Спасшего детей мальчика из Брянской области наградили медалью «Доблесть и отвага»

Эксперты: Ключевые слова в послании Путина – семья и социальная поддержка граждан

Особенностью послания президента Федеральному собранию стал приоритет социальной поддержки разных групп населения страны. Также из речи Владимира Путина можно сделать вывод об усилении роли глав регионов в решении государственных задач. Об этом сказал политолог Алексей Чеснаков в ходе круглого стола ЭИСИ, посвященного ежегодному посланию главы государства.

«Послание президента Федеральному собранию было сбалансированным и тематически комплексным», – сказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Послание президента: от осмысления – к действию».

«Ключевые слова его речи – семья, поддержка, развитие и регионы. То есть две трети послания были посвящены социальным и другим вопросам, а не только спецоперации», – добавил Чеснаков.

«Примечательно, что президент охватил темы соцподдержки молодежи, пенсионеров, малоимущих, бизнеса и инвесторов. Он также подчеркнул, что власти не отказались от значимых соцпроектов – строительства 1,3 тыс. школ за пять лет или программы льготной газификации», – сказала исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

«В целом в социальной политике у нас нет перекосов: принцип адресности не теряется за стратегической повесткой. При этом поддержку гражданам оказывает не только государство, но и бизнес», – указала политолог. «Отдельно отмечу и поддержку новых регионов: со вчерашнего дня им стали доступны пенсии по российским стандартам, а также все меры поддержки и выплаты по социальному страхованию», – отметила она.

Еще одно важное направление социальной политики, затронутое президентом, это борьба с бедностью. «И здесь очень хорошо себя показал соцконтракт – помощь тем, у кого доход ниже регионального прожиточного минимума», – напомнил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Труднее обстоят дела с решением задачи по стимулированию рождаемости, добавил он. «Мы будем в Госсовете думать над тем, как повышать престиж многодетных семей. Такая семья должна быть нормой, а не исключением», – сказал Никитин, являющийся председателем комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика».

Он также упомянул о создании Фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. «В фонде не должно быть бюрократии, все будет работать по принципу «одного окна». Каждую семью бойца постоянно будет сопровождать куратор, чтобы помогать в медицине, трудоустройстве, реабилитации», – сказал губернатор.

«Якутия тоже помогает СВО, в том числе – идеологически. Мы в республике построили кластер креативных индустрий «Квартал труда». Наши кинематографисты уже проработали идею и написали сценарий фильма об СВО. Мы предложим ДНР и другим регионам подключиться к созданию этой картины», – поделился глава Якутии Айсен Николаев.

«В своем послании президент говорил о патриотическом воспитании. И я считаю, что нам нужно развивать патриотическую компоненту в образовании. России нужен новый подход к созданию патриотического контента, прежние рецепты уже не работают», – подчеркнул Николаев.

«Кроме того, важна интеграция детей из новых регионов в культурное и общественное пространство России. Наши «новые» и «старые» регионы должны больше узнавать друг о друге.

Кстати, в нашем творческом конкурсе «Смотри, это Россия!» самыми активными были ребята из ДНР», – сказал он.

Помимо этого, он раскритиковал подбор советников по патриотическому воспитанию в школах. «Этим должны заниматься ветераны СВО и боевых действий или люди с глубоким опытом в этой сфере, а не 25-летние девушки», – считает глава региона.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов обратил внимание на то, что президент в послании говорил об экономике развития, а не военной экономике.

«Например, он затрагивал расширение ИТ-сферы, поддержку высокотехнологичных компаний, усиление суверенитета по этому направлению. Нам нужны новые «Яндексы» и «Касперские»», – заметил депутат. – «В ходе заседаний комитета Госдумы мы обсуждаем дополнительную поддержку ИТ-специалистов. Для кого-то это послужит стимулом для возвращения в Россию. Например, мы прорабатываем расширение льготной ипотеки, другие преференции для компаний, которые не находятся в реестре Минцифры, но задействованы в стартапах».

Еще одним выводом по итогам послания Путина стала растущая роль глав регионов в реализации всей стратегической повестки страны. «Особая роль глав регионов видна и в законах «О стратегическом планировании» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Руководители регионов становятся главными трансляторами сигналов федеральной власти для населения», – заключил Чеснаков.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия, несмотря на санкционное давление Запада после начала СВО, сумела сохранить свою экономику, реализует и расширяет социальные программы, оказывает поддержку бизнесу, наметила реформу образования. Эти и другие прозвучавшие в послании президента Федеральному собранию тезисы оказались созвучны запросам россиян.