В Италии в возрасте 100 лет скончался спасший «Доктора Живаго» журналист

Итальянский журналист Серджо Данджело, который в 1956 году вывез за границу роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», скончался в возрасте 100 лет, сообщает газета lAdige.

Мужчина приехал в Москву в начале 1956 года для работы на радио. К нему на родине обратился Джанджакомо Фельтринелли, который попросил найти в СССР литературные произведения интересные Западу, передает РИА «Новости».

Позже Данджело узнал о завершении романа Пастернака, он приехал к писателю в Переделкино, чтобы попросить разрешение напечатать роман в Италии. Пастернак согласился, так как советские издательства ему отказывали.

Книга была опубликована на итальянском языке в 1957 году.