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Россия и Китай призвали избегать деградации кризиса на Украине
Россия и Китай призвали избегать перехода кризиса на Украине в неконтролируемую фазу
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Россия и Китай призывают избегать деградации кризиса на Украине и его перехода «в неконтролируемую фазу», говорится в тексте совместного заявления России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
«Стороны призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий, избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
Глава Крыма оценил ситуацию после атаки украинских БПЛА на Джанкой
Глава Крыма Аксенов: Ситуация после атаки украинских БПЛА на Джанкой находится под контролем
Ситуация в Крыму после атаки украинских беспилотников на Джанкой находится под контролем, заверил глава региона Сергей Аксенов на заседании правительства.
По его словам, ситуация локальна, серьезных повреждений не обнаружено, передает РИА «Новости».
Также Аксенов призвал не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
«Поврежденную в результате атаки инфраструктуру начали восстанавливать», – добавил он.
Аксенов отметил, что на месте работают ФСБ и Минобороны. В том числе они выясняют, участвовал ли в нападении один дрон «или их там было три», отмечает Крыминформ.
В городе ввели режим ЧС муниципального уровня. В Telegram-канале СК сообщается, что российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
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Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве.
При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.
В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.
При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.
Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.
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Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму
Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.
Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».
Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном говорят о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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В Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету»
Член СНБ Белого дома Кирби заявил о сближении РФ и КНР, при этом он назвал отношения Москвы и Пекина «браком по расчету»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются, Россия и Китай стали ближе друг к другу, при этом он выразил мнение, что это в большей степени «брак по расчету».
Кирби прокомментировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, выразив мнение, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются. При этом сотрудник администрации США выразил мнение, что развитие отношений Москвы и Пекина представляет собой в большей степени «брак по расчету, а не по любви», передает ТАСС.
По мнению представителя Белого дома, сближение России и Китая объясняется главным образом стремлением бросить вызов США, избавиться от так называемого основанного на правилах миропорядка, который этим двум странам не слишком-то нравится.
По версии Кирби, особенно Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома считает, что председатель КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине потенциального союзника в этих усилиях.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
В Крыму назвали задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой
Крымский политолог Бальбек: Налетом дронов на Джанкой ВСУ пытались напугать крымчан
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Противник хотел посеять панику на территории полуострова. Но системы ПВО сработали слаженно, и атаку удалось отразить, сказал газете ВЗГЛЯД крымский политолог Руслан Бальбек. Ранее в Джанкое на севере Крыма сработала система ПВО, были сбиты украинские беспилотники.
«Учитывая, что дроны намеревались атаковать исключительно гражданскую инфраструктуру, думаю, это была акция устрашения для крымчан. Вот, мол, смотрите и трепещите от наших возможностей», – сказал крымский политолог Руслан Бальбек.
«Приходится признать, что отчасти замысел ВСУ даже удался. Это и не удивительно, ведь налет совершали ночью, никто его не ожидал, люди испугались. Но мы живем довольно близко к военным действиям. Так что подобные атаки исключать нельзя», – говорит собеседник.
«Полагаю, что противник также хотел напасть на наши военные базы, но ПВО устранила дроны еще на подлете. Тот факт, что цели были сбиты в воздухе, говорит о том, что наши системы противовоздушной обороны работают и сопровождают противника до сектора досягаемости. И это внушает некоторое спокойствие», – заключил Бальбек.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.
Советник также добавил, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Он обратил внимание на то, что, помимо взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.
Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация на полуострове находится под контролем. Он также призвал граждан не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в случае полномасштабного контрнаступления ВСУ попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым, а также выйти к полуострову.
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Кремль исключил встречу Путина с Байденом после визита Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин не планирует после переговоров с Си Цзиньпином встречаться с Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также Ушаков ответил журналистам, что на переговорах с Китаем не обсуждался вопрос о возможном аресте в США бывшего президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности».
СБУ предъявила обвинение Артемию Лебедеву из-за репортажа с ЗАЭС
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Российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву заочно предъявлено обвинение после репортажа о Запорожской АЭС, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Из сообщения ведомства следует, что блогер Лебедев незаконно попал на территорию ЗАЭС в июне 2022 года. «Преступная деятельность» россиянина задокументирована, заявили в СБУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В ведомстве посчитали, что Лебедев снял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС, показав позже его на свою полумиллионную аудиторию в соцсетях. СБУ обвинила дизайнера по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины» УК Украины.
Напомним, Запорожская АЭС находится рядом с городом Энергодаром. Она является самой крупной станцией в Европе по числу установленных блоков. С марта ее охраняют российские военные, чтобы избежать утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украина же продолжает периодически обстреливать прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Так, в минувшую пятницу ВСУ снова обстреляли сам город Энергодар и промышленную зону возле станции. В районе промзоны слышали не менее семи звуков разрывов снарядов. А в начале марта украинские военные намеренно подожгли сухой камыш у береговой линии в городе.
Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления лидера Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению МИД КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.
Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
В России создали комиссию для совмещения ГЛОНАСС с навигационной системой Китая
Кабмин одобрил создание двусторонней подкомиссии по спутниковой навигации с КНР
Кабмин России одобрил проект протокола к соглашению с КНР о создании двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации.
Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что подкомиссия будет создана в целях совместимости и взаимодополняемости российской глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской глобальной спутниковой системы «Бэйдоу», сообщает ТАСС.
От российской стороны обязанности сопредседателя национальных частей подкомиссии будет выполнять гендиректор госкорпорации «Роскосмос», а от китайской – председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе.
Роскосмосу совместно с МИД поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующий протокол.
Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.
По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.
Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план Китая по Украине
Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план Китая по Украине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обсуждение состоялось тет-а-тет, передает ТАСС.
Песков пояснил, что пока давать оценки он не будет, так как следует дождаться заявлений лидеров для СМИ по итогам переговоров во вторник.
Представитель Кремля также призвал дождаться заявлений по поводу ответа Путина на приглашение Си Цзиньпина посетить Китай.
Вопрос о том, состоится ли в ходе визита председателя КНР в Москву отдельная встреча между министрами обороны России и КНР Сергеем Шойгу и Ли Шанфу, Песков переадресовал Миноборны, так как он отвечает только за президентскую программу.
Си Цзиньпин ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что пригласил президента России посетить в этом году с визитом Китай.
Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода «Сила Сибири – 2»
Путин заявил о согласовании практически всех параметров договоренности о газопроводе из России в Китай
Практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы, объявил президент России Владимир Путин.
«Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод «Сила Сибири – 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд метров кубических газа надежных стабильных поставок из России», – сказал президент РФ.
Напомним, Россия в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай – по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде.
В Джанкое введен режим ЧС из-за атаки украинских БПЛА
В Джанкое в связи с атакой украинских беспилотников введен режим ЧС
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В подвергшемся атаке украинских беспилотников городе Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
По информации муниципальных властей, в городе начали подсчитывать ущерб, рабочие группы обследуют объекты. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда, передает РИА «Новости».
Как отмечается в Telegram-канале СК, российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
«Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, стало известно о состоянии здоровья пострадавшего мужчины – он находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.
«Мужчина получает лечение в условиях стационара ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», – сказал источник.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотники оказались начинены шрапнелью (вид взрывчатки, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты).