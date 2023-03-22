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Китайские СМИ: Пекин не будет выступать с нереальными требованиями по Украине
South China Morning Post: Китай хочет мира на Украине, но не будет выдвигать невыполнимых требований
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Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина показал, что Пекин хочет мира на Украине, однако Китай не будет выдвигать нереализуемых требований, пишет газета South China Morning Post, приводя мнения экспертов.
Аналитики считают, что китайский план урегулирования конфликта на Украине может быть попыткой противостоять критике по поводу того, что Пекин поддерживает Москву, и «показать, что вместо этого он поддерживает мир», передает ТАСС.
Издание подчеркивает, что предложения Китая о мире Запад воспринял как пророссийские из-за нежелания осудить Россию и попросить ее покинуть украинскую территорию.
Профессор международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунин считает, что мирные предложения Китая стали попыткой «скорректировать свое положение после прошлогоднего заявления о том, что отношения с Россией не имеют границ, что вызвало критику».
Он подчеркнул, что позиция Китая заключается в том, что он стоит за мир. Эксперт предполагает, что если Пекин поддержит Москву и поможет ей в борьбе против Украины, то это не пойдет на пользу отношениям Китая с США и Европой.
South China Morning Post пишет, что сейчас на Китай оказывают жесткое давление лидеры ЕС, призывая использовать влияние КНР на Россию, чтобы завершить конфликт.
По мнению профессора международных отношений Народного университета Ван Ивэя, Китай в этом году столкнется с еще большим давлением.
Профессор полагает, что Пекин реалистичен в вопросе того, чего он может добиться в украинском вопросе. Китайские власти, по мнению эксперта, не ожидают мгновенного прекращения огня, а консенсуса, который бы устроил всех.
Ван Ивэй считает, что Си Цзиньпин не будет выдвигать «нереалистичных требований» относительно территорий и вывода войск, которые ни Москва, ни Киев сейчас не примут.
«Китай не сможет стоять на одной стороне и противостоять другой», – заключил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении призвали избегать деградации кризиса на Украине и его перехода «в неконтролируемую фазу».
Шойгу рассказал, чем закончится СВО
Глава Минобороны РФ Шойгу заявил о завершении любого военного конфликта миром
Министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о сроках завершения специальной военной операции на Украине, но рассказал, чем закончится СВО.
Как заявил Шойгу, «любая война заканчивается миром», передает РИА «Новости».
Напомним, комментируя намерение Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном, Шойгу заявил, что до ядерного столкновения остается все меньше ступеней.
По аэродрому в Одессе нанесен «удар возмездия» после атаки ВСУ на Джанкой
Россия нанесла удар по аэродрому в Одессе после запуска с него украинских беспилотников для атаки на Джанкой
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Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе, откуда украинские беспилотники в понедельник вылетели атаковать Джанкой, сообщают военкоры.
Вероятно, удар по аэродрому Школьный в Одессе был нанесен крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань-2», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях, которые назвали российскую атаку «ударом возмездия».
Из данных официального украинского ресурса для оповещения населения следует, что в ночь на среду объявлялась тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР. Позднее тревога была объявлена в Житомирской, Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
В понедельник вооруженные силы Украины попытались атаковать Джанкой на севере Крыма беспилотниками. Сработала система ПВО. Беспилотники целили в гражданские объекты. Дроны были сбиты, но обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Лавров заявил, что переговоры России и Китая – не американское дело
Лавров заявил, что российско-китайские переговоры – дело Москвы и Пекина, а не Вашингтона
Отвечая на вопрос о реакции западных стран на российско-китайские переговоры в Москве, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «это не их дело».
Лавров подчеркнул, что переговоры касаются России и Китая, «это не американское дело», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, Лавров принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе, которые прошли в Кремле.
Кремль исключил встречу Путина с Байденом после визита Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин не планирует после переговоров с Си Цзиньпином встречаться с Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также Ушаков ответил журналистам, что на переговорах с Китаем не обсуждался вопрос о возможном аресте в США бывшего президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности».
Военный эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ опоздали с контратакой в Артемовске
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ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя появившиеся в Сети данные о том, что ВС Украины планируют деблокирующие удары в районах Артемовска и окрестностей.
«Накопление резервов противника в городах Константиновка и Часов Яр, а также в других населенных пунктах, примыкающих к линии фронта, показывает подготовку ВСУ к атаке. Поэтому наши штурмовые подразделения делают все возможное, чтобы растаскивать эти формирования противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В результате ВСУ вынуждены вводить в бой резервы и терять часть соединений при обороне Богдановки, Орехово и Васильевки. Однако это не означает, что риски наступления ВСУ серьезно снижаются. Замысел противника, вероятно, заключается в нанесении ударов там, где стыкуются подразделения ЧВК «Вагнер» и ВС России», – рассуждает эксперт.
«Эти стыки действительно могут быть уязвимыми. Подобные удары рассчитываются на слабо проработанное взаимодействие различных групп войск. Но заявление Пригожина предвосхищает события и дает нам возможность подготовиться», – объясняет собеседник.
«Смогут ли ВСУ контратаковать наши позиции в Артемовске – большой вопрос. Дело в том, что нами контролируется уже около 70% населенного пункта. Бойцы «Вагнера» движутся на юге и севере города. Контратака могла быть успешной, начнись она до того, как наши подразделения вышли на восточный берег Бахмутки. Но не сейчас», – продолжил аналитик.
«О лобовом штурме Артемовска также говорить не приходится. Поэтому ВСУ попытаются нанести именно фланговый удар», – говорит Онуфриенко. «Конечно, они могут предпринять попытку контратаки, но тогда они упрутся либо в Соледар, либо в Северский Донец. Это тупиковая ситуация, которая не приблизит их к главной цели – контратаке на юге», – иронично замечает эксперт.
«Вместе с тем локальный удар может спасти лицо Зеленского и показать Западу, что ВСУ в силах удерживать город. Этот медийный успех будет обеспечен сотнями трупов, если не больше. Но чтобы противостоять этим попыткам, нашим военным необходимо улучшить коммуникацию между собой, повысить оперативную скорость работы войск и добавить резервы на данном направлении», – заключил Онуфриенко.
Ранее в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было опубликовано сообщение, что ВСУ в конце марта – начале апреля могут начать наступление и «нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ».
Между тем в ЛНР сообщают, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди. Минобороны Украины вынуждено признать, что ВСУ несут серьезные потери при обороне, сообщает РИА «Новости». Замглавы ведомства Анна Маляр также констатировала, что российские войска продолжают продвижение.
Ранее стало известно, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
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Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном говорят о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
Германия и Чехия устроили ревизию отношения к Китаю
Президент Чехии Павел заявил о ревизии отношения к Китаю в Праге и Берлине
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В Германии и Чехии проводится ревизия политики в отношении к Китаю, сообщил президент Чехии Петр Павел, призвав к единству всего демократического мира.
Павел в ходе визита в Германию встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. Отношения с Китаем стали одной из важных тем переговоров, передает РИА «Новости».
Президент Чехии заявил, что всех немецких политиков интересовало отношение Праги к Пекину. По его словам, «всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене», окажет ли Пекин поддержку специальной военной операции России на Украине. Для Берлина также значимым является вопрос китайской экономической политики, сказал Павел. По его мнению, лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как «равного с равным».
Павел заявил о важности единства в поддержке Украины. Он сообщил, что Шольц выразил готовность к долговременной поддержке. Как подчеркнул Павел, этот «важный сигнал» должны услышать другие страны ЕС, чтобы поддержка Киева сохранилась «при любом развитии ситуации».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран. Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.
Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму
Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.
Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».
Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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Пентагон отказался передавать Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Пентагон: США не передают Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Власти США не предоставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
На вопрос о поставках США Киеву боеприпасов с обедненным ураном вслед за Великобританией Райдер ответил, что такого в планах нет.
«Насколько я знаю, нет. Мы – нет», – цитирует ТАСС представителя Пентагона.
Напомним, замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать соответствующим образом, если Запад поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном.
Россия выступает за расчеты в юанях со странами Азии, Африки и Латинской Америки
Путин: Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях
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Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.
«Важно, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. Как я уже говорил, уже две трети товарооборота между нашими странами осуществляется в рублях и юанях», – заявил глава государства.
«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», – цитирует ТАСС Путина.
«Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах в – как я уже сказал – юанях», – добавил президент.
Напомним, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций с обеих сторон.
Белый дом призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
Представитель администрации США Кирби призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
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Китай не является беспристрастной стороной в конфликте России и Украины, китайский лидер Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным, но не с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что следование Уставу ООН якобы предполагает уход «России со всех территорий на Украине» и что для прекращения конфликта необходим «вывод российских войск». Кирби призвал Китай «добиваться от России вывода войск с Украины», передает ТАСС.
«Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом, по мнению администрации США, Китай не исключает поставок России летальных вооружений, но пока признаков того, что такие поставки готовятся, Вашингтон не наблюдает.
США не считают, что Китай занимает беспристрастную позицию в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию России на Украине, продолжил покупать российские энергоносители, а Си Цзиньпин «ни разу не поговорил» с Зеленским, не посетил Украину. Кирби назвал заявления Китая о «войне Запада против России» повторением Пекином «российской пропаганды».
По версии Белого дома, Китай мог бы считаться беспристрастным, если бы Си Цзиньпин был готов разговаривать с Зеленским и следовал бы провозглашенному президентом США Джо Байденом принципу «ничего об Украине без Украины». При этом Кирби сказал, что Байден хочет поддерживать каналы связи с Китаем.
Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател также сказал, что мирная инициатива Китая «подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран». В связи с этим китайскому лидеру, по мнению США, нужно «сосредоточиться на этом пункте». Как заявил Пател, данный пункт подразумевает «вывод российских войск с территории Украины в соответствии с положениями Устава ООН».
По мнению Кирби, у Китая также «нет оснований для слишком выраженной реакции» из-за визита главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США.
Напомним, Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Си Цзиньпин планирует после визита в Москву позвонить Зеленскому.
СБУ предъявила обвинение Артемию Лебедеву из-за репортажа с ЗАЭС
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Российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву заочно предъявлено обвинение после репортажа о Запорожской АЭС, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Из сообщения ведомства следует, что блогер Лебедев незаконно попал на территорию ЗАЭС в июне 2022 года. «Преступная деятельность» россиянина задокументирована, заявили в СБУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В ведомстве посчитали, что Лебедев снял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС, показав позже его на свою полумиллионную аудиторию в соцсетях. СБУ обвинила дизайнера по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины» УК Украины.
Напомним, Запорожская АЭС находится рядом с городом Энергодаром. Она является самой крупной станцией в Европе по числу установленных блоков. С марта ее охраняют российские военные, чтобы избежать утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украина же продолжает периодически обстреливать прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Так, в минувшую пятницу ВСУ снова обстреляли сам город Энергодар и промышленную зону возле станции. В районе промзоны слышали не менее семи звуков разрывов снарядов. А в начале марта украинские военные намеренно подожгли сухой камыш у береговой линии в городе.
Актер Шагин привез бойцам российского спецназа снаряжение в зону СВО
Актер Шагин на линии боевого соприкосновения в зоне СВО передал снаряжение бойцам российского спецназа
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На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин совместно с Общероссийским народным фронтом передал бойцам спецназа снаряжение, приобретенное на средства россиян, принявших участие в проекте «Все для победы!».
Удалось собрать более 13 млн рублей. На эти средства приобрели портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизионнные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры, сообщается на сайте ОНФ.
Шагин поблагодарил бойцов, а также передал им письма с поддержкой от россиян. Он зачитал перед военными свои стихи:
«Ночь укроет в пути от врагов,
словно дьякон с плеч скинул рясу;
Не найдут их ни Киев, ни Львов –
искаженные злою гримасой;
Их родная земля спасет,
у себя спрячет бабка в хате;
Сына мать никогда не сдает,
сына мать узнает в солдате».
Глава регионального штаба ОНФ в ЛНР Анна Еременко отметила, что все больше людей участвует в проекте «Все для победы!», причем «эти люди не простые, они узнаваемые и являются авторитетом не только для всех взрослых россиян, но и для подрастающего поколения».
Военные пояснили, что с тепловизионными приборами «работают снайперские группы и группы контртеррористической борьбы». Приборы позволяют заметить «на дальних дистанциях замаскированного противника, снайпера в передвижении». Они значительно увеличивают эффективность действий российских бойцов, позволяя преодолевать «самые сложные замаскированные участки противника».
Напомним, в июне Шагин выступил на концерте ко Дню России в Алчевске в ДНР.
Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода «Сила Сибири – 2»
Путин заявил о согласовании практически всех параметров договоренности о газопроводе из России в Китай
Практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы, объявил президент России Владимир Путин.
«Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод «Сила Сибири – 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд метров кубических газа надежных стабильных поставок из России», – сказал президент РФ.
Напомним, Россия в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай – по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде.
ЕС собрался обсудить конфискацию замороженных российских активов
Глава Евросовета Мишель сообщил о планах ЕС обсудить замороженные российские активы на саммите в Брюсселе
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На саммите Евросоюза в Брюсселе, запланированном на 23–24 марта, участники обсудят вопросы конфискации замороженных российских активов и поставку на Украину 1 млн снарядов, говорится в письме главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам стран ЕС.
В письменном приглашении Мишель отметил, что последняя встреча состоялась в феврале, с тех пор ЕС предпринял шаги по наращиванию производства и поставок боеприпасов на Украину. Как подчеркнул Мишель, целью ЕС является передача Украине 1 млн снарядов в течение года, а также «адекватное финансирование» Киева, передает ТАСС.
Кроме того, страны ЕС намерены продолжить работу «по привлечению к ответственности, использованию замороженных российских активов и сплочению мирового сообщества вокруг основанного на правилах международного порядка», передает РИА «Новости».
Лидеры ЕС на саммите намерены подтвердить поддержку Украины. Сообщается, что к ним по видеосвязи присоединится украинский президент Владимир Зеленский.
В вопросе энергетики приоритетом ЕС названо «обеспечение надежных поставок по приемлемым ценам». Участники саммита собираются «обсудить пути достижения этой цели». В числе экономических тем также указано достижение «зеленого» и цифрового перехода в экономике.
В марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.