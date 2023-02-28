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28 февраля, вторник | Последнее обновление — 11:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Петербургский аэропорт «Пулково» временно перестал принимать самолеты
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В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Вальдемар Гердт: Бундестаг должен проверять правомерность выделения денег Киеву
Вальдемар Гердт: Безоглядная помощь Украине будет стоить Шольцу кресла канцлера
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Запрос «Альтернативы для Германии» явно не понравится Шольцу. Все дальнейшие пакеты помощи ему придется принимать исключительно с оглядкой на это требование оппозиции, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее группа депутатов Бундестага заинтересовалась возвратом выделенной Киеву помощи.
«Этим надо было заняться уже давно. К счастью, сейчас большинство в партии «Альтернатива для Германии» согласилось с такой постановкой вопроса, поэтому и было сформировано обращение. В мою бытность депутатом мы также поднимали вопрос о многомиллиардном разбрасывании денег по всему миру», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Тогда мы часто получали очень расплывчатые ответы. И не исключаю, что сейчас Шольц скажет что-то о «дружбе народов» или «демократическом развитии». Но народ Германии должен увидеть, за счет чего на самом деле растут цены на продукты и энергоносители, а уровень благосостояния неумолимо снижается», – говорит собеседник.
«Процесс уже начался, а это очень не нравится Шольцу. Все дальнейшие пакеты помощи ему придется принимать с оглядкой на этот запрос. Возможно, он будет вынужден согласиться на создание независимой парламентской комиссии, которая будет рассматривать правомерность выделяемых Киеву денег», – полагает политик.
«Если же Шольц решит и дальше действовать в одиночку, это может стоить ему кресла канцлера. Ведь мы не можем допустить, чтобы Украина просто не возвращала деньги. Даже американцы четко разделяют, что выдается на безвозмездной основе, а что – в лизинг», – обращает внимание собеседник.
«В конечном счете, учитывая весь объем проблем в Германии, нам надо подумать о судьбе собственного народа. Более того, те, кто способствовал взрыву «Северных потоков», нанеся тем самым нашей экономике колоссальный ущерб, должны рано или поздно понести ответственность», – заключил Гердт.
Группа депутатов Бундестага от партии АдГ обратилась к федеральному правительству Германии с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи, сообщает издание Lenta.ru. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.
Цель АдГ – уточнить у властей, какова общая сумма незадекларированных средств и с какой целью они были направлены Украине. Также был поставлен вопрос о том, планируется ли в дальнейшем компенсация переданного капитала. Помимо этого, депутаты попросили более подробно рассказать об условиях и сроках погашения задолженности.
Ранее Зеленский заявил, что разведслужбы Украины осведомлены о состоянии ВС Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сообщил он.
Позже Шольц назвал слова Зеленского «смешными», прибавив, что вклад Германии в поддержку Украины огромен, и подвергать его сомнению «нет смысла». Он отметил, что немецкая сторона не обязана выслушивать чьи-либо обвинения. По его мнению, ФРГ делает в разы больше, чем многие другие страны.
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Дроны «Ланцет» вынудили ВСУ перейти с американских гаубиц М777 на советские
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ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении, сообщают СМИ.
Как передает RT в своем Telegram-канале, с начала февраля подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении потеряли как минимум пять гаубиц М777 калибра 155 мм, которые были поставлены из США.
Издание сообщает, что хотя два орудия были оборудованы защитой от дронов, их уничтожили барражирующие боеприпасы «Ланцет» между населенными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области.
Также, по имеющимся у издания данным, еще три аналогичные гаубицы были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой.
Отмечается, что вероятнее всего поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчеты ВСУ атакуются с тыла.
Также издание пишет, что дефицит американских гаубиц, а также активность «Ланцетов» вынуждают ВСУ на Купянском направлении переходить на старые советские орудия, среди которых 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину еще в августе 2022 года.
Напомним, подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Песню Shaman «Я русский» предложили проверить на экстремизм
Певец Shaman заявил, что его песню «Я русский» попросили проверить на экстремизм
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что «некий гражданин» обратился в УМВД по Тульской области с заявлением о проверке песни «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни.
Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к артисту за разъяснением из-за того, что некий гражданин попросил проверить трек «Я русский» на экстремизм и разжигание национальной розни. Об этом Shaman написал в своем Telеgram-канале.
«Мою песню знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение «я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной».
По словам музыканта, его песня прошла «все необходимые проверки» до публикации в Сети и на ТВ и прозвучала в национальном эфире Первого канала в новогоднюю ночь – сразу после праздничного обращения президента России Владимира Путина.
Ранее Shaman записал видео с исполнением гимна России.
Напомним, согласно соцопросам, Shaman является одним из самых популярных российских исполнителей, уступая только Олегу Газманову.
Под Киевом поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ
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В Киевской области нанесен удар по центру радиоэлектронной разведки украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны.
Центр поражен в районе населенного пункта Бровары, а у города Хмельницкий поражен оперативный центр спецопераций ВСУ «Запад», сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
У поселка Андреевка уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1», у поселка Доброполье (ДНР) уничтожена РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
Российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, уничтожено пять украинских беспилотников у города Кременная и поселка Стельмаховка (ЛНР), у Кременцов, Новоандреевки (ДНР) и Крынки (Херсонская область).
С начала спецоперации уничтожены 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотников, 406 ЗРК, 8058 танков и других бронированных машин, 1045 машин РСЗО, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов.
Также за последние сутки российские войска уничтожили свыше 610 украинских военных.
В ДНР объяснили создание батальона имени Хмельницкого из украинских военнопленных
Полковник Басурин: Чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет батальонов из военнопленных ВСУ
Люди, которым на протяжении девяти лет промывали мозги, поняли, что воюют не на той стороне. И теперь могут искупить свою ошибку. Но всех добровольцев надо проверить. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли донецкий депутат Владислав Бердичевский и полковник Эдуард Басурин. Ранее в ДНР сообщили о формировании батальона из украинских пленных.
«Батальон создан из украинских пленных, которые решили с оружием в руках доказать, что их прошлый выбор был ошибкой. Пока желающих не так много, но это добровольцы. Никто не будет насильственно заставлять пленных вставать на нашу сторону», – сказал полковник Эдуард Басурин, бывший представитель народной милиции ДНР.
«Уверен, что каждого военного проверят в первую очередь на психологическую устойчивость. Более того, подобный опыт у нас уже имеется. Были случаи, когда украинцы осознавали, что воюют не на той стороне, и принимали единственное правильное решение – перейти на нашу сторону», – продолжил собеседник.
«За последние девять лет ВСУ очень хорошо промыли мозги. Но теперь, оказываясь у нас в плену, они понимают, что их власть заводит страну в тупик. Так что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов», – полагает Басурин.
«С 2014 года переход украинских военнослужащих на нашу сторону был массовым явлением. Более того, некоторые из них до сих пор воюют в составе армии ДНР, мы им доверяем», – в свою очередь добавляет депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Вместе с тем при формировании батальонов важно соблюдать меры предосторожности и избегать спешки при принятии на службу недавних пленных. «Эти люди еще не успели в полной мере осознать, на чьей стороне они воевали. И это может быть чревато дезертирством. Вероятно, потребуется проведение проверок в отношении таких добровольцев», – предостерегает собеседник.
Ранее командир донецкого подразделения Андрей Тищенко сообщил, что в ДНР сформирован добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. В него вошли украинские военнопленные, в общей сложности около 70 человек, передают РИА «Новости».
Он добавил, что почти все они имеют боевой опыт, а в скором времени в рядах ожидается пополнение. Отмечается, что с бойцами заключат контракты на общих условиях.
Днем ранее источник агентства ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что готовность присоединиться к батальону выразили порядка 200 украинских пленных. Однако пока необходимо урегулировать ряд юридических нюансов, в частности касающихся личных документов.
Для получения российских паспортов украинские военнопленные в ДНР сейчас проходят процедуру дактилоскопии. Напомним, в ноябре минувшего года сообщалось, что батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике.
При этом еще в сентябре содержащиеся в колонии в Еленовке пленные обращались к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.
Отметим, что в самой колонии в Еленовке летом находились плененные бойцы запрещенного в РФ националистического батальона «Азов». Тогда ВСУ нанесли ракетный удар по объекту. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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Эксперт объяснил логику переподчинения войсковой ПВО ВКС России
Военный эксперт Бижев: Переподчинение войсковой ПВО ВКС позволит устранить ряд недочетов в работе этой системы
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Централизация управления ПВО в руках ВКС позволит повысить безопасность военных полетов, а также улучшит качество работы самих систем противовоздушной обороны. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее стало известно, что войсковую ПВО Сухопутных войск переподчинят главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России.
«Передача войсковой противовоздушной обороны главкому ВКС позволит создать единое радиолокационное и информационное поле, а также интегрировать все необходимые силы и средства. Соответственно, на реализацию поставленных целей и задач будут уходить все имеющиеся в стране силы ПВО. Так мы сумеем преодолеть имеющуюся разноголосицу», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.
«Единая система также упростит процесс целеполагания. У военных появится полная картина боев – а значит, наши действия станут более понятными и отлаженными. В такой ситуации риски «не заметить» важный объект» серьезно снизятся», – продолжает собеседник.
«Помимо этого, переход ПВО под командование ВКС облегчит жизнь авиации. Будет предельно понятно, каким образом и в каком направлении осуществлять поддержку наших самолетов. Эту разноголосицу надо устранять. К тому же такой опыт у нас есть», – замечает эксперт.
«Усилия по централизации деятельности противовоздушной обороны предпринимались в России неоднократно. Так, с 1978 по 1987 год должность главкома ПВО занимал маршал авиации Александр Иванович Колдунов. Однако после приземления Матиаса Руста на Большом Москворецком мосту, Колуднова отправили в отставку», – напоминает Бижев.
«К вопросу единого командования вернулись в 1991 году. Тогда на полигоне Алабино были проведены единые учения, на которых присутствовали главком ПВО Виктор Прудников и главком Сухопутных войск Владимир Семенов. И первое ведомство показало тотальное преимущество по всем показателям», – подчеркнул эксперт.
«Однако единого командования так и не сложилось. Дело в том, что ПВО стала важной частью Сухопутных войск. Ее изъятие воспринималось как нанесение ущерба статусу всего ведомства. Однако экспертное сообщество до сих пор считает, что централизованное командование противовоздушной обороной необходимо», – указывает собеседник.
Резюмируя, Бижев заметил: «если решение о переподчинении ПВО действительно принято, это станет качественным изменением в структуре ВС России, которое в перспективе приведет к более четкому выполнению поставленных задач».
Ранее источник ТАСС сообщил, что войсковая ПВО была выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию ВКС России. Официального подтверждения информации до сих пор не последовало.
Как отмечает агентство, ранее соединения ПВО находились как в составе Сухопутных войск, так и в ВКС. Задачей первых было сопровождение и прикрытие подразделений в зоне боевых действий «на земле». Вторые решали задачу «объектовой противовоздушной обороны».
Напомним, накануне британский генерал Ричард Бэрронс назвал усиление российской авиации серьезной угрозой для ВСУ. По его словам, массированная воздушная атака на Украину способна мгновенно подавить ПВО страны.
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Российские войска за сутки уничтожили более 610 украинских военных
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Подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Активными действиями подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ под Ямполовкой и Торским Донецкой народной республики (ДНР), Червоной Дибровой, Червонопоповкой ЛНР. Потери противника за минувшие сутки составили около 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
При продолжении наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении подразделениями, поддерживаемыми ударами авиации, за прошедшие сутки ликвидированы более 250 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
В районе Артемовска ДНР поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Под пунктом Новомарково ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, отчитались в Минобороны.
Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Никольским, Пречистовкой ДНР и Зеленым Гаем Запорожской области. Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 95 военнослужащих, танк, три бронемашины, три пикапа и гаубица Д-20. В районе пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 60 военнослужащих и две гаубицы Д-30.
Кроме того, в районе Снигиревки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России за сутки нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Посольство России: Провокация с танком в Берлине полностью провалилась
Посольство России в Германии заявило, что украинская провокация с танком в Берлине полностью провалилась
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Провокация с выставленным проукраинскими организаторами танком у российского посольства в Берлине не удалась из-за реакции жителей города, приносивших туда цветы, сообщило дипломатическое ведомство.
Ведомство заявило, что организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности. «Растерянно топчутся вокруг танка, огороженного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал», – добавили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Люди до сих пор продолжают нести цветы к установленному у посольства России танку, но находятся те, кто сбрасывает розы с бронемашины. На видео агентства Ruptly видно, что ситуация у российского посольства напряженная. Один мужчина ударил женщину, которая помешала ему сбросить цветы с российского танка.
Посольство напомнило, что ранее проукраинские активисты и организаторы данной «инициативы» уничтожили цветы, которые германские граждане и российские соотечественники массово возложили 25 февраля 2023 года к подбитому российскому танку, установленному у здания посольства России в Берлине.
Отмечается, что для того, чтобы остановить дальнейшее возложение цветов, приехавший к месту событий организатор установки танка журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель выставил перед танком ограждение. По словам Гибеля, это «его» выставочный проект, и если украинцам не нравятся цветы на танке, то им там не бывать.
В сообщении говорится, что тем самым простым немцам предельно ясно дали понять, что их точка зрения на происходящие на Украине события, выраженная в самой миролюбивой форме в их собственном доме, не имеет права на существование, если не нравится кому-то в Киеве.
Накануне сообщалось, что в Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала.
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.
Министр обороны Германии назвал учения в Польше сигналом для России
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что совместные учения Берлина, Вашингтона и Варшавы на территории Польши дадут «четкий сигнал» президенту России Владимиру Путину, сообщил телеканал N-TV.
По словам Писториуса, НАТО не так слабо, как казалось, передает РИА «Новости».
Министр выразил уверенность, что с начала конфликта на Украине альянс сплотился. Совместные обучения, по его мнению, показывают, что Вашингтон и Берлин придерживаются своих обязательств по защите НАТО.
Ранее Писториус заявил, что для Германии не существует красной линии в вопросе оказания помощи Украине.
Минобороны обвинило США в попытке провести на Украине провокации с химическим оружием Би-Зет
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Зафиксированы действия, направленные на попытки США провести крупные провокации на Украине с применением психотропного отравляющего вещества Би-Зет, использованного американцами во время войны во Вьетнаме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.
В Telegram-канале ведомства указано, что установлены факты одновременной поставки Киеву токсичных химикатов и средств защиты от них. Это свидетельствует о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта.
Кириллов подчеркнул, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество Би-Зет является контролируемым химикатом, а его применение запрещено статьей 1 КЗХО, так как он вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации и нарушения памяти.
«Штаты и их союзники многократно использовали боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, в ходе военных конфликтов во Вьетнаме, Ираке, Сирии и Афганистане», – отметил он.
По данным Минобороны, поезд с химическими веществами прибыл в Краматорск в ДНР еще 10 февраля. Сопровождала железнодорожный состав группа иностранных граждан.
В составе груза обнаружены 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности и надпись «Би-Зет». Пять ящиков имели надпись «Си-Эс – Райот», три – «Си-Ар – Райот» с маркировкой в виде одной красной полосы (вещество раздражающего действия).
«Груз разместили на бронемашинах американского производства, которые затем выехали на линию боевого соприкосновения», – добавил Кириллов.
При США намереваются обвинить в использовании химического оружия Россию, заверил военный.
Так, во время конференции в США 22 февраля экс-посол Джон Салливан заявил, что российские войска якобы «планируют использовать химоружие на территории СВО», что в Минобороны расценили как цель США устроить на Украине провокацию и обвинить Россию.
Американские власти рассчитывают на то, что активные боевые действия отвлекут мировую общественность от расследований использования химоружия, отметил Кириллов.
Также Кириллов рассказал, что Евроатлантический координационный центр (структура в НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты для солдат ВСУ.
«Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман – 600 тыс. ампул, противосудорожным препаратам – 3 млн таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона – 750 тыс. флаконов», – сказал начальник войск РХБЗ.
По словам военного, 19 февраля в том же Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами со спецмаркировкой. В частности, ночью украинские военные разгрузили вагоны с надписями «Стройматериалы» и «Цемент».
Как прокомментировали в Минобороны, до этого в интересах сухопутных войск США провели модернизацию шрапнельных выстрелов, «снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ».
При этом Кириллов заверил, что в случае провокации Запада с химикатами на Украине истинные виновники будут установлены российским оборонным ведомством и понесут заслуженное наказание.
Генерал подчеркнул, что Москва продолжает работу по разоблачению преступной деятельности Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.
Кроме того, Кириллов не исключил, что Запад обвинит Россию в применении оружия массового поражения, заметая следы собственного аналогичного преступления.
«Подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей», – заявил он, напомнив, как пробирка со «стиральным порошком» в руках госсекретаря США Колина Пауэлла послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели более полумиллиона граждан этой страны.
Также генерал напомнил о том, как в 2017 году растиражированные американскими информационными агентствами фотографии «Белых касок», на которых в реальности люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы на территории предполагаемого применения зарина, привели к нанесению ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии.
Кириллов добавил, что до сих пор никто не понес ответственности за вышеперечисленные преступления.
Украинские военнопленные рассказали о службе в батальоне имени Хмельницкого ВС России
Украинские пленные получили паспорта России и вступили в батальон имени Хмельницкого
Сдавшиеся в плен украинские военные приняли российское гражданство и записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в ВС России, после чего отправятся на учебу и передовую.
Бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, что ему предложили вступить в батальон имени Богдана Хмельницкого сотрудники силовых структур России, передает РИА «Новости».
По его словам, возраст добровольцев в батальоне составляет от 25 до 47 лет. В свою очередь доброволец подразделения Александр Миринов заявил, что между собой в батальоне все нормально взаимодействуют, отказываются от украинского гражданства, получают российские паспорта.
Другой доброволец Владимир Орел добавил, что мотивация у бывших пленных отличная, после получения российского паспорта отправятся на «учебку».
Ранее сообщалось, что батальон имени Хмельницкого сформировали из украинских военнопленных в ДНР.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем создаются добровольческие батальоны из украинских военнопленных.
ВСУ разместили 700 мобилизованных в домах мирных жителей в Купянске
Марочко: Переброшенные в Купянск 700 украинских солдат расселяются в домах мирных жителей
Примерно 700 мобилизованных солдат ВСУ прибыли в город Купянск Харьковской области, офицеры расселяют их в домах местных жителей, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, 700 украинских военных прибыли в Купянск, их размещают в домах мирных граждан и на гражданских объектах. Марочко добавил, что украинские мобилизованные ругаются с офицерами из-за отсутствия военной подготовки, передает ТАСС.
Ранее Марочко рассказал, что из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками.
После обстрела ВСУ десять населенных пунктов Курской области остались без света
После обстрела ВСУ десять населенных пунктов в приграничных районах Курской области остались без света
ВСУ обстреляли приграничные территории Курской области, в Суджанском районе без электричества остались восемь населенных пунктов, обесточены два села в Глушковском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что обстрелу подверглись приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области, жертв и разрушений нет. По словам губернатора, без электричества остались восемь населенных пунктов Суджанского района.
Позже губернатор сообщил, что был обстрелян Глушковский район, там оказались обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи.
Ранее руководство Курской области заявило о готовности помочь жителям приграничных районов переселиться в безопасные места.
Пушилин подтвердил освобождение района Ступки в Артемовске
Пушилин рассказал об освобождении ЧВК «Вагнера» района Ступки в Артемовске
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в Артемовске.
По его словам, на Артемовском направлении есть серьезный успех «Вагнеров», освободивших район Ступки, передает РИА «Новости».
Пушилин отметил, что на Краснолиманском направлении идет позиционная борьба, российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман. Врио главы ДНР заверил, что этот период не за горами. По его словам, сейчас на этом направлении идет позиционная артиллерийская борьба.
Ранее Пушилин заявил в эфире Первого канала, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.
В Бундестаге призвали отменить немецкие санкции против детских программ на русском языке
В Бундестаге призвали отменить санкции Германии против детских программ на русском языке
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С критикой правительства ФРГ и требованием обосновать санкции в отношении российских детских каналов и каналов, связанных с культурой, выступил депутат Бундестага Евгений Шмидт.
Самые популярные ТВ-каналы с мультфильмами и познавательными передачами были изъяты из сетки вещания ФРГ по решению властей страны и Евросоюза, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В VADAR обратили внимание на невозможность вещания детских и культурных российских телеканалов в Германии и в странах Евросоюза из-за введенных против России санкций.
«Информационное пространство становится объектом цензуры и дискриминации по отношению к русскоговорящим согражданам. Под запретом оказались даже детские телеканалы, транслирующие исключительно контент для несовершеннолетних, без новостных и политических передач», – рассказал депутат Бундестага, уполномоченный по правам российских немцев и русскоговорящих сограждан фракции АДГ, соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Евгений Шмидт, сообщает ТАСС.
Правительство Германии и исследовательская служба Бундестага обязаны рассмотреть правила регулирования русскоязычного вещания на территории Германии и юрисдикцию вопроса в Евросоюзе.
«Дети и потребители культурного контента не должны быть жертвой санкционной политики. Отсутствие детских телеканалов и других каналов без политического контента в сетке вещания является ущемлением прав русскоговорящих сограждан. Брать на себя «цензурные» функций относительно детских каналов на русском языке, на наш взгляд, это факт дискриминации по национальному и языковому признаку. Это ущемление прав детей и определенной категории граждан на изучение своей культуры и совершенствования знания родного языка. Такие действия противоречат основным положениям прав человека», – считает Шмидт.
Шмидт подчеркивает, что некоторые санкции против России были приняты в спешке и не являются до конца продуманными. Как следствие – под санкции попали дети. При этом Конвенция о детях во время военных конфликтов требует защиты и гарантии соблюдения прав несовершеннолетних.
«Основу эфира для детей составляют познавательные и развлекательные программы, состоящие из материала без насилия. Я категорически против того, что под санкции попадают важные образовательные сериалы, например, обучающий правилам дорожного движения «Семья Светофоровых», «Ampel Familie» и многие другие. Совместно с VADAR выражаю надежду, что дети не станут жертвами непродуманных решений европейских политиков, и популярные телеканалы, такие как «Karusel-tv.ru», «Solntse», «CTCkids», «Mult.tlum.ru», «TV.Kultura.ru» в ближайшее время будут снова в сетке телевещания Германии», – пояснил правозащитник.
Эксперт: Рано или поздно Западу придется заменить Зеленского
Политолог Скачко: Шансы на провал Зеленского крайне велики
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Если Вашингтон будет недоволен действиями Зеленского, дни «комика» сочтены, рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о росте внутриполитической критики на Украине в адрес Зеленского.
«Авторитаризм Зеленского – постоянно действующий и укрепляющийся тренд. Он никогда не был политиком, и, разумеется, в тонкостях этой сферы деятельности не разбирается. Его достаточно часто критиковали за неспособность выстроить стратегию развития страны, и это недовольство никуда не делось», – считает киевский политолог Владимир Скачко.
«При этом понимание назревающего протеста в высших кругах у его администрации имеется. Закручивание гаек становится единственно возможной реакцией. Западные кураторы в этом плане дают ему карт-бланш, потому что он – проверенная марионетка. Задачу по борьбе с Россией исправно выполняет, а значит, на репрессии можно закрыть глаза», – подчеркивает эксперт.
«Для Зеленского это привычный метод решения проблем. Украина для него не является страной. Он видит в президентском кресле способ удовлетворения собственных интересов. К сожалению, в Киев на лидирующие позиции редко приходили другие люди», – акцентирует Скачко.
«В своем политическом угаре он может забыть о том, что среди правящей верхушки есть те, кто недоволен сложившимся «распределением мест у корыта». Более того, учитывая колоссальный приток капитала со стороны Запада, таких персонажей будет появляться все больше и больше. Рано или поздно может найтись храбрец, который попытается перевернуть игру», – рассуждает эксперт.
«Учитывая несамостоятельность Зеленского, шансы на его провал крайне велики. Не исключаю, что рано или поздно президент Украины просто не сможет контролировать свое окружение, западные деньги будут разворовываться еще стремительнее. И тогда за океаном спросят: «А где монеты, Вова?» – полагает собеседник.
«Это Западу, конечно, не понравится. Придется заменить вышедшую из строя деталь, где-то отыскать новую. Но Зеленский знает слишком много, и простой перестановкой здесь не обойтись. Я даже не исключаю, что в итоге он падет от руки собственной охраны, которая давно превратилась в конвой, контролируемый США и Британией», – резюмирует Скачко.
Среди политиков Украины все больше появляется недовольных действиями Владимира Зеленского, пишет издание Politico. Журналист Джейми Деттмер сообщает, что действующий президент всегда отличался «поверхностным» отношением к проблемам страны и достаточно плохо ориентировался в государственных делах.
Отмечается, что после начала СВО ситуация не изменилась. Он все так же игнорирует мнение оппозиционных политиков, предпочитая общению с ними советы близкого круга друзей. «Украина попала в ловушку национального лидера, который не мыслит стратегически», – цитирует члена партии «Голос» Лесю Василенко издание.
Зеленский не имеет политического опыта и склонен обвинять в текущих сложностях собственных предшественников, указывает депутат Николай Княжицкий. В материале сообщается, что Украина переживает процесс «централизации власти в одних руках», в то время как в Верховной раде растет уровень неодобрения действий Зеленского.
Ранее политолог Лариса Шеслер указала на возможность начала борьбы кланов на Украине. После гибели главы МВД Дениса Монастырского в стране был запущен масштабный процесс кадровых перестановок. Изменения коснулись в том числе Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник связывал переназначения с недовольством Запада объемами коррупции в стране.
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