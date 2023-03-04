Спасший детей от террористов под Брянском мальчик рассказал о ранении

Спасший двух девочек от нападения террористов под Брянском мальчик Федор рассказал, как получил ранение

Решил идти, потому что на месте сидеть было нельзя, а когда снял куртку, увидел дырку и кровь, рассказал Федор Симоненко.

На вопрос, почему он не сбежал, а увел с места нападения террористов девочек, Федор ответил, что сидеть на месте было нельзя. Только после того, как они забежали за дома, он снял куртку и увидел в ней дырку, после чего пошла кровь, передает РИА «Новости».

Между тем, врачи заявили, что состояние мальчика пока тяжелое, оно соответствует второму послеоперационному дню, ребенок получает все необходимое лечение.

По словам главврача больницы, Федор ест и пьет, у него сохраняется болевой синдром.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» Федора за спасение двух детей во время нападения украинских боевиков в Брянской области.

Федор вывел девочек в безопасное место и помог им спрятаться.

Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин и все в Кремле восхищены героизмом мужчины, погибшего при теракте в Брянской области, и мальчика, который спас двух девочек.