Китайские СМИ: Пекин не будет выступать с нереальными требованиями по Украине

South China Morning Post: Китай хочет мира на Украине, но не будет выдвигать невыполнимых требований

Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина показал, что Пекин хочет мира на Украине, однако Китай не будет выдвигать нереализуемых требований, пишет газета South China Morning Post, приводя мнения экспертов.

Аналитики считают, что китайский план урегулирования конфликта на Украине может быть попыткой противостоять критике по поводу того, что Пекин поддерживает Москву, и «показать, что вместо этого он поддерживает мир», передает ТАСС.

Издание подчеркивает, что предложения Китая о мире Запад воспринял как пророссийские из-за нежелания осудить Россию и попросить ее покинуть украинскую территорию.

Профессор международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунин считает, что мирные предложения Китая стали попыткой «скорректировать свое положение после прошлогоднего заявления о том, что отношения с Россией не имеют границ, что вызвало критику».

Он подчеркнул, что позиция Китая заключается в том, что он стоит за мир. Эксперт предполагает, что если Пекин поддержит Москву и поможет ей в борьбе против Украины, то это не пойдет на пользу отношениям Китая с США и Европой.

South China Morning Post пишет, что сейчас на Китай оказывают жесткое давление лидеры ЕС, призывая использовать влияние КНР на Россию, чтобы завершить конфликт.

По мнению профессора международных отношений Народного университета Ван Ивэя, Китай в этом году столкнется с еще большим давлением.

Профессор полагает, что Пекин реалистичен в вопросе того, чего он может добиться в украинском вопросе. Китайские власти, по мнению эксперта, не ожидают мгновенного прекращения огня, а консенсуса, который бы устроил всех.

Ван Ивэй считает, что Си Цзиньпин не будет выдвигать «нереалистичных требований» относительно территорий и вывода войск, которые ни Москва, ни Киев сейчас не примут.

«Китай не сможет стоять на одной стороне и противостоять другой», – заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении призвали избегать деградации кризиса на Украине и его перехода «в неконтролируемую фазу».