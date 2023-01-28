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В Германии назвали условия, при которых США лишат Европу газа
В Германии назвали ряд рисков в вопросе поставок газа из США для покупателей из Европы
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Сделка ЕС и США в поставках энергоресурсов таит в себе несколько рисков, пишет немецкое издание Focus.
В статье указано, что согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние десять лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь, показывает, насколько ЕС стал зависим от США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Focus.
Авторы статьи замечают, что такая зависимость от США полна опасностей. Так, издание полагает, что со времен правления Дональда Трампа имидж «США как надежного партнера Европы сильно пострадал».
По мнению авторов статьи, предстоящие в 2024 году президентские выборы в Штатах могут снова оказаться испытанием для партнерских отношений США с другими странами, а в случае возвращения Трампа или победы другого республиканца будет трудно предсказать негативные последствия для сотрудничества Вашингтона и Брюсселя.
Издание подчеркивает, что цена на газ в США с начала прошлого года возросла более чем в два раза, так же как и цены на электричество – они взлетели вверх. Это ясно указывает на то, что в США энергетический кризис. И в случае, если самим Штатам газа будет не хватать, они решат оставить большую часть себе. В этом случае, резюмирует автор, зависимая от США Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы.
Ранее стало известно, что Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Агентство Bloomberg сообщило, что Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским.
Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ
Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ
Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как пояснил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от России возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиации, заявил он в интервью «Коммерсанту».
Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» – сказал он.
Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.
Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Нуланд допустила возможность «победы» Украины в виде выживания
Заместитель госсекретаря США Нуланд допустила возможность победы Украины в виде выживания и процветания в будущем
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и процветание в будущем.
В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США республиканец Билл Хагерти настойчиво добивался от Нуланд ответа на вопрос о том, считает ли действующая администрация США, что Украина может «победить».
В ответ заместитель госсекретаря США заверила, что администрация Соединенных Штатов считает, что Украина может восстановить суверенитет, выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию.
На уточняющий вопрос, будет ли это означать победу Киева, Нуланд сказала, что Украина сама определит, в чем заключается победа. При этом Нулад добавила, что сама она действительно считает, что Украина может «победить», передает ТАСС.
Позднее Нуланд заявила на слушаниях, что если определять победу Украины как выживание и процветание как более чистого, демократического государства, то Украина может и должна выиграть, и она это сделает при помощи Соединенных Штатов.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной.
Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
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Кремль счел провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard
Кремль: План поставки Киеву танков Abrams и Leopard провальный по технологическим аспектам
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Суть плана поставки киевскому режиму американских танков Abrams и немецких Leopard провальна по технологическим причинам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея провальна, к тому же переоценена западными специалистами, передает ТАСС.
«Явная переоценка того потенциала, который это добавит ВСУ», – заверил Песков.
Касательно вопроса решения властей Германии предоставить Киеву танки Leopard, пресс-секретарь президента сообщил, что Москва подобных обсуждений с Берлином не ведет.
Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ
Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС.
Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов.
Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе.
Эксперт: Российские учения с «Цирконом» взволновали НАТО
Военный эксперт Дандыкин: «Циркон» серьезно волнует НАТО
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В НАТО прекрасно понимают, что может произойти, если «Циркон» поразит авианосец. Поэтому они внимательно следили за нашими учениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учения по применению противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской цели в Атлантике.
«Учения «Адмирала Горшкова» сразу же вызвали волнения на Западе. Мол, «зачем вы движетесь к берегам США?». Создалось такое впечатление, будто бы по направлению к ним вышла целая эскадра», – иронично сказал капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
«Корабль просто отрабатывал поставленные ему задачи. Причем работать он будет во всех ранее заявленных пунктах. Атлантика – большая, и проводить учения в западной ее части вполне логично, особенно на фоне текущих событий в Восточной Европе», – продолжил военный эксперт.
«Конечно, «Циркон» серьезно волнует НАТО. Ракета идет с огромной скоростью, сбить ее очень непросто, если вообще возможно. Кроме того, она может нести боезаряд со специальной головной частью. Несложно представить, что будет с авианосцем, если ракета его поразит», – обратил внимание собеседник.
«Также ракета способна поражать цели в радиусе тысячи километров. Но при этом мы должны проводить учения с подобными ракетами не только в Арктике, но и в Атлантике, выходя на соответствующие рубежи пуска. Ровно по этой причине США внимательно наблюдали за нашими учениями, оценивали их и делали выводы», – предполагает он.
«Более того, мы ведь неоднократно и довольно аккуратно рассказывали НАТО, что у нас есть такое оружие. Демонстрировалась компьютерная графика. Но они не верили. Что ж, теперь сомнений не осталось. Наши учения в этом районе Атлантики – это полноценный элемент боевой подготовки, который иллюстрирует: важно не количество вооружений, а их качество», – подчеркнул Дандыкин.
Эксперты также отмечают, что боевой поход «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» является уникальным событием еще и потому, что Россия первой открывает новую страницу в истории под названием «Гиперзвуковые ракеты на океанских просторах».
«По официальной информации, «Адмирал Горшков» пройдет Атлантику, Индийский океан, Средиземное море. И это действительно новшество – ничего подобного до сегодняшнего дня не было», – отметил Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Несмотря на то, что подобные программы разработки гиперзвуковых ракет для кораблей ведутся и в других странах, включая США и Китай, Россия их фактически опередила.
«При этом, конечно, нельзя сказать, что это какое-то революционное изменение ситуации. Традиционный акцент советского, а затем российского флота – на высокоскоростных противокорабельных ракетах. То, что сейчас поменялось, это возможность поражать и наземные цели, что также является магистральным развитием и других противокорабельных ракет. При этом здесь идет речь о совсем другом уровне скорости и дальности», – цитирует Стефановича РЕН-ТВ.
Ранее фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что фрегат отработал удар ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров. В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.
Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.
Ожидается, что во второй половине февраля «Адмирал Горшков» также примет участие в учениях ВМФ стран БРИКС (России, Китая и ЮАР) в акватории Индийского океана у берегов ЮАР у города Дурбан и в соседнем заливе Ричардс Бэй. В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу.
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В Совфеде отреагировали на слова Нуланд о «победе» Украины
Сенатор Долгов: Вопрос реального выживания Украины США не интересен
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Предложенные Викторией Нуланд условия снятия санкций с России – нечеловеческие. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Константин Долгов. Ранее в США допустили возможность частичной отмены санкций, если Россия выведет войска с Украины и отдаст освобожденные территории.
«Белый дом хочет, чтобы Россия отказалась от нескольких миллионов граждан, которые недавно воссоединились со своей родиной. Более того, им нужен еще и Крым, который, позволю себе напомнить, был и остается российским», – сказал сенатор Константин Долгов, экс-заместитель постпреда России при ООН.
«Эти условия нельзя назвать человеческими. Вашингтон предлагает нам предать своих людей взамен на возвращение магазинов Adidas», – отметил собеседник.
«Причем Вашингтон и ранее вводил против нас санкции под надуманным предлогом. То из-за Крыма, то из-за истории с Сергеем Магнитским. А в советские годы была поправка Джексона-Вэника. Предлогов много, но итог один: они пытаются ослабить Россию и разрушить нашу экономику», – напоминает парламентарий.
«Учитывая изначальные цели рестрикций, я уверен, что никто их смягчать не собирается. И лишнее тому доказательство – расширение санкционного списка почти одномоментно с заявлениями Нуланд. Чем больших успехов на поле боя мы будем добиваться, тем серьезнее будут в Штатах будут давить на Россию с требованием все бросить и сдаться», – уверен Долгов.
Сенатор также обратил внимание на заявление Нуланд о том, что Киев может «победить», в том числе если речь идет о «выживании Украины».
«Украина для США – пешка в шахматной партии. И все решения, которые якобы принимает Зеленский и его офис – это не что иное, как ретрансляция позиции Вашингтона. Киев не может сам решить, что будет «победой», как выразилась Нуланд. Вопрос реального выживания Украины США тоже не интересен», – сказал собеседник.
«Когда Россия достигнет всех целей СВО, Вашингтон будет первым, кто открестится от Украины. И что бы сейчас не заявляли официальные лица в Вашингтоне, нам известны их реальные цели как применительно к Украине, так и по отношению к России», – заключил Долгов.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что поддержала бы идею отмены части антироссийских санкций «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины, а также вернуть территории».
По ее словам, смягчение рестрикций при таких условиях мог бы поддержать и госсекретарь Энтони Блинкен. Нуланд также высказала мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и ее процветание в будущем.
При этом Нуланд отметила, что Киев сам должен определить, в чем именно заключается победа. Но так или иначе Вашингтон окажет в этом вопросе всяческую помощь. Сама же она считает, что Украина действительно может победить.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
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Военный эксперт объяснил опасения России вокруг поставок на Украину урановых снарядов
Эксперт Анпилогов: США могут поставить Украине танки с урановыми снарядами
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США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке. Но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в России заявили, что поставки на Украину подобных снарядов для танков и БМП будут расценены как применение грязной ядерной бомбы.
«Урановые сердечники – это хорошо известная технология, которая применяется в основном западными странами для создания эффективных боеприпасов. Их преимущество в том, что уран не только радиоактивен, но и относится к тяжелым и прочным металлам», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Уран имеет два серьезных параметра – высокая плотность и способность загораться при соприкосновении с воздухом под высокими температурами (пирофорность). Высокая температура неизбежно создается, когда снаряд попадает в броню – его кинетическая энергия гасится, превращается в теплоту и начинается самоподдерживающееся горение урана», – продолжил он.
«Сами снаряды устроены так, что снаружи находится мягкая оболочка из свинца, меди или латуни, а в середине идет урановый лом. Когда происходит удар, мягкий металл создает своего рода смазку для того, чтобы стержень мог пробить броню», – добавил собеседник.
«Пирофорность урана как радиоактивного элемента приводит к тому, что образующаяся при взрыве пыль оседает на конструкции вооружения, легких солдат и окружающей местности. Все это ветром разносится на достаточно серьезные расстояния. Несмотря на то, что в снарядах используется обедненный элемент, он все равно очень опасен при попадании внутрь человека», – объясняет эксперт.
«Так уже было в Ираке и Югославии, где США активно применяли подобные снаряды. Это выяснилось, когда американские военнослужащие стали массово испытывать симптомы лучевой болезни. Пентагон старался это не афишировать, несмотря на груду исков. Но в это же время население Ирака и Югославии получило вспышку онкологических заболеваний. Вашингтон свою причастность к этому, естественно, отвергал», – подчеркнул Анпилогов.
«Фактически боеприпасы с обедненным ураном обладают теми же свойствами, что грязная бомба, правда, в меньшей концентрации. Но важен вопрос количества. По некоторым оценкам, в Ираке и Югославии использовали несколько сотен тонн таких боеприпасов. И это серьезно превосходит объем любой возможной грязной ядерной бомбы», – замечает эксперт.
«Как я уже сказал, американцы скрывают всю информацию по использованию урана. В связи с этим для экспортных версий у них есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Возможно, сейчас мы пытаемся дать понять США, что если они совместно со своими союзниками поставляют на Украину танки, то им стоит использовать экспортную версию, чтобы не навлечь на себя последствия», – заключил Анпилогов.
Ранее в России предупредили, что западные поставки Киеву снарядов с урановыми сердечниками будут расцениваться Москвой как применение грязной ядерной бомбы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке», – цитирует его РИА «Новости».
Гаврилов также отметил, что Запад вынудил Германию передать соответствующие машины Украине. «Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу «Леопардов». Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал «скорое известие» касательно направления немецкого «зверья» Киеву. Вот как куется трансатлантическая «солидарность», – иронично заметил он.
В то же время издание Politico сообщило, что США могут поставить на Украину танки Abrams, но без брони, которая также предполагает наличие урана. Газета утверждает, что машины будут оснащены боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения и тепловизором, позволяющим управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.
Напомним, на этой неделе лидеры ФРГ и США Олаф Шольц и Джо Байден объявили о решении поставить на Украину танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams. К настоящему времени машины Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
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Эксперт предсказал исход ракетной дуэли российской Х-31ПД и американской Patriot
Эксперт Обносов: Российская ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у американской системы Patriot
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Российская авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД одержит победу в дуэльном бою у американского зенитного ракетного комплекса Patriot («Пэтриот»), заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов.
Обносов сказал ТАСС, что у Х-31ПД очень высокая скорость – более 3 Махов, более 1 тыс. метров в секунду для поражения ПВО противника. По его словам, для создания этой ракеты необходимо было выйти на совершенно новый технологический уровень. Гендиректор КТРВ признался, что данная ракета является одной из гордостей коллектива корпорации и его личной.
«А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot», – подчеркнул он.
26 января Обносову исполнилось 70 лет, он является автором более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники. В 2021 году указом президента Обносову было присвоено звание Героя России за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Дружбы, отмечен благодарностью президента России.
Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) объявила, что рассчитывает начать экспорт двух специализированных ракет «воздух – поверхность» Х-31ПД и Х-31АД.
Лавров призвал страны ЕС определиться со своим будущим
Глава МИД РФ Лавров призвал страны ЕС определиться со своим будущим
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Страны Евросоюза должны определиться, какое будущее они замышляют для себя самих, Россия им ничем помочь не может, но и мешать не будет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Эритреи Османом Мохаммадом.
Глава МИД РФ отметил, что сейчас вообще очень трудно понять, что же является политикой Европейского союза, особенно после того, как несколько дней назад они подписали декларацию о полном взаимодействии с НАТО. Лавров призвал страны ЕС определиться, какое будущее они замышляют для себя самих, отметив, что Россия им ничем помочь не может, но и мешать не будет, передает ТАСС.
Напомним, в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала европейцев срочно «очнуться от летаргического сна» и осознать, что бенефициаром прошлых мировых войн становились Соединенные Штаты. Она призвала Европу «не наступать на одни и те же грабли» в третий раз. Дипломат подчеркнула, что США втягивают Европу в большую войну, поскольку у Вашингтона не осталось других средств для поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире.
Послу Латвии в РФ дали две недели, чтобы покинуть страну
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Латвийскому послу в Москве Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщило российское министерство иностранных дел.
В пятницу временную поверенную в делах Латвии Атацию Рутка вызвали в МИД в связи с решением латвийской стороны по понижению дипломатических отношений между странами, сообщается на сайте ведомства.
Российская сторона выразила протест и подчеркнула, что обоснование такого шага со ссылкой на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается.
«Солидарность» между ними лишь в другом – в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», – подчеркнули в МИД.
Латвийскому ВПД заявили, что раз Рига приняла принципиальное решение, то Москва не считает нужным ждать обозначенной латвийской стороной даты завершения послами своих миссий.
Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель.
Напомним, Латвия обязала российского посла покинуть страну Михаила Ванина, также она снизила уровень дипотношений с Москвой из солидарности с Эстонией.
МИД России подчеркнул, что будет жестко реагировать на любые враждебные действия.
В США назвали количество танков Abrams для передачи Украине
Стало известно количество танков Abrams, которые США планируют передать Украине
Вашингтон намеревается в скором времени объявить о передаче Киеву нескольких десятков танков M1 Abrams, сообщают СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.
В американской администрации заканчивается разработка проекта по поставке киевским властям «примерно 30 танков», сказали собеседники CNN, передает ТАСС.
Такое решение может быть принято уже на этой неделе. Отмечается, что обучение бойцов ВСУ на американских танках займет несколько месяцев. Вместе с танками Украина также может получить несколько бронированных ремонтно-эвакуационных машин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставка киевскому режиму американских танков ляжет бременем на налогоплательщиков в Европе.
Военный эксперт Александр Михайлов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что нужно готовиться к потенциальной поставке Abrams для ВСУ.
В ЕС придумали способ присвоить российские активы для нужд Киева
Bloomberg: В ЕС заявили о «законных основаниях» для присвоения части активов ЦБ России
Юристы Евросоюза заявили, что нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов Банка России для интересов Украины, пишет Bloomberg.
Согласно информации источников, такой план можно осуществить в случае, если российские активы не экспроприируют – сумму заимствования и проценты в определенный момент необходимо будет вернуть России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
При этом агентство уточняет, что законных оснований для ареста российского имущества не найдено. В связи с чем в Брюсселе решили для начала эти активы объединить для извлечения прибыли. А после – передать Украине.
Кроме того, состоялось обсуждение плана с послами стран Европы, где юристы озвучили риски: в неподходящий момент все может пойти не по плану и вместо прибыли, страны получат лишь убытки, а компенсацию придется возмещать за счет ЕС или стран-участниц.
Ранее руководитель рабочей группы минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о конфискации российских активов незаконно с точки зрения международного права и приведет к последствиям для всех поддержавших эту инициативу стран.
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Новый посол США прибыла в Россию
Американский посол Трейси прибыла в Москву
Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву, сообщило американское посольство. Она стала первой в истории женщиной на этой должности.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!» – сказано в сообщении посольства в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Трейси уже работала в России – в 2014–2017 годах она занимала пост замглавы миссии в американском посольстве в Москве, передает РИА «Новости».
Напомним, помимо России, Пакистана и Армении, Трейси также работала на таких направлениях, как Афганистан, Грузия и Центральная Азия. На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам она заявила, что считает необходимым для Вашингтона продолжать ужесточать санкции против России.
Эксперт: Новый посол США в России – это второй Майкл Макфол
Американист Васильев: Новый посол США в России – это второй Майкл Макфол
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В задачи Линн Трейси будет входить сохранение диалога Москвы и Вашингтона по особо важным вопросам. Однако от нее стоит ожидать и попыток дестабилизации ситуации в России, а также воздействия на отношения Москвы со странами Средней Азии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Андрей Кортунов и Владимир Васильев. Ранее стало известно, что посол Трейси прибыла в Москву.
«Назначение Трейси само по себе интересно, поскольку это первый прецедент, когда данную должность заняла женщина. В целом для Москвы этот человек не новый: с 2014 по 2017 года она занимала пост замглавы американского посольства в России. Опыт у нее имеется, причем достаточно богатый», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Также интересно, что она не политический назначенец, а карьерный дипломат. Это имеет как плюсы, так и минусы. В Госдепе Трейси работает еще с 1990-х годов, и большая часть ее назначений приходилась именно на постсоветские государства», – отмечает эксперт.
«Ей хорошо знакома не только Россия, но и все пространство СНГ. В частности, до недавнего времени она являлась послом США в Армении, а это не самая легкая страна для дипломата. Как она покажет себя в Москве – вопрос хороший. Наши двусторонние отношения достигли критически низкого уровня», – подчеркивает собеседник.
«Задачи Трейси на новом посту, вероятно, будут скорее практическими. Например, она может попытаться остановить сложившуюся «войну посольств». Дипведомства в наших странах не укомплектованы до конца. Закрыты консульские представительства. Это значительно снижает возможность адекватного взаимодействия двух сторон», – акцентирует Кортунов.
«Важной задачей станет восстановление диалога по направлениям, где это еще представляется возможным. У нас все еще сохраняется ряд общих тем, регулярное обсуждение которых не помешало бы. Имею в виду Сирию, Афганистан, Северную Корею, потенциальную ядерную сделку с Ираном», – рассуждает эксперт.
«Однако нас несколько настораживает предыдущий опыт работы госпожи Трейси в Армении. Напомню, что она оставила о себе неоднозначное мнение в Ереване», – подчеркивает собеседник.
«США очень хотели наладить отношения Армении и Турции. Это вылилось в назидательные речи со стороны Линн Трейси. Хочется верить, что на посту в Москве она постарается изменить тональность собственных заявлений. Всегда нужно помнить, что одну и ту же вещь можно сказать по-разному», – резюмирует Кортунов.
Иначе оценивает задачи нового посла США в РФ главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Карьерный путь Линн Трейси, а также недавние заявления некоторых представителей американской политики о том, что страны Центральной Азии необходимо «отстыковать» от России, могут наводить на мысль, что она займется именно этим. Однако, на мой взгляд, ее приоритетная задача будет несколько иной», – считает эксперт.
«Трейси, вероятно, пойдет по пути Майкла Макфола – экс-посла США в РФ, который пытался добиться дестабилизации ситуации в нашей стране», – акцентирует собеседник.
«Напомню, что Макфол был назначен на свою должность во времена Барака Обамы, когда за внешнюю политику США отвечал Джо Байден. Учитывая деятельность данного экс-посла, сложно сказать, что она не была согласована с вышестоящим руководством. Многие люди с 2012 года так и остались в правительстве США. Думаю, что подходы сохранились, и Трейси еще себя покажет», – подчеркивает Васильев.
«Конечно, ее опыт советолога может помочь в поиске каких-то болевых точек во взаимоотношениях России и стран Центральной Азии. США взяли курс на экономическую изоляцию Москвы в мире. Логично предположить, что Трейси способна осуществлять определенные действия на данном посту», – отмечает эксперт.
«Таким образом, посольство США превращается в еще один инструмент, который может быть использован для нанесения стратегического поражения России. Действия дипведомства по данному направлению могут предприниматься с большим или меньшим темпом. Но ясно, США развертывают про нас дополнительные силы», – резюмирует Васильев.
Напомним, накануне новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Она стала первой в истории женщиной, занимающей эту должность.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!» – сказано в сообщении посольства в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Дипломат уже работала в России – в 2014–2017 годах она занимала пост замглавы миссии в американском посольстве в Москве. Трейси хорошо владеет русским языком и по специальности является советологом.
До назначения на новую должность Трейси работала послом США в Армении в 2019–2023 годах. За долгое время нахождения на дипломатической службе она успела получить две ведомственные награды. Одна – за работу в Москве, вторая – «за мужество». В пакистанском Пешаваре автомобиль Трейси расстреляла группа вооруженных людей, но ей, шоферу и телохранителю удалось уйти живыми.
Помимо России, Пакистана и Армении, Трейси также работала на таких направлениях, как Афганистан, Грузия и Центральная Азия. На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам она заявила, что считает необходимым для Вашингтона продолжать ужесточать санкции против России.
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Депутат: Мы не позволим немецким танкам добиться реванша на полях Украины
Депутат Красов заявил, что немцы забыли историю своего поражения в Великой Отечественной войне
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«У россиян не такая короткая память, как у европейцев. Мы помним о крестах на немецких танках в годы Великой Отечественной войны. И вновь танки с крестами будут гореть на полях Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Красов. На этой неделе Германия одобрила поставку Киеву своих основных тяжелых танков Leopard 2.
«В 40-х годах прошлого столетия немецкие танки со свастикой попытались проехать по территории нашей великой страны, которая называлась Советским Союзом. Но все закончилось тем, что над рейхстагом было поднято Знамя Победы, а на улицах Берлина появились постаменты с советскими танками Т-34. Мы хорошо помним о героическом подвиге наших отцов и дедов. Я не хочу никого пугать, но если немцы будут и дальше недальновидны, то история может повториться», – считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
По его словам, поставка танков Leopard 2 Германией и другими европейскими странами, «у которых тоже все очень плохо с исторической памятью», приводит мир к новому витку противостояния. Против войны с СССР Гитлер «собрал под свои знамена практически всю Европу, которая поставляла солдат, вооружения, технику, горючее, продовольствие».
«С одной стороны, немцы говорят, что вкладывают большие усилия в обеспечение мира на европейском континенте, но мы видим, что кроме немцев танки хотят поставить Великобритания и США. В полыхающий на Украине костер они хотят подлить бензин, чтобы вспыхнуло с еще большей силой. Наверное, немцы жаждут добиться реванша и стереть из своей истории позорные страницы, но мы не позволим им сделать этого. Мы помним, что бойцами и командирами Красной Армии была одержана победа в Великой Отечественной войне», – считает собеседник.
Он напомнил, что последние годы Запад «всячески лелеял и готовил к боевым действиям против России» режим киевской хунты, пришедшей к власти путем госпереворота. «Мы помним признание
лидеров Германии и Франции, как они саботировали минские соглашения и таким образом давали возможность Украине подготовиться к противостоянию с Россией. Мы также помним, как они закрывали глаза на геноцид русскоязычного населения на территории Донбасса, а сейчас – на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам», – подчеркнул депутат. Он отметил и роль США в том, что западные танки появились на территории Украины. По словам Красова, главная цель Вашингтона – попытаться экономически «задавить Россию» и одновременно «обнулить страны Евросоюза».
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне выразил сожаление, что западные руководители не слышат свое население – в странах Европы все чаще проходят массовые акции протеста с требованием запретить поставки вооружений Украине. «Народ понимает, что очередная война на европейском континенте не нужна. А тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что им нужны поставки вооружений и, в частности, танков на территорию Украины, чтобы победить в войне с Россией. То есть западные страны в очередной раз срывают с себя маски», – подытожил собеседник.
В среду Германия согласилась поставить Украине до конца марта танки Leopard 2. Берлин в качестве условия поставок потребовал, чтобы тяжелые танки Киеву передали также США. В результате Вашингтон согласился поставить 31 танк M1 Abrams, причем модернизированный. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить 12 стран НАТО. Всего Украине будет передано около сотни машин – два батальона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем основные преимущества и недостатки этих танков, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
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