Историк провел параллель между СВО и присоединением Правобережной Украины при Екатерине II

Историк Макушин: Россия в ходе СВО решает на Украине те же задачи, что и Екатерина II в свое время

Россия в ходе СВО решает те задачи по защите людей от западного давления, которые в свое время решала Екатерина II. Причем в обоих случаях на острие создания этих проблем находилась Польша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Александр Макушин. 230 лет назад, 27 марта 1793 года был оглашен манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.

«Сегодня, как и во времена Екатерины II, земли Правобережной Украины, в том числе Киев, подвергаются длительной гибридной оккупации. Запад навязывает им чуждые ценности. А потомки польской шляхты по-прежнему являются острием этого процесса», – рассказал Александр Макушин, член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО.

«В Речи Посполитой было очень жестокое отношение к православному населению. Положение польского холопа было значительно хуже, чем крепостного в Российской империи. В тогдашней Польше он был бесправным инструментом и «быдлом». Схожий статус был у римских рабов», – сказал собеседник.

«Польская шляхта – это принявшие католицизм потомки дружины, бояр, которые сменили веру, идя на поводу у польской знати. Шляхта стала ориентироваться на Францию, сама Польша утратила свою государственность. Она отказалась вести политику, учитывающую интересы России, Пруссии, Австро-Венгрии, которые были гарантами сохранения остатков Речи Посполитой», – напомнил ученый.

«В итоге Пруссия и Австро-Венгрия стали инициаторами раздела Речи Посполитой. Там начались антисемитские погромы, а положение православных еще больше ухудшилось. В результате, чтобы спасти местных жителей и сохранить православие, Екатерина тоже согласилась на раздел Речи Посполитой», – рассказал собеседник.

«В итоге Россия пришла на эти земли. Решение императрицы позволило установить на Правобережной Украине межконфессиональный и межнациональный мир. Россия обеспечила экономическое и культурное развитие этого региона», – отметил эксперт.

«Аналогичное восстановление регионов мы видим и сейчас, имея в виду возвращение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. А на Правобережье снова осуществляется давление на тех, кто с симпатией относится к Москве. Параллельно с этим происходят гонения на братию Киев-Печерской лавры. Мы не можем на это закрыть глаза», – резюмировал собеседник.

Напомним, 27 марта 1793 года был оглашен манифест о присоединении к России земель Речи Посполитой – Правобережной Украины. Крайней северо-западной точкой, от которой прочерчивалась новая граница, было селение Друя на левом берегу Западной Двины. Ныне это пограничный поселок Витебской области Белоруссии.

Далее линия шла по границе Виленского воеводства вплоть до Пинска, затем она разделила Волынь, проходя в районе Ровно, и шла вдоль границы Галиции по реке Збруч до ее впадения в Днестр. Юго-западной оконечностью этой линии был пограничный пункт Егорлык (сейчас – село Ягорлык Дубоссарского района Приднестровья).

Согласно манифесту, местным жителям гарантировалась полная свобода вероисповедания и соблюдение прав собственности, а также равноправие со всеми остальными подданными империи в соответствии с их сословным статусом. В апреле Екатерина издала указ об образовании трех новых губерний: Минской, Изяславской и Брацлавской.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Польша покусилась на результаты Переяславской рады.

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