«Коммерсант»: Экспорт американского СПГ в Европу вырос в 2,5 раза за год

В 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м), следует из доклада Совета экономических консультантов при Белом доме.

Согласно документу, перебои в поставках, «связанные с вторжением России на Украину», оказали существенное влияние на экспорт энергоносителей США, особенно СПГ и сырой нефти.

Как сказано в докладе, экспорт США резко сместился в европейские страны, поскольку Россия ограничила свои некогда доминирующие поставки природного газа по трубопроводу, а сокращение импорта энергоресурсов Китаем из США в 2022 году, вероятно, представляет собой переход к импорту из других источников, включая Россию, наряду с падением спроса из-за более медленного экономического роста Китая.

Как пишет «Коммерсант», экспорт СПГ США в КНР в 2022 году упал до 5,1 млн кубометров по сравнению с 21,9 млн 2021 году. В целом за 2022 год экспорт СПГ США вырос до 181,9 млн куб. метров.

Экспорт нефти США в Европу увеличился с 400 млн баррелей в 2021 году до 552,5 млн баррелей в 2022-м. Поставки в КНР при этом упали почти вдвое – с 95,4 млн баррелей до 176 миллионов, а в другие страны мира сократился с 264,9 млн до 60,3 млн баррелей.

Напомним, согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние десять лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь показывает, насколько ЕС стал зависим от США.