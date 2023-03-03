Спасший детей мальчик из Брянской области поговорил с находящимся в зоне СВО братом

Спасший детей мальчик из Брянской области Федор поговорил по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО

Десятилетний Федор Симоненко, который спас двух детей в Брянской области, смог поговорить из больницы по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО на Украине, сообщили СМИ.

После ранения Федор восстанавливается в больнице. Сестра мальчика Эльзара через военных связалась с одним из их старших братьев. Увидев брата, Федор не смог сдержать слез. Брат отметил, что они гордятся Федей, и как только появится возможность, отправятся в отпуск, чтобы поскорее его увидеть, пишет Telegram-канал Readovka.

Братья, по словам мамы, всегда были для Федора примером – теперь мальчик доказал, что достоин их.

Ранее депутат Госдумы Артем Бичаев обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой отметить мужество и героизм Федора Симоненко, который, несмотря на ранение, спас двух девочек во время нападения в Брянской области.