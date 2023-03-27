Российские войска не позволили ВСУ перебросить резервы на купянском направлении

Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванных ротации и переброске резервов ВСУ

Войска России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Зыбинский сообщил, что сорвана переброска резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Кисловки, Стельмаховки, Сеньково, передает ТАСС.



Кроме того, сообщается, что у населенного пункта Нижняя Дуванка расчетом ЗРК «Тор» сбит украинский БПЛА «Фурия». За день на купянском направлении выявлены и ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Российская артиллерия в районе Петропавловки и Ревучего уничтожила две самоходных гаубицы ВСУ Krab польского производства. У Прилипко уничтожена украинская Д-20, а у Ольшана – минометный расчет ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении украинской «Фурии» на краснолиманском направлении. Разведка вскрыла украинские артиллерийские подразделения, которые были подавлены, передает РИА «Новости».

Минобороны России опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне спецоперации.

Сообщается, что на одном из направлений артбатарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата.

На днях офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что в Харьковской области ликвидированы две украинские разведывательно-диверсионные группы.

Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области.

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