Кремль: Путин восхищен героизмом спасшего детей мальчика в Брянской области

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3 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

В Германии представили план «феминистской» внешней политики Wolfgang Kumm/DPA/Picture alliance/Global Look Press
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала старт «феминистской» внешней политики. Изменения направлены на то, чтобы министерство иностранных дел Германии приобрело «более женское лицо». Как подобная инициатива отразится на внешнеполитическом курсе Берлина и к каким результатам она может привести Германию?  Подробности...
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Брянскую область атаковали по-басаевски

Неовласовцы атаковали Брянскую область кадр из видео
Несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. Что известно об этой организации и почему ее действия похожи на вылазки террористов на Северном Кавказе?  Подробности...
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Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...

Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
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  • Не ем блины
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    Кремль: Путин восхищен героизмом спасшего детей мальчика в Брянской области

    3 марта 2023, 13:03

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мужчины, погибшего при теракте в Брянской области, и мальчика, который спас двух девочек, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что ими гордится вся страна. Их геройство своевременно будет отмечено, добавил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Напомним, десятилетний Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух девочек и помог им спрятаться.

    В пятницу сообщалось, что мальчик перенес операцию. Врачи извлекли пулю, и теперь жизни Федора ничто не угрожает.

    Путин назвал терактом атаку в Брянской области
    		   
    2 марта 2023, 15:24
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области – это террористический акт, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками образовательной программы «Школа наставника».

    «Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», – цитирует президента ТАСС.

    На пограничную с Украиной территорию Брянской области прошла диверсионно-разведывательная группа. В ФСБ пояснили, что в Климовском районе региона идет операция, у нападавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.

    В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что профильные ведомства занимаются расследованием нападения, нужно установить, кто именно совершил диверсию.

    При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.

    Коментарии (75)
    Путин дал шуточное прозвище Собянину
    		  
    1 марта 2023, 14:19
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин в ходе церемонии запуска движения по Большой кольцевой линии метро Москвы назвал в шутку мэра столицы «главным строителем».

    По словам главы страны, открытие девяти станций БКЛ стало «завершающим этапом масштабного строительства». Путин сообщил, что Собянин регулярно докладывал ему о ходе строительства, передает ТАСС.

    В ходе церемонии запуска Большой кольцевой линии президент в ответ на просьбу Собянина оставил автограф на карте московского метро, поблагодарил всех за работу и поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском.

    Большая кольцевая линия метро в Москве составила 70 км и стала крупнейшим в мире подземным кольцом. Проект даже обогнал Китай, добавил Путин, передает РИА «Новости».

    Путин напомнил о планах связать радиальные линии на удалении от центра города, существовавших еще в СССР. Он указал на воплотившийся в жизнь проект, который ранее был лишь на бумаге.

    БКЛ стала крупнейшим проектом России – 70 км, 31 станция и три электродепо.

    Коментарии (10)
    Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп
    		   
    28 февраля 2023, 16:09
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Граница между Россией и Украиной должна находиться под особым контролем Федеральной службы безопасности, нельзя допустить прохода украинских диверсионных групп, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.

    «Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии», – цитирует Путина ТАСС.

     

    Задачей спецслужбы остается создание заслона на пути диверсантов и пресечение попыток незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов. Остается важной и задача по противодействию террористической угрозе. В 2022 году число таких преступлений увеличилось, заявил президент.

    «Очевидно, что это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы. <...> Мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются в Донбассе», – сказал глава государства.

    Кроме того, Запад также стремится восстановить ячейки экстремистов и террористов, «своих старых друзей так называемых в кавычках» на российской территории.

    Также президент поручил ФСБ пресекать попытки расколоть российское общество.

    Коментарии (43)
    Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
    		   
    28 февраля 2023, 18:21
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), документ опубликован на портале правовой информации.

    Действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает ТАСС.

    Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. 

    Коментарии (20)
    Путин призвал пресекать деятельность пытающейся расколоть Россию «мрази»

    28 февраля 2023, 15:59

    Текст: Ольга Иванова

    Попытки расколоть Россию, используя сепаратизм и национализм, участились, ФСБ должна активнее противостоять «всей этой мрази», заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

    «Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается... использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас (идут) попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», – приводит его слова ТАСС.

    «Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество», – добавил Путин.

    Ранее Путин заявил, что ФСБ России должна и далее помогать Вооруженным силам в решении задач СВО.

    Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства во вторник в открытом формате выступит на коллегии ФСБ. После этого у Путина запланирован ряд мероприятий закрытого характера.

    Коментарии (44)
    Кравцов назвал героем спасшего детей во время нападения террористов брянского мальчика
    Кравцов назвал героическим поступок раненого мальчика, спасшего детей во время атаки террористов в Брянской области
    		   
    2 марта 2023, 17:55
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Раненый при обстреле гражданской машины диверсантами в Брянской области мальчик вывел двух других детей и велел им спрятаться, он совершил героический поступок, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

    Кравцов рассказал, что во время нападения террористов на машину в Брянской области, в ней ехали дети, несовершеннолетний ребенок десяти лет вывел других детей, что является настоящим героическим проступком. По словам министра, сообщения о том, что был якобы обстрелян школьный автобус, являются фейком украинских СМИ, они пытаются посеять панику, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин назвал нападение в Брянской области терактом, он указал, что нападение произошло на гражданских лиц с детьми.

    В ФСБ сообщали, что при нападении погиб взрослый человек и ранение получил 11-летний ребенок, ему сделали операцию, он находится в больнице. Проводится разминирование большого количества обнаруженной взрывчатки. В Климовском районе области ведется операция.

    Коментарии (5)
    Путин поблагодарил работавших в тылу противника сотрудников ФСБ
    		   
    28 февраля 2023, 16:04
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    ФСБ России должна и далее помогать Вооруженным силам в решении задач СВО, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ведомства.

    «Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что ФСБ принимала в прошедшем году активное участие в СВО. Он отметил, что сотрудники службы решали «сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу», и поблагодарил их за их работу как «на переднем крае – на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне», так и «в тылу противника».

    «Наши Вооруженные силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ, другими нашими специальными службами, и его также мы обязаны в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности нашей страны, для защиты государства, общества, прав и свобод наших граждан», – отметил Путин.

      

    Ранее стало известно, что Путин выступит на коллегии ФСБ, она пройдет в открытом формате. После этого пройдет целый ряд мероприятий закрытого характера, они пройдут у президента в Кремле в непубличном формате.

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    Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена
    		  
    1 марта 2023, 13:45
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Мэр столицы Сергей Собянин присутствовал на открытии на станции «Сокольники».

    Запущены последние девять станций, которые замкнули новое подземное кольцо: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская», передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что БКЛ является очень нужным для столицы проектом, реализованным благодаря руководству города. Путин поздравил жителей Москвы и области с открытием Большой кольцевой линии. Он напомнил, что планы по созданию БКЛ были еще в советский период, но так и остались на бумаге.

    Он заявил, что постарается показать БКЛ председателю КНР Си Цзиньпину, когда тот посетит Москву. 

    Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы, где проживает 3,3 млн человек, также это позволит снизить нагрузку на другие ветки.

    Ранее власти столицы озвучили планы по открытию 47 новых станций метро до конца 2023 года. 

    Коментарии (23)
    Россия решила отправить в ООН данные о нападении террористов в Брянской области
    МИД России отправит в ООН данные о террористической атаке в Брянской области
    		   
    2 марта 2023, 21:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Постпредство РФ при ООН в ближайшее время отправит в офис генсека официальную информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова написала в своем Telegram-канале, что, несмотря на то, что весь мир уже ознакомлен с официальными заявлениями Кремля, ФСБ и местных властей о нападении террористов в Брянской области, постпредство России при ООН отправит в офис генсека организации информацию о ситуации.

    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации нет конкретной информации по поводу инцидента, и нет какого-либо комментария на этот счет, он отметил, что в ООН не хотят какой-либо дальнейшей эскалации этого конфликта.

    Напомним, при нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. В ФСБ сообщили, что напавших на Климовский район Брянской области выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар.

    Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.

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    Коментарии (28)
    Путин заявил о потерях в рядах ФСБ во время СВО

    28 февраля 2023, 15:55

    Текст: Вера Басилая

    В рядах спецслужбы есть потери в ходе спецоперации, необходимо поддержать семьи погибших сотрудников ФСБ, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности.

    «К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

     

    Ранее в Кремле анонсировали выступление Путина на коллегии ФСБ. В закрытом режиме ожидается большое, объемное выступление директора ФСБ Александра Бортникова.

    Коментарии (0)
    Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава СЕ
    Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава и договоров Совета Европы

    28 февраля 2023, 19:15

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.

    Согласно документу, денонсируется 21 документ, среди них – европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и так далее, передает ТАСС.

    Ранее Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.

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    Мишустин сообщил о начале создания Фонда по поддержке семей участников СВО
    Мишустин: Работа по созданию Фонда по поддержке семей погибших участников СВО началась

    1 марта 2023, 15:54

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Работа по формированию Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась, все поручения даны, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    По его словам, Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет координировать оказание социальной, медицинской помощи, реабилитации участников СВО, также поможет им пройти обучение и переподготовку, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата сообщил, что Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.

    Коментарии (5)
    Эксперт: ФСБ предстоит выявлять украинских агентов в вернувшихся в Россию регионах
    Политолог Манойло рассказал о новых задачах ФСБ, связанных с проведением спецоперации
    		   
    28 февраля 2023, 21:29
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин на коллегии ФСБ уделил особое внимание новым регионам, поскольку Украина оставила там агентов «на длительное оседание». Всех их предстоит выявлять и вылавливать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее президент принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ.

    «Контрразведывательная деятельность для ФСБ в условиях спецоперации приобрела особое значение. Спецслужбы Украины и Запада активизировали оперативную и агентурную работу против нас. Поэтому, судя по выступлению Путина, на это направление будут делегированы лучшие кадры», – пояснил член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

    «Путин также подчеркнул, что под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен быть российско-украинский участок границы. И это правильно: натренированные западными инструкторами украинские диверсионно-разведывательные группы сейчас активизируют попытки проникновения на нашу территорию», – сказал эксперт.

    «Если же ДРГ все-таки проникнут в Россию, то для купирования этой угрозы могут проводиться, скажем так, чекистско-войсковые мероприятия. Впрочем, ФСБ и сейчас всячески помогает Вооруженным силам в плане разведки и предоставления нужной информации», – подчеркнул аналитик.

    «Что касается вернувшихся в состав России регионов, то там оперативная обстановка намного сложнее, чем в других субъектах РФ. Сейчас там нет как таковой обустроенной границы с нужными инженерными сооружениями, по объективным причинам не введен режим ее охраны», – заметил специалист.

    «Украина, и не только она, оставила в новых регионах агентов «на длительное оседание». Нам предстоит их выявлять и вылавливать. Поэтому обеспечение безопасности местных жителей – очень трудная, но важнейшая задача для государства», – пояснил он. «Впрочем, частично работа ФСБ там уже налажена – работают временные отделы, прикомандированные сотрудники. Система создается быстрыми темпами», – добавил эксперт.

    «Отмечу и призыв президента противостоять внутренней дестабилизации России. Тут есть два направления: отпор «цветным революциям» новой формации и информационная война. Поэтому у нас должен расти уровень защищенности информационного и цифрового пространства», – добавил он.

    Во вторник президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ. Он отметил, что прошедший год был для страны и спецслужбы особым: чекисты принимали прямое участие в СВО, прикрывали госграницу, боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом.

    Путин также призвал уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в новых регионах. «Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора», – сказал глава государства.

    Кроме того, он поручил ФСБ продолжать помогать армии и Росгвардии в СВО, в том числе по контрразведывательному обеспечению и быстрому обмену информацией. Президент подчеркнул: нужно усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы бросили против России дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы.

    Особое внимание президент уделил вопросам противодействия тем, кто пытается использовать как оружие сепаратизм и национализм для раскола российского общества: «Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле».

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    Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции СЕ о коррупции
    Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции Совета Европы о коррупции

    28 февраля 2023, 19:11

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию.

    Глава государства подписал закон во вторник, передает ТАСС.

    Договор был подписан в январе 1999 года в Страсбурге и был ратифицирован российской стороной в 2006 году. В январе 2023 года президент отправил на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации конвенции.

    Ранее депутаты Госдумы приняли закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ).

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    Раскрыты детали нападения украинских ДРГ на Брянскую область
    Глава Нового Ропска Самусев: В нападении на Брянскую область участвовали две украинские диверсионные группы

    3 марта 2023, 10:51

    Текст: Антон Никитин

    В нападении на два населенных пункта в приграничном районе Брянской области, произошедшем накануне, участвовали две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил глава Нового Ропска Николай Самусев.

    Самусев сообщил ТАСС, что звуки стрельбы в четверг послышались в 8.00, «но толком никто не мог понять, что это такое».

    По его словам, из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками.

    Самусев уточнил, что нападавших было две разные группы.

    «Мы сообщили пограничникам, дальше уже была не наша работа», – рассказал Самусев.

    В результате атаки украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом.

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