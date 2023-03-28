Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке

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28 марта, вторник | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 460 военнослужащих и наемников
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Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни.
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Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить.
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Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке
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Президент Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января.
Азаров в своем докладе подчеркнул, что произошедшее в Макеевке «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона», сообщает ТАСС.
«Вся страна переживает», – ответил Путин.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
Стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки
Пушилин: Силы России улучшили позиции у Авдеевки, ВС Украины оказались в критической ситуации
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Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил улучшение российских позиций на Авдеевском направлении, оценив положение украинских вооруженных сил как критическое.
Пушилин отметил, что продолжается улучшение позиций ВС России, при этом, по словам самих боевиков, которые находятся в Авдеевке, их ситуация критическая, передает ТАСС.
Как рассказал Пушили, российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» создали невыносимые условия, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти БК, резервы, вывезти раненых, потому что все дороги простреливаются. Пушилин добавил, что в самом Артемовске важным было на самом заводе (АЗОМ) зачистить промзону, «практически уже можно об этом говорить, ребята добивают боевиков, но это одиночные группы».
Он добавил, что украинские военные переместились в административные здания, расположенные за АЗОМ.
Ранее местный житель рассказал, что в Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
Зеленскому запретили брать шоколад у Беара Гриллза
The Telegraph: Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего Гриллса «из-за угрозы отравления»
Президент Украины Владимир Зеленский отказался угоститься шоколадом, предложенным ему британским телеведущим и путешественником Эдвардом Майклом Гриллсом (телевизионный псевдоним – Беар Гриллз), испугавшись, что его отравят, пишет газета Telegraph.
Эксперт по выживанию Гриллс приехал снимать документальный фильм на Украину, где встретился с Зеленским, и предложил ему кусочек шоколада, передает РИА «Новости».
The Telegraph пишет, что служба безопасности президента Украины оказалась недовольна предложением и не разрешила Зеленскому взять шоколад из-за опасений, что Гриллс «может его убить». Сам ведущий отнесся с пониманием к запрету охраны.
Ранее в Кремле назвали «полной чушью» сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского.
В Артемовске заметили переодетых в российскую форму украинских военных
Житель Артемовска рассказал о появлении в городе переодетых в форму ВС РФ украинских военных и пропаже ждущих Россию
В Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали, рассказал местный житель.
Житель Артемовска рассказал РИА «Новости», что по улице ходили слухи о том, что в город заходили переодетые в российскую форму украинские военные и изображали, как будто пришла «Российская армия», при этом переодетые обращали внимание на тех, кто обрадовался, и говорили им – выходим. По словам местного жителя, откликнувшиеся мирные жители после этого пропадали, куда – никто не знает.
Житель Артемовска также рассказал, что еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу, о котором до сих пор ничего не известно.
В минувшее воскресенье британские СМИ сообщили, что ежедневные потери ВСУ в сражении за Артемовск составляют от 100 до 200 военнослужащих.
Историк провел параллель между СВО и присоединением Правобережной Украины при Екатерине II
Историк Макушин: Россия в ходе СВО решает на Украине те же задачи, что и Екатерина II в свое время
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Россия в ходе СВО решает те задачи по защите людей от западного давления, которые в свое время решала Екатерина II. Причем в обоих случаях на острие создания этих проблем находилась Польша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Александр Макушин. 230 лет назад, 27 марта 1793 года был оглашен манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.
«Сегодня, как и во времена Екатерины II, земли Правобережной Украины, в том числе Киев, подвергаются длительной гибридной оккупации. Запад навязывает им чуждые ценности. А потомки польской шляхты по-прежнему являются острием этого процесса», – рассказал Александр Макушин, член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО.
«В Речи Посполитой было очень жестокое отношение к православному населению. Положение польского холопа было значительно хуже, чем крепостного в Российской империи. В тогдашней Польше он был бесправным инструментом и «быдлом». Схожий статус был у римских рабов», – сказал собеседник.
«Польская шляхта – это принявшие католицизм потомки дружины, бояр, которые сменили веру, идя на поводу у польской знати. Шляхта стала ориентироваться на Францию, сама Польша утратила свою государственность. Она отказалась вести политику, учитывающую интересы России, Пруссии, Австро-Венгрии, которые были гарантами сохранения остатков Речи Посполитой», – напомнил ученый.
«В итоге Пруссия и Австро-Венгрия стали инициаторами раздела Речи Посполитой. Там начались антисемитские погромы, а положение православных еще больше ухудшилось. В результате, чтобы спасти местных жителей и сохранить православие, Екатерина тоже согласилась на раздел Речи Посполитой», – рассказал собеседник.
«В итоге Россия пришла на эти земли. Решение императрицы позволило установить на Правобережной Украине межконфессиональный и межнациональный мир. Россия обеспечила экономическое и культурное развитие этого региона», – отметил эксперт.
«Аналогичное восстановление регионов мы видим и сейчас, имея в виду возвращение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. А на Правобережье снова осуществляется давление на тех, кто с симпатией относится к Москве. Параллельно с этим происходят гонения на братию Киев-Печерской лавры. Мы не можем на это закрыть глаза», – резюмировал собеседник.
Напомним, 27 марта 1793 года был оглашен манифест о присоединении к России земель Речи Посполитой – Правобережной Украины. Крайней северо-западной точкой, от которой прочерчивалась новая граница, было селение Друя на левом берегу Западной Двины. Ныне это пограничный поселок Витебской области Белоруссии.
Далее линия шла по границе Виленского воеводства вплоть до Пинска, затем она разделила Волынь, проходя в районе Ровно, и шла вдоль границы Галиции по реке Збруч до ее впадения в Днестр. Юго-западной оконечностью этой линии был пограничный пункт Егорлык (сейчас – село Ягорлык Дубоссарского района Приднестровья).
Согласно манифесту, местным жителям гарантировалась полная свобода вероисповедания и соблюдение прав собственности, а также равноправие со всеми остальными подданными империи в соответствии с их сословным статусом. В апреле Екатерина издала указ об образовании трех новых губерний: Минской, Изяславской и Брацлавской.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Польша покусилась на результаты Переяславской рады.
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В российской авиации заявили о готовности ВКС пресечь контрнаступление ВСУ
Российский летчик: Штурмовики ВКС России готовы пресечь контрнаступление ВСУ
Штурмовики Воздушно-космических сил России готовы пресечь любое вероятное контрнаступление украинской армии, заявил российский летчик.
По его словам, штурмовики знают о подготовке контрнаступления по всем фронтам, их будут ждать и не позволят подойти к российским рубежам, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Украинские формирования стремятся максимально затянуть освобождение Артемовска, однако российские штурмовые формирования уже практически полностью зачистили промзону в городе, заявил в эфире «Соловьев.Live» врио Главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» работают достаточно жестко и уверенно, создавая невыносимые условия для противника пополнять резервы и вывозить раненых, передает ДАН.
Пушилин заверил, что можно утверждать о доочистке одиночных групп боевиков в промзоне.
Тем временем стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки.
Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика из Брянской области
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей от террористов мальчика из Брянской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» Федора Симоненко, спасшего двух других детей во время нападения украинских боевиков в Брянской области.
Указ о награждении медалью «За отвагу» десятилетнего Федора Симоненко, проявившего героизм во время нападения боевиков в Брянской области, опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» мальчика Федора, спасшего девочек во время нападения украинских диверсантов под Брянском.
Напомним, Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух маленьких девочек и помог им спрятаться.
В США заявили об отсутствии у Украины сил для наступления в стиле НАТО
WSJ: Киев не сможет начать бомбардировку России в стиле НАТО
Украина не сможет начать массированную атаку самолетами и ракетами в стиле НАТО, несмотря на обучение военных и поставки западной техники, сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Авторы статьи утверждают, что Украина не сможет массированно атаковать самолетами и ракетами Россию. По словам подполковника США в отставке Джона Нагла, ВСУ ограничены количеством истребителей и боевых вертолетов, Киев не будет использовать их в лобовой атаке, передает Ura.ru.
Издание предполагает, что Украина, скорее всего, будет наносить высокоточный удар артиллерией и ракетами дальнего базирования. ВСУ располагает M142 Himars и M270, которые могут стрелять фугасными снарядами на расстояние до 80 км, а наводить на объект поражения поможет спутниковая навигация. После артиллерийских ударов будет наступление пехоты, считает автор материала.
Ранее в Минобороны Украины потребовали от СМИ не обсуждать контрнаступление ВСУ.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине
Украинские СМИ сообщили об отключении на Украине части терминалов спутниковой связи Starlink
Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, десятки тысяч могут быть отключены из-за покупки дешевого оборудования у недобросовестных посредников, сообщают украинские СМИ.
По данным издания «Страна.ua», пользователям приходят сообщения, что аккаунт заблокирован. Службы поддержки сообщают, что отключение мобильной связи произошло из-за «мошеннических действий», передает ТАСС.
Издание пишет, что отключение аккаунтов происходит из-за посредников, которые перепродают на Украину ворованное, купленное по акции и неоплаченное оборудование. Такая покупка обходится дешевле на 30%, но оператор в данном случае прекращает обслуживание таких терминалов, под угрозой отключения на Украине оказались десятки тысяч таких систем.
Ранее в феврале американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, так как не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.
Польша решила нарастить производство боеприпасов
Моравецкий: Правительство Польши примет программу наращивания производства боеприпасов
Правительство Польши в течение ближайших нескольких дней примет специальную многолетнюю программу, которая будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях страны, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Он отметил, что власти привлекут к программе в том числе частные компании. По словам Моравецкого, боеприпасов по всей Европе и во всей НАТО «слишком мало», Польша намерена не только восполнить, но и расширить свои запасы, передает ТАСС.
Моравецкий назвал очень амбициозной программу передачи Украине миллиона боеприпасов до конца текущего года. По его словам, при быстром увеличении производственных мощностей польской оборонной промышленности такие объемы уже не будут казаться слишком амбициозными.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Европейского союза договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов.
До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро.
Марочко заявил о сборе информации об Артемовске экспертами НАТО
Марочко: Эксперты НАТО собирают информацию об обстановке в Артемовске
Украинские СМИ не осветили посещение Артемовска иностранными гражданами, которые собирали информацию об обстановке на самых горячих участках направления, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, иностранные эксперты посетили Артемовск вместе с командующим сухопутными войсками Украины, специалисты фиксировали обстановку, что является рекогносцировкой на местности, передает РИА «Новости».
Также Марочко добавил, что эти действия Запада указывают на то, что иностранцы составляют собственный отчет для вышестоящего командования.
Ранее в Артемовске заметили переодетых в российскую форму украинских военных.
Путин поздравил Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу
Президент Владимир Путин поздравил победившую на чемпионате мира по боксу 2023 года в Нью-Дели россиянку Анастасию Демурчян, сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства поздравил спортсменку с блестящей победой и указал, что она продемонстрировала на соревнованиях «яркие лидерские качества, мастерство и волю», одолела сильных и опытных соперниц и подтвердила уверенные позиции российской школы бокса.
Текст телеграммы, направленной Путиным в адрес Демурчян, опубликован на сайте Кремля.
Президент пожелал спортсменке новых успехов и всего наилучшего.
Напомним, Анастасия Демурчян на чемпионате мира по боксу в финале весовой категории до 70 кг завоевала золото. Российская сборная получила три награды и заняла третье место в медальном зачете.
Марочко сообщил о переброске сил и техники ВСУ под Славянск
Марочко: Киев перебрасывают большое количество техники и солдат под Славянск
Киевский режим перебрасывает большое количество техники и солдат в направлении Славянска в ДНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, были зафиксированы перемещения большого числа колонн ВСУ через населенный пункт Купянск, часть направляется к населенному пункту Новоселовское, а другая – в сторону Изюма, передает ТАСС.
Марочко добавил, что, по словам очевидцев, дорога от Изюма до Славянска полностью забита техникой и солдатами ВСУ.
Ранее Марочко сообщал, что ВСУ получили польские установки Krab на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка.
Путин присвоил «гвардейское» наименование нескольким подразделениям спецназа
Путин присвоил «гвардейское» наименование полку и двум бригадам спецназа
Почетное наименование «гвардейский» присвоено 25-му отдельному полку спецназа, 346-й отдельной бригаде спецназа и 10-й отдельной ордена Жукова бригаде спецназа, соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин.
Наименование вводится за массовый героизм, отвагу, стойкость, мужество, проявленные личным составом формирований, передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.
Указ вступает в силу со дня подписания. 25-й отдельный полк специального назначения базируется в Ставрополе, его сформировали в 2011 году.
Ранее в марте президент подписал указ о присвоении 77-й зенитной ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская».
От обстрелов ВСУ за день пострадали четверо жителей Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: В результате обстрелов Донецка со стороны украинских военных ранены четверо мирных жителей
В результате обстрелов Донецка со стороны украинских военных в понедельник ранения получили четверо мирных жителей, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Калининском и Киевском районах Донецка. В частности, в Киевском районе города на ул. Куйбышева, 246 пострадали женщина 1985 г.р., девушка 2004 г.р. и парень 2000 г.р. Кроме того, в Калининском районе города в результате ударной волны от взрыва ракеты РСЗО HIMARS пострадала женщина 1969 г.р., которая является сотрудником МБОУ «Школа № 95 г. Донецка». Всего за истекшие сутки зафиксированы 16 обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских вооруженных формирований.
Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о жертвах в результате обстрела города украинскими войсками.
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