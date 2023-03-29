Майгуров назвал условие увольнения биатлонистов из силовых структур

Майгуров о рекомендациях МОК: Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, если это будет единственным препятствием для участия в международных турнирах.

По его словам, биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, если это будет единственным препятствием, но оно не единственное. Майгуров добавил, что со стороны всех спортивных федераций будет общая позиция, а диалог с МОК и руководством Международного союза биатлонистов продолжится, передает РИА «Новости».

Также Майгуров назвал неприемлемыми рекомендации исполкома МОК по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

По его словам, позиция СБР сходится с позицией Минспорта, условия допуска неприемлемы, в IBU на сегодня назначено заседание исполкома, там будут все обсуждать по участию россиян. Майгуров добавил, что Россия готова вернуться хоть завтра, но особых иллюзий не строит.

Накануне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований лишь не поддерживавших спецоперацию на Украине российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков назвал решение МОК дискриминацией.