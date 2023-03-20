Завершился посвященный возвращению Крыма и Севастополя в Россию молодежный автопробег

Первый молодежный автопробег «9 лет с Россией», стартовавший с Крымского моста, завершился в Луганской народной республике.

Участники акции – молодежь Всероссийского студенческого корпуса спасателей, молодежного крыла ОНФ, межрегионального движения «Юг молодой» и «Народной дружины» ДНР за два дня проехали более 1,5 тыс. километров в шести субъектах Российской Федерации, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

В каждом городе к колонне присоединялись новые автомобили, автопробег приветствовали местные жители. Участники акции с представителями местных администраций и общественных движений в каждом городе возлагали цветы к мемориалам защитникам Отечества.

Так, в Крыму и Севастополе участники акции вместе с местными жителями почтили память защитников Родины, возложив цветы к вечному огню на мемориале Сапун-Гора и к памятнику «Вежливым людям» в Симферополе.

Затем колонна проследовала в Херсонскую область, там активисты возложили цветы к мемориалу защитникам города, погибшим во время Великой Отечественной войны. В Мелитополе местные жители также присоединились к возложению цветов к Вечному огню.

На въезде в Донецкую народную республику к акции присоединились десятки автомобилей «Народной дружины» ДНР. Автоколонна проехала по основным улицам Донецка и направилась в Мариуполь, там участники возложили цветы к монументу «Жертвам фашизма» и посетили мемориал Саур-Могила.

В ЛНР к акции присоединились студенты госуниверситета им. Владимира Даля, молодежь почтила память ополченцев, которые первыми встали на защиту родины.

Молодежный автопробег собрал более 500 активистов общественных организаций. Впервые молодежь из новых регионов России присоединилась к празднованию годовщины возвращения Крыма и Севастополя.