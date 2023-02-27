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Шольц счел претензии Зеленского «смешными»
Шольц потребовал признать вклад Германии в поддержку Украины и прекратить нападки на Берлин
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Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения, заявил канцлер страны Олаф Шольц, комментируя претензии со стороны Украины.
Телеведущая Мэйбрит Иллнер напомнила Шольцу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера Германии для получения помощи от Берлина. Шольц назвал это «смешным» и сказал, что нет смысла подвергать сомнению вклад Германии в поддержку Украины, пишет Focus.
Также он прокомментировал прогнозы, что Берлин собирается после прекращения Россией специальной военной операции на Украине вернуться к прежним отношениям с Москвой. Шольц заявил, что немецкая сторона «не обязана выслушивать чьи-либо обвинения» и «делает больше, чем многие другие страны».
По его словам, необходимо «гарантировать, что Украина сможет защитить свою независимость», но он сделает все, чтобы конфликт «не перерос в войну между Россией и НАТО».
Напомним, Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он.
Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России
Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
На Западе ВСУ предупредили о жестком испытании от России
Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских вооруженных сил, считает американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли, об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
Он отметил, что оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
В Берлине вандалы уничтожили цветы у подбитого российского танка
В Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала, сообщают СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», проукраинские активисты сбросили с выставленного в Берлине российского танка все цветы, которые туда принесли люди, чтобы почтить погибших в нем танкистов и в знак стремления к миру.
Правоохранители отвели в сторону некоторых самых агрессивных активистов, но не мешали другим уничтожать цветы.
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.
В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
Чешский политолог Крейчи заявил, что Украине придется отдать России территории
Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант – уступить территории, заявил чешский политолог Оскар Крейчи.
Крейчи в интервью для Parlamentni listy отметил, что наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. «И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я», – подчеркнул политолог, передает РИА «Новости».
По его словам, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также понадеялся, чтобы конфликт закончился в этом году.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
Белый дом: Киев с учетом поддержки США решит вопрос Крыма
Киеву при поддержке США предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения «побед на поле боя» в «дипломатические преимущества», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он заявил, что «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Пушилин указал на единственную дорогу для вывода ВСУ из Артемовска
Пушилин сообщил об оказавшейся под российским огневым воздействием единственной дороге для вывода ВСУ из Артемовска
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У вооруженных сил Украины осталась одна дорога для выхода из Артемовска, она под российским огневым воздействием, но признаков того, что Киев выводит войска, нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, пока нет признаков «того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения». Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что удерживать Артемовск Киев собирается, пока это будет «разумно». Пушилин сказал: «Разумно» у противника может значить что угодно, в том числе и воевать «до последнего украинца», – передает ТАСС.
Он пояснил, что для ВСУ «складывается неблагополучная ситуация». Сейчас российские добровольческие подразделения продвигаются на северо-запад города, ожидаются «позитивные новости». Отмечается, что «на ряде участков бои перешли в стадию зачистки». ВСУ пытаются «удержать фронт к северу от трассы Часов Яр - Артемовск», сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем России придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию. По его словам, Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
В офисе Зеленского прокомментировали слова Маска о госперевороте на Украине
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что на Украине никогда не было госпереворотов
На Украине никогда не было государственных переворотов, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя заявление американского предпринимателя Илона Маска.
Подоляк в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что свободные общества влияют на государства путем диалога или выборов. По его словам, порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. «Это база Свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», – добавил он, передает РИА «Новости».
Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот.
Российские войска значительно продвинулись на марьинском направлении
Продвижение российских войск создало угрозу для обороны ВСУ в Марьинке
Российские войска создают угрозу для обороны вооруженных сил Украины на юго-западной окраине Марьинки, сообщают информационные агентства.
Российские подразделения значительно продвинулись на марьинском направлении, передает РИА «Новости».
Опубликована видеозапись штурма одного из украинских опорных пунктов. Из четырех защитников сопротивление оказал только наемник из Грузии – трое остальных украинских военных сдались, как только он получил смертельное ранение. Помочь ему украинские военные не пытались.
На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска усилили свои позиции в Марьинке. По его словам, в городе очень серьезные укрепления, которые возводились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.
Маск признал украинский евромайдан госпереворотом
Маск заявил о том, что считает события 2014 года на Украине государственным переворотом
В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Маск прокомментировал сообщение в Twitter (соцсеть заблокирована в России), в котором приводилась выдержка из статьи американского политолога Джона Миршаймера. Миршаймер считает, что незаконное свержение демократически избранного президента Украины оказалось «последней каплей» для главы российского государства Владимира Путина. Маск заявил, что «выборы, возможно, были сомнительными, но нет сомнений в том, что действительно произошел переворот», передает РИА «Новости».
Напомним, советник офиса президент Украины Михаил Подоляк утверждает, что Маск намеренно снижает популярность официальных страниц представителей украинских властей в соцсети.
Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Die Welt.
В субботу во время визита в Индию Шольц пояснил, что в плане, по его мнению, нет «четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Стало известно о нехватке у ВСУ техники для эвакуации раненых
Марочко: ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых
В ВСУ отмечается нехватка спецтехники для эвакуации раненых, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, «натовская» техника не предназначена для эвакуации, поэтому ВСУ вынуждены переоборудовать под эти цели гражданские машины с низкой проходимостью и отсутствием санитарных условий, что, соответственно ведет к увеличению потерь среди украинских военных, передает РИА «Новости».
Ранее Марочко сообщил, что ВС России уничтожили часть колонны техники украинских бойцов, переброска которой проводилась близ Кременной.
Полянский указал на провал идеи Киева с «саммитом мира» в ООН
Полянский отметил неудачу Украины в попытке провести анонсированный Кулебой «саммит мира»
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Анонсированный украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой «саммит по Украине» так и не состоялся, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Подводя итоги «завершившейся очень непростой» для российской команды в ООН недели, Полянский указал в Telegram, что «саммит» не прошел «ни отдельно, ни по «совокупности». По словам дипломата, вряд ли стоит считать «саммитом» мероприятие «на полях», организованное Киевом «скорее в виде ток-шоу». Это мероприятие посетил «всего пяток европейских министров», руководство ООН его «полностью проигнорировало». В связи с этим Полянский предположил, что «тему «саммита» в Киеве вряд ли будут пиарить».
Напомним, Кулеба заявлял, что Киев хотел бы провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем. Позднее в МИД Украине заявили, что под «саммитом мира» подразумевается заседанием Генассамблеи. Как отметил Полянский, для принятия антироссийской резолюции ГА ООН документ пришлось «выхолостить», из него даже «выпала пресловутая мирная инициатива Зеленского».
Киев инициировал проведение «информационного Рамштайна»
Глава минкульта Украины Ткаченко объявил о решении Киева инициировать проведение «информационного Рамштайна»
Киев инициирует проведение «информационного Рамштайна» и уверен в том, что ЕС поддержит «украинскую информационную борьбу», заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Ткаченко выразил надежду, что вскоре ЕС объявит о проведении «информационного Рамштайна». Украина ожидает «дискуссию на уровне экспертов, а потом – на уровне министров», передает РИА «Новости».
Напомним, на немецкой базе «Рамштайн» государства НАТО и их союзники устраивают встречи контактной группы по поддержке Украины. В феврале состоялась девятая такая встреча. На переговорах участники обсуждают поставки Украине вооружений.
В Крыму пригласили Зеленского на подписание капитуляции
Глава парламента Константинов: Зеленский может приехать в Крым для подписания капитуляции
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
По его словам, Зеленскому не видать российского полуострова, единственным вариантом посетить его для украинского президента является организация подписания в Крыму капитуляции Украины, передает РИА «Новости».
«По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность как в детстве похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов», – сказал Константинов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Зеленский назвал условие восстановления мира
Зеленский: Возвращение Крыма установит мир на Украине
С возвращением Крыма в состав Украины удастся установить мир в стране, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский в своем Telegram-канале написал, что вернув Крым, мир восстановится. «Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», – добавил он, передает РИА «Новости».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
В пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».