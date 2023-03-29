Генпрокуратуру призвали проверить Меладзе на предмет поддержки ВСУ

Генпрокурора Игоря Краснова призвали проверить Валерия Меладзе по факту поддержки ВСУ

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил официальное обращение генпрокурору Игорю Краснову с призывом проверить певца Валерия Меладзе по факту финансирования ВСУ.

В Telegram-канале «RT на русском» указано, что обращение сформировано в связи с тем, что Меладзе неоднократно критиковал действия российского правительства и проведение спецоперации.

Кроме того, упомянут тот факт, что брат Меладзе Константин женат на певице Вере Брежневой, которая «открыто осуждает политику России касательно проведения спецоперации и поддерживает материально ВСУ».

«У многих граждан возник вопрос: не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства на поддержку ВСУ», – отмечает автор обращения.

Напомним, Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе зрителя. Позже Меладзе попросил «понять и простить» его.