Пассажир напал на сотрудника таможни в «Пулково» из-за валюты в багаже

Пассажир избил сотрудника таможни в «Пулково» из-за обнаруженной в его багаже валюты

Прилетевший из Дубая россиянин напал на сотрудника таможни в аэропорту «Пулково» после обнаружения в его багаже незадекларированной валюты, пассажира задержали и возбудили уголовное дело, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

В ведомстве сообщили, что таможенники на посту попросили пассажира по прилету из Дубая предъявить для контроля товары и наличные деньги, но мужчина начал оскорблять сотрудников таможни. В багаже пассажира была обнаружена незадекларированная наличная валюта, превышающая разрешенную законом на 5 087 долларов, передает РИА «Новости».

В ФТС рассказали, что на пассажира решили составить административный протокол, в это время он стал ругаться нецензурной бранью, а также угрожал, после чего напал на одного из таможенников, причинив ему телесные повреждения.

В итоге дебошира задержали и возбудили против него уголовное дело.

По закону в Россию можно ввозить без декларации 10 тыс. долларов, более крупные суммы нужно декларировать, провозить их не запрещается.

Ранее в московском аэропорту Домодедово дебошир устроил перепалку на борту и выбежал на взлетно-посадочную полосу, где разделся, а затем попытался убежать от сотрудников аэропорта.