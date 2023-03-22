Российские войска за сутки уничтожили 500 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 «Акация», говорится в Telegram-канале Минобороны России.

На Краснолиманском направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Зализничное, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 403 самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9052 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных.