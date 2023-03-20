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Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом
Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом
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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом, его самолет приземлился во Внуково.
Борт, на котором находится лидер КНР, приземлился в столице России в 12.59 мск, передает ТАСС.
Также во Внуково прибыл самолет с передовой группой сопровождения Си Цзиньпина.
Неформальная беседа главы государства Владимира Путина и председателя КНР ожидается во второй половине дня.
В Китае опубликована статья Путина перед его встречей с Си Цзиньпином
Президент РФ Путин опубликовал в издании «Жэньминь жибао» статью перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».
Статья, опубликованная на сайте Кремля на русском языке, приурочена к началу визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, который начнется 20 марта и завершится 22 марта.
В своей статье российский лидер отметил, что рад возможности со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий обратиться к дружественному китайскому народу в преддверии государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин подчеркнул, что это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга.
Президент РФ обратил внимание, что с предстоящими переговорами в России связывают большие ожидания. «Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества», – заявил российский лидер.
«Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие – всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Мы с Председателем Си Цзиньпином встречались около 40 раз и всегда находили время и возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке «без галстуков», – отметил Путин в своей статье.
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У Китая появился «грандиозный план» по Центральной Азии
Послание председателя КНР Си: Китай и страны Центральной Азии обсудят «грандиозный план по развитию отношений»
Китай и страны Центральной Азии обсудят «грандиозный план по развитию отношений», говорится в поздравлении председателя КНР Си Цзиньпина президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю праздника весеннего равноденствия Навруз.
В поздравлении, опубликованном на сайте президента Таджикистана, председатель КНР приглашает Рахмона принять участие в первом саммите «Китай и Центральная Азия» и посетить Китай с государственным визитом в мае 2023 года, передает ТАСС.
В послании также говорится, что Си ожидает совместного обсуждения с Рахмоном «грандиозного плана» по развитию отношений между Китаем и Центральной Азией, а также отношений между Китаем и Таджикистаном.
Напомним, 16 февраля председатель КНР направил послание участникам форума «Китай – Центральная Азия», в котором заявил о готовности Китая расширять экономические связи и углублять со странами региона промышленное и инвестиционное сотрудничество.
В Китае восхитились статьей Путина о судьбе Запада
Читатели китайского Guancha выразили поддержку выраженной в статье позиции Путина касательно судьбы Запада
Читатели китайского портала Guancha выразили поддержку позиции российского лидера Владимира Путина касательно того, что коллективный Запад отчаянно цепляется за архаичные догмы, ставя на кон судьбы целых государств и народов.
Так, один из комментаторов отметил солидарное с Путиным отношение к конфликту с Западом, подчеркнув, что «нет другого выхода, кроме как победить», передает РИА «Новости».
«Сотрудничество между Китаем и Россией является краеугольным камнем стабильности во всем мире», – отметил другой пользователь.
Третий комментатор заметил, что Пекин и Москва создадут новую модель взаимного сотрудничества между странами и цивилизациями.
«Путин прав», – лаконично высказался другой пользователь.
Еще один из комментаторов резюмировал, что без Китая и России все маленькие страны в мире снова будут колонизированы Европой и США.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» назвал отношения России и Китая краеугольным камнем глобальной стабильности.
Путин приветствовал готовность Китая помочь в урегулировании кризиса на Украине
Путин: Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса
Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», заявил об открытости России к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что в России признательны КНР за взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин, приветствуют готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса.
«Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», – заявил российский лидер в своей статье.
Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. При этом он напомнил, что еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не Россией.
Президент РФ подчеркнул, что будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. «К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», – подчеркнул Путин.
Минченко: Россия и Китай едины в намерении противостоять гегемонии США
Политолог Минченко: Путин и Си Цзиньпин показали схожее видение будущего мироустройства
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Москва и Пекин не намерены признавать гегемонию США. Более того, несмотря на разницу культур, Россия и Китай планируют укреплять партнерство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В преддверии встречи президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в прессе вышли статьи глав государств.
«Взаимная публикация статей перед значимыми государственными визитами – распространенная практика. Но в нынешних геополитических реалиях тексты Путина и Си являются своего рода иллюстрацией базовой тональности отношений двух стран», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Из статей можно сделать вывод, что даже при наличии некоторых нюансов в оценке мировых процессов, стороны имеют много общего. В частности, государства взаимно уважают суверенитет друг друга, считают недопустимым внешний диктат, а также рассчитывают на взаимовыгодное партнерство», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем стоит отметить, что Владимир Путин в своей статье с большим скепсисом относится к работе международных структур. В то же время Си Цзиньпин, судя по всему, еще надеется на то, что отношения с другими государствами в перспективе возможно восстановить», – полагает эксперт.
«Очевидно также, что ни Пекин, ни Москва не намерены признавать гегемонию США. Среди прочего лидеры продемонстрировали, что даже с учетом того, что каждое из государств исходит из интересов своего народа, они в целом одинаково видят будущее мироустройство. Это еще раз подчеркивает крепкие партнерские отношения России и Китая», – заключил Минченко.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» заявил, что российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер выразил уверенность в том, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.
Как отметил президент, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).
«Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил, что Россия и Китай активно продвигают такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей. Этой же цели, продолжил президент РФ, служит и работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс – один путь».
Вскоре после этого в «Российской газете» появилась ответная статья председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что Пекин и Москва отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Группы двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений.
Китайский лидер подчеркнул, что стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.
Примечательно, что статьи были опубликованы в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится с 20 по 23 марта. Как ожидается, стороны обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия. Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних документов.
На Западе встреча российского и китайского лидера уже вызвала негодование. Так, обозреватель газеты Hill Эллен Митчелл пишет, что визит Си Цзиньпина в Москву, а также сопутствующая поддержка со стороны Пекина означают вызов Вашингтону и союзникам США. По ее словам, сообщения о визите встревожили политиков на Западе. Митчелл заявила, что встреча Си Цзиньпина и главы российского государства Владимира Путина укрепит связи между двумя лидерами.
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Си Цзиньпин: Китай и Россия строят подлинную многополярность
Председатель КНР Си в своей статье для «Российской газеты»: Китай и Россия претворяют в жизнь подлинную многополярность
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Китай и Россия твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность, говорится в статье председателя КНР Си Цзиньпина.
В своей статье для «Российской газеты» председатель КНР отметил, что Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Группы двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений.
Китайский лидер подчеркнул, что стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» назвал отношения России и Китая краеугольным камнем глобальной стабильности.
Путин назвал Си Цзиньпина «добрым старым другом»
Президент РФ Путин в своей статье в китайском издании «Жэньминь жибао» назвал председателя КНР Си «добрым старым другом»
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Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», назвал председателя КНР Си Цзиньпина «добрым старым другом».
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что предстоящие переговоры для него – это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у него сложились самые теплые отношения.
В статье Путин рассказал, что познакомился с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда тот приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. «Наша первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно. Такой стиль общения мне лично глубоко импонирует», – отметил российский лидер.
«Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: «Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!» Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг – как родной брат. В этом наши народы очень схожи», – заявил президент РФ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».
Путин отметил глобальное значение отношений России и Китая
Путин в своей статье для «Жэньминь жибао» назвал отношения России и Китая краеугольным камнем глобальной стабильности
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Российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао».
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем как региональной, так и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах. Путин назвал отношения России и Китая образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами.
Глава государства выразил уверенность, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.
Как отметил российский лидер, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).
«Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил, что Россия и Китай активно продвигают такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей. Этой же цели, продолжил президент РФ, служит и работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс – один путь».
Накануне Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью о российско-китайские отношениях.
Flightradar: Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
Flightradar: Самолет, предположительно, с Си Цзиньпином, приземлился в Москве
Борт Boeing 747 Air China, на котором, предположительно, находится председатель КНР Си Цзиньпин, приземлился в Москве, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Самолет Си Цзиньпина в понедельник был на первом месте в топе наиболее отслеживаемых рейсов в мире, за ним следили более 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Си Цзиньпин прилетает в Москву с визитом, который продлится до 22 марта.
В Канаде предложили новый формат борьбы с Россией и Китаем
Kyodo: Канада предложила США, Японии и Южной Корее создать партнерство против России и КНР
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил создать четырехсторонний механизм сотрудничества, аналог QUAD, с Японией, Южной Кореей и США для противодействия России и Китаю, сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.
Издание пишет, что Трюдо предложил создать союз с Японией, Южной Кореей и США для борьбы с Россией и Китаем. Источники сообщают, что он предложил такую идею японскому коллеге Фумио Кисиде еще в январе, который, в свою очередь, заявил, что для реализации этой концепции, в случае ее одобрения, потребуется время, передает РИА «Новости».
Уточняется, что Канада предложила создать аналог четырехстороннего партнерства индо-тихоокеанских демократий QUAD, которое сформировано Австралией, Индией, Японией и США, как противовес растущему влиянию Китая в регионе.
Напомним, Канада с начала СВО на Украине жестко выступает против России и оказывает активную военную помощь Киеву: поставляет оружие, боеприпасы и военную технику, а также вводит санкции против российских чиновников и компаний.
Во Внуково приземлился самолет с передовой группой сопровождения Си Цзиньпина
Источник: Самолет с передовой группой сопровождения Си Цзиньпина приземлился в Москве
В московском аэропорту Внуково приземлился самолет с передовой группой сопровождения председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил источник.
Сам лидер КНР уже на подлете, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что беседа главы государства Владимира Путина и председателя КНР ожидается во второй половине дня.
Политолог: Россия и Китай демонстрируют нацеленность на взаимное развитие
Политолог Баширов: Отношения России и Китая показывают, что неразрешимых вопросов в политике не существует
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Крайне важно, что статьи Владимира Путина и Си Цзиньпина были опубликованы в один день. Это говорит о скоординированности действий между двумя государствами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В преддверии встречи президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в прессе вышли статьи глав государств.
«Синхронность публикации статей крайне важна. Это значит, что материалы, скорее всего, согласовывались сторонами. Вполне возможно, что главы государств хотели сделать так, чтобы материалы не дублировали друг друга, но в то же время в полной мере отражали настроения в Китае и России», – сказал профессор ВШЭ Марат Баширов.
«Также стоит обратить внимание на то, что статьи вышли в свет в преддверии государственного визита китайского лидера в Москву. Формируется своего рода платформа для ожиданий. В связи с этим я полагаю, что и сама встреча Си и Путина, и итоговая пресс-конференция будут крайне интересными и многогранными», – рассуждает эксперт.
«Примечательно, что Путин фактически начинает свою статью с упоминания о том, что они знакомы с председателем Си очень давно. Их первая встреча состоялась в 2010 году. У лидеров было порядка 40 личных встреч. Это, конечно, беспрецедентное явление, которое дает все основания рассчитывать на укрепление дальнейшего равноправного сотрудничества», – обращает внимание политолог.
«Конечно, Москва и Пекин в некотором смысле имеют разные взгляды на те или иные мировые процессы. Но в то же время оба государства придерживаются единого понимания будущего устройства мира. И тот факт, что Путин и Си дружат на протяжении стольких лет, говорит о том, что неразрешимых ситуаций между государствами просто нет», – уверен собеседник.
«В каждой из статей прослеживается история с колонизаторской моделью, которую продолжают гнуть США – когда Штаты практически силой понуждают правительства независимых государств подчиняться им. Россия и Китай выступают против такого подхода, но немаловажно то, что делается это почти без прямых выпадов с сторону оппонентов», – резюмирует Баширов.
В свою очередь политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Москва и Пекин продемонстрировали готовность объединиться в противостоянии гегемонии США.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» заявил, что российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер выразил уверенность в том, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.
Как отметил президент, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).
«Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.
Вскоре после этого в «Российской газете» появилась ответная статья председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что Пекин и Москва действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.
Примечательно, что статьи были опубликованы в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится с 20 по 23 марта. Как ожидается стороны обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия. Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних документов.
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Си Цзиньпин: Китай и Россия – добрые соседи и надежные партнеры
Си Цзиньпин во время визита в Москву назвал Россию и Китай надежными партнерами и добрыми соседями
Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе государственного визита в Москву.
Он рассказал, что очень рад приглашению президента Владимира Владимировича Путина вновь прибыть на землю близкого соседа с государственным визитом.
«От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России. Китай и Россия – добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками», – сказал председатель КНР.
Си Цзиньпин планирует обсудить с российским коллегой международные темы и региональные вопросы, а также наметить план развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества, передает ТАСС.
«Дружба навеки глубоко укоренилась в сердцах людей. Развитие китайско-российских отношений не только приносит ощутимую выгоду народам двух стран, но и вносит значимый вклад в прогресс всего мира в целом», – указал лидер Китая.
Пекин в неспокойном мире готов совместно с Москвой решительно отстаивать ооноцентричную международную систему, подчеркнул Си Цзиньпин.
Он также подтвердил готовность Китая вместе с Россией стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве.
«Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», – сказал Си Цзиньпин.
Напомним, самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково. Неформальная беседа глав России и Китая состоится во второй половине дня. Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта.
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Песков назвал время начала встречи Путина и Си Цзиньпина
Песков: Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована ориентировочно на 16.30
Начало встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина запланировано на вторую половину дня 20 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ориентировочно общение начнется в 16.30 по Москве, передает ТАСС.
Лидеры проведут беседу один на один, которая продолжится за неформальным обедом. При этом общение будет хотя и неформальное, но «прямое и очень важное», указал пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что борт, на котором, предположительно, находится Си Цзиньпин, приземлился в Москве.
Россия в январе вышла на первое место по поставкам газа в Китай
Россия в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай – по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде, сообщает таможня КНР.
По сообщению таможни, общие поставки российского топлива составили 2,7 млрд кубометров, передает «Интерфакс».
В части трубопроводных поставок в январе Газпром поставил по магистрали «Сила Сибири» в Китай почти 2 млрд кубометров газа. Поставки СПГ добавили еще 770 млн кубометров.
Напомним, по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% и достиг рекордных 190,271 млрд долларов.