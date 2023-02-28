Вальдемар Гердт: Бундестаг должен проверять правомерность выделения денег Киеву

Вальдемар Гердт: Безоглядная помощь Украине будет стоить Шольцу кресла канцлера

Запрос «Альтернативы для Германии» явно не понравится Шольцу. Все дальнейшие пакеты помощи ему придется принимать исключительно с оглядкой на это требование оппозиции, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее группа депутатов Бундестага заинтересовалась возвратом выделенной Киеву помощи.

«Этим надо было заняться уже давно. К счастью, сейчас большинство в партии «Альтернатива для Германии» согласилось с такой постановкой вопроса, поэтому и было сформировано обращение. В мою бытность депутатом мы также поднимали вопрос о многомиллиардном разбрасывании денег по всему миру», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Тогда мы часто получали очень расплывчатые ответы. И не исключаю, что сейчас Шольц скажет что-то о «дружбе народов» или «демократическом развитии». Но народ Германии должен увидеть, за счет чего на самом деле растут цены на продукты и энергоносители, а уровень благосостояния неумолимо снижается», – говорит собеседник.

«Процесс уже начался, а это очень не нравится Шольцу. Все дальнейшие пакеты помощи ему придется принимать с оглядкой на этот запрос. Возможно, он будет вынужден согласиться на создание независимой парламентской комиссии, которая будет рассматривать правомерность выделяемых Киеву денег», – полагает политик.

«Если же Шольц решит и дальше действовать в одиночку, это может стоить ему кресла канцлера. Ведь мы не можем допустить, чтобы Украина просто не возвращала деньги. Даже американцы четко разделяют, что выдается на безвозмездной основе, а что – в лизинг», – обращает внимание собеседник.

«В конечном счете, учитывая весь объем проблем в Германии, нам надо подумать о судьбе собственного народа. Более того, те, кто способствовал взрыву «Северных потоков», нанеся тем самым нашей экономике колоссальный ущерб, должны рано или поздно понести ответственность», – заключил Гердт.

Группа депутатов Бундестага от партии АдГ обратилась к федеральному правительству Германии с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи, сообщает издание Lenta.ru. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.

Цель АдГ – уточнить у властей, какова общая сумма незадекларированных средств и с какой целью они были направлены Украине. Также был поставлен вопрос о том, планируется ли в дальнейшем компенсация переданного капитала. Помимо этого, депутаты попросили более подробно рассказать об условиях и сроках погашения задолженности.

Ранее Зеленский заявил, что разведслужбы Украины осведомлены о состоянии ВС Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сообщил он.

Позже Шольц назвал слова Зеленского «смешными», прибавив, что вклад Германии в поддержку Украины огромен, и подвергать его сомнению «нет смысла». Он отметил, что немецкая сторона не обязана выслушивать чьи-либо обвинения. По его мнению, ФРГ делает в разы больше, чем многие другие страны.

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