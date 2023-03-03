Кремль: Путин восхищен героизмом спасшего детей мальчика в Брянской области

Президент Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мужчины, погибшего при теракте в Брянской области, и мальчика, который спас двух девочек, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что ими гордится вся страна. Их геройство своевременно будет отмечено, добавил представитель Кремля, передает ТАСС.

Напомним, десятилетний Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух девочек и помог им спрятаться.

В пятницу сообщалось, что мальчик перенес операцию. Врачи извлекли пулю, и теперь жизни Федора ничто не угрожает.