист Райан МакМейкен в статье для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса»
МакМейкен пишет, что предсказания США и СМИ о захвате Россией половины Европы не сбылись, а санкции не привели к краху российской экономики. Он указывает, что большая часть стран неоднозначно относится к конфликту. При этом американский экономист считает, что он закончится перемирием или переговорами, передает РИА «Новости».
В материале МакМейкен пишет, что США и НАТО не удалось превратить украинский конфликт в третью мировую войну, он сохраняет региональный характер.
Эксперт подчеркивает, что большая часть планеты не готова идти на жертвы ради интересов США на Украине, и видят лицемерие, за разговорами западных политиков и необходимости уважать национальный суверенитет.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему на Западе заговорили о завершении конфликта на Украине.