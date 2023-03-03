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Кремль: Путин восхищен героизмом спасшего детей мальчика в Брянской области
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Президент Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мужчины, погибшего при теракте в Брянской области, и мальчика, который спас двух девочек, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что ими гордится вся страна. Их геройство своевременно будет отмечено, добавил представитель Кремля, передает ТАСС.
Напомним, десятилетний Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух девочек и помог им спрятаться.
В пятницу сообщалось, что мальчик перенес операцию. Врачи извлекли пулю, и теперь жизни Федора ничто не угрожает.
Путин назвал терактом атаку в Брянской области
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Нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области – это террористический акт, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками образовательной программы «Школа наставника».
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», – цитирует президента ТАСС.
На пограничную с Украиной территорию Брянской области прошла диверсионно-разведывательная группа. В ФСБ пояснили, что в Климовском районе региона идет операция, у нападавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что профильные ведомства занимаются расследованием нападения, нужно установить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
Путин дал шуточное прозвище Собянину
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии запуска движения по Большой кольцевой линии метро Москвы назвал в шутку мэра столицы «главным строителем».
По словам главы страны, открытие девяти станций БКЛ стало «завершающим этапом масштабного строительства». Путин сообщил, что Собянин регулярно докладывал ему о ходе строительства, передает ТАСС.
В ходе церемонии запуска Большой кольцевой линии президент в ответ на просьбу Собянина оставил автограф на карте московского метро, поблагодарил всех за работу и поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском.
Большая кольцевая линия метро в Москве составила 70 км и стала крупнейшим в мире подземным кольцом. Проект даже обогнал Китай, добавил Путин, передает РИА «Новости».
Путин напомнил о планах связать радиальные линии на удалении от центра города, существовавших еще в СССР. Он указал на воплотившийся в жизнь проект, который ранее был лишь на бумаге.
БКЛ стала крупнейшим проектом России – 70 км, 31 станция и три электродепо.
Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп
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Граница между Россией и Украиной должна находиться под особым контролем Федеральной службы безопасности, нельзя допустить прохода украинских диверсионных групп, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.
«Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии», – цитирует Путина ТАСС.
Задачей спецслужбы остается создание заслона на пути диверсантов и пресечение попыток незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов. Остается важной и задача по противодействию террористической угрозе. В 2022 году число таких преступлений увеличилось, заявил президент.
«Очевидно, что это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы. <...> Мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются в Донбассе», – сказал глава государства.
Кроме того, Запад также стремится восстановить ячейки экстремистов и террористов, «своих старых друзей так называемых в кавычках» на российской территории.
Также президент поручил ФСБ пресекать попытки расколоть российское общество.
Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), документ опубликован на портале правовой информации.
Действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает ТАСС.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ.
Путин призвал пресекать деятельность пытающейся расколоть Россию «мрази»
Попытки расколоть Россию, используя сепаратизм и национализм, участились, ФСБ должна активнее противостоять «всей этой мрази», заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается... использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас (идут) попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», – приводит его слова ТАСС.
«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество», – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что ФСБ России должна и далее помогать Вооруженным силам в решении задач СВО.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства во вторник в открытом формате выступит на коллегии ФСБ. После этого у Путина запланирован ряд мероприятий закрытого характера.
Кравцов назвал героем спасшего детей во время нападения террористов брянского мальчика
Кравцов назвал героическим поступок раненого мальчика, спасшего детей во время атаки террористов в Брянской области
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Раненый при обстреле гражданской машины диверсантами в Брянской области мальчик вывел двух других детей и велел им спрятаться, он совершил героический поступок, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Кравцов рассказал, что во время нападения террористов на машину в Брянской области, в ней ехали дети, несовершеннолетний ребенок десяти лет вывел других детей, что является настоящим героическим проступком. По словам министра, сообщения о том, что был якобы обстрелян школьный автобус, являются фейком украинских СМИ, они пытаются посеять панику, передает ТАСС.
Президент Владимир Путин назвал нападение в Брянской области терактом, он указал, что нападение произошло на гражданских лиц с детьми.
В ФСБ сообщали, что при нападении погиб взрослый человек и ранение получил 11-летний ребенок, ему сделали операцию, он находится в больнице. Проводится разминирование большого количества обнаруженной взрывчатки. В Климовском районе области ведется операция.
Путин поблагодарил работавших в тылу противника сотрудников ФСБ
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ФСБ России должна и далее помогать Вооруженным силам в решении задач СВО, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ведомства.
«Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией», – приводит его слова ТАСС.
Он также добавил, что ФСБ принимала в прошедшем году активное участие в СВО. Он отметил, что сотрудники службы решали «сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу», и поблагодарил их за их работу как «на переднем крае – на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне», так и «в тылу противника».
«Наши Вооруженные силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ, другими нашими специальными службами, и его также мы обязаны в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности нашей страны, для защиты государства, общества, прав и свобод наших граждан», – отметил Путин.
Ранее стало известно, что Путин выступит на коллегии ФСБ, она пройдет в открытом формате. После этого пройдет целый ряд мероприятий закрытого характера, они пройдут у президента в Кремле в непубличном формате.
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена
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Президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Мэр столицы Сергей Собянин присутствовал на открытии на станции «Сокольники».
Запущены последние девять станций, которые замкнули новое подземное кольцо: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская», передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что БКЛ является очень нужным для столицы проектом, реализованным благодаря руководству города. Путин поздравил жителей Москвы и области с открытием Большой кольцевой линии. Он напомнил, что планы по созданию БКЛ были еще в советский период, но так и остались на бумаге.
Он заявил, что постарается показать БКЛ председателю КНР Си Цзиньпину, когда тот посетит Москву.
Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы, где проживает 3,3 млн человек, также это позволит снизить нагрузку на другие ветки.
Ранее власти столицы озвучили планы по открытию 47 новых станций метро до конца 2023 года.
Россия решила отправить в ООН данные о нападении террористов в Брянской области
МИД России отправит в ООН данные о террористической атаке в Брянской области
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Постпредство РФ при ООН в ближайшее время отправит в офис генсека официальную информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что, несмотря на то, что весь мир уже ознакомлен с официальными заявлениями Кремля, ФСБ и местных властей о нападении террористов в Брянской области, постпредство России при ООН отправит в офис генсека организации информацию о ситуации.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации нет конкретной информации по поводу инцидента, и нет какого-либо комментария на этот счет, он отметил, что в ООН не хотят какой-либо дальнейшей эскалации этого конфликта.
Напомним, при нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. В ФСБ сообщили, что напавших на Климовский район Брянской области выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар.
Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.
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Путин заявил о потерях в рядах ФСБ во время СВО
В рядах спецслужбы есть потери в ходе спецоперации, необходимо поддержать семьи погибших сотрудников ФСБ, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности.
«К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее в Кремле анонсировали выступление Путина на коллегии ФСБ. В закрытом режиме ожидается большое, объемное выступление директора ФСБ Александра Бортникова.
Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава СЕ
Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава и договоров Совета Европы
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.
Согласно документу, денонсируется 21 документ, среди них – европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и так далее, передает ТАСС.
Ранее Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.
Мишустин сообщил о начале создания Фонда по поддержке семей участников СВО
Мишустин: Работа по созданию Фонда по поддержке семей погибших участников СВО началась
Работа по формированию Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась, все поручения даны, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет координировать оказание социальной, медицинской помощи, реабилитации участников СВО, также поможет им пройти обучение и переподготовку, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата сообщил, что Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.
Эксперт: ФСБ предстоит выявлять украинских агентов в вернувшихся в Россию регионах
Политолог Манойло рассказал о новых задачах ФСБ, связанных с проведением спецоперации
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Владимир Путин на коллегии ФСБ уделил особое внимание новым регионам, поскольку Украина оставила там агентов «на длительное оседание». Всех их предстоит выявлять и вылавливать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее президент принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ.
«Контрразведывательная деятельность для ФСБ в условиях спецоперации приобрела особое значение. Спецслужбы Украины и Запада активизировали оперативную и агентурную работу против нас. Поэтому, судя по выступлению Путина, на это направление будут делегированы лучшие кадры», – пояснил член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.
«Путин также подчеркнул, что под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен быть российско-украинский участок границы. И это правильно: натренированные западными инструкторами украинские диверсионно-разведывательные группы сейчас активизируют попытки проникновения на нашу территорию», – сказал эксперт.
«Если же ДРГ все-таки проникнут в Россию, то для купирования этой угрозы могут проводиться, скажем так, чекистско-войсковые мероприятия. Впрочем, ФСБ и сейчас всячески помогает Вооруженным силам в плане разведки и предоставления нужной информации», – подчеркнул аналитик.
«Что касается вернувшихся в состав России регионов, то там оперативная обстановка намного сложнее, чем в других субъектах РФ. Сейчас там нет как таковой обустроенной границы с нужными инженерными сооружениями, по объективным причинам не введен режим ее охраны», – заметил специалист.
«Украина, и не только она, оставила в новых регионах агентов «на длительное оседание». Нам предстоит их выявлять и вылавливать. Поэтому обеспечение безопасности местных жителей – очень трудная, но важнейшая задача для государства», – пояснил он. «Впрочем, частично работа ФСБ там уже налажена – работают временные отделы, прикомандированные сотрудники. Система создается быстрыми темпами», – добавил эксперт.
«Отмечу и призыв президента противостоять внутренней дестабилизации России. Тут есть два направления: отпор «цветным революциям» новой формации и информационная война. Поэтому у нас должен расти уровень защищенности информационного и цифрового пространства», – добавил он.
Во вторник президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ. Он отметил, что прошедший год был для страны и спецслужбы особым: чекисты принимали прямое участие в СВО, прикрывали госграницу, боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом.
Путин также призвал уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в новых регионах. «Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора», – сказал глава государства.
Кроме того, он поручил ФСБ продолжать помогать армии и Росгвардии в СВО, в том числе по контрразведывательному обеспечению и быстрому обмену информацией. Президент подчеркнул: нужно усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы бросили против России дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы.
Особое внимание президент уделил вопросам противодействия тем, кто пытается использовать как оружие сепаратизм и национализм для раскола российского общества: «Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле».
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Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции СЕ о коррупции
Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции Совета Европы о коррупции
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию.
Глава государства подписал закон во вторник, передает ТАСС.
Договор был подписан в январе 1999 года в Страсбурге и был ратифицирован российской стороной в 2006 году. В январе 2023 года президент отправил на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации конвенции.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ).
Раскрыты детали нападения украинских ДРГ на Брянскую область
Глава Нового Ропска Самусев: В нападении на Брянскую область участвовали две украинские диверсионные группы
В нападении на два населенных пункта в приграничном районе Брянской области, произошедшем накануне, участвовали две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил глава Нового Ропска Николай Самусев.
Самусев сообщил ТАСС, что звуки стрельбы в четверг послышались в 8.00, «но толком никто не мог понять, что это такое».
По его словам, из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками.
Самусев уточнил, что нападавших было две разные группы.
«Мы сообщили пограничникам, дальше уже была не наша работа», – рассказал Самусев.
В результате атаки украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом.